పండుగ సాయన్నగా పవన్ .. ఏంటి ఈ కథ ?

అజ్ఞాతవాసి సినిమా తర్వాత పూర్తి స్థాయి రాజకీయాలకి పరిమితం అయిన పవన్ కళ్యాణ్ మళ్ళీ సినిమాల్లోకి ఎంట్రి ఇస్తున్న సంగతి తెలిసిందే.. ఎప్పుడు లేనంతగా పవన్ వరుసపెట్టి సినిమాలు చేస్తూ వస్తున్నారు. ఇప్పటికే పవన్ మూడు సినిమాలని ఒకే చేశారు. ఇంకా మూడు సినిమాలని లైన్లో పెట్టారు. ఇప్పటికే పవన్ రీఎంట్రీ మూవీగా తెరకెక్కుతున్న పింక్ సినిమా షూటింగ్ కూడా మొదలైంది. పవన్ కూడా షూటింగ్ లో పాల్గొన్నారు. దీనికి సంబంధించిన ఫోటోలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ గా మారిన సంగతి తెలిసిందే..

ఇక క్రిష్ డైరెక్షన్ లో పవన్ ఓ సినిమాని ఒకే చేశారు. ఇది పవన్ కి 27వ సినిమా.. పాన్ ఇండియా మూవీగా తెరకెక్కుతున్న ఈ సినిమాని ఏ.ఎం.రత్నం మెగా సూర్య ప్రొడక్షన్స్ బ్యానర్‌లో ఈ సినిమా తెరకెక్కిస్తున్నారు. కీరవాణి సంగీతం అందిస్తుండగా, జ్ఞాన శేఖర్ సినిమాటోగ్రఫర్‌గా వ్యవహరిస్తున్నారు. అయితే ఈ కథ స్వాతంత్య్ర సమరయోధుడు తెలంగాణా రాబిన్‌హుడ్ పండుగ సాయన్న జీవిత కథ అని తెలుస్తోంది. నేటితరం వారికి పండుగ సాయన్న పెద్దగా తెలియకపోవచ్చు.. చరిత్రలో మరుగున పడిపోయిన వీరుడు ఈయన.. మహబూబ్‌నగర్‌లో 150 ఏళ్ల క్రితం ఆకలితో అలమటించే పేద ప్రజల కోసం పండుగ సాయన్న చాలా పోరాటాలే చేశారు. సంపన్నుల ఇళ్లపై దాడి చేసి..ధాన్యం బస్తాలు ఎత్తుకెళ్లి పేద వర్గాలకు పంచిపెట్టేవాడు. దీనితో ఆయన అంటే ప్రజలలో ఓ దేవుడు అనే నమ్మకం కలిగింది. ఇదంతా చూస్తూ భూస్వాములు భరించలేకపోయారు. సాయన్నను ఆధిపత్య వర్గాల వాళ్లు బందిపోటుగా చిత్రించారు. ఇక చివరగా ఆయనని నిజాం ప్రభుత్వ సాయంతో చంపించారు. అందుకే పవన్ కూడా గడ్డం లుక్ నుంచి బయటకి వచ్చి కోరమీసాలు ఉన్న లుక్ తో కనిపించారు. దీనితో పవన్ చేయబోయే కథ ఇదేనని ప్రచారం సాగుతుంది. ఇప్పటికే గౌతమిపుత్ర శాతకర్ణి లాంటి హిస్టారికల్ మూవీని తీసి అందరిచేత శభాష్ అనిపించుకున్న క్రిష్ ఈ కథని చేస్తుండడంతో అంచనాలు వేరే స్థాయికి వెళ్ళాయి. ఈ సినిమాలో పవన్ సరసన ప్రగ్యా జైస్వాల్ హీరోయిన్ గా ఫిక్స్ అయినట్టుగా వినికిడి.. ఈ సినిమాని దసరా సందర్భంగా విడుదల చేయనున్నారు. ఇక ఈ సినిమా తర్వాత పవన్ కళ్యాణ్ హరీష్ శంకర్ దర్శకత్వంలో ఓ సినిమాని చేయనున్నారు. ఈ సినిమాని మైత్రి మూవీ మేకర్స్ నిర్మిస్తోంది. ఆ తర్వాత డాలీ, బాబీ, త్రివిక్రమ్ లతో సినిమాలు చేయనున్నాడు పవన్..