Pawan Kalyan Returns: క్రియేటివ్ ప్రాజెక్ట్స్ & మార్షల్ ఆర్ట్స్ అప్‌డేట్స్ చూసి ఫ్యాన్స్ ఆశ్చర్యపోతున్నారు

Highlights

పవన్ కళ్యాణ్ 'క్రియేటివ్ వర్క్స్'ను పునఃప్రారంభించారు! ఆయన నిర్మాతగా మారడం, రాబోయే సినిమాల కోసం మార్షల్ ఆర్ట్స్ నేర్చుకోవడంపై అభిమానులు ఉత్సాహంగా ఉన్నారు.

పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ తన రాజకీయ ప్రయాణంతో పాటు సినిమాల పరంగానూ అభిమానుల్లో సరికొత్త ఉత్సాహాన్ని నింపుతున్నారు. 'వకీల్ సాబ్' విజయం తర్వాత, ప్రేక్షకులు 'ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్' మరియు 'OG' చిత్రాల విడుదల కోసం ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు. ఈ క్రమంలోనే, నూతన సంవత్సర కానుకగా దర్శకుడు సురేందర్ రెడ్డితో ఆయన తదుపరి చిత్రం ఉండబోతోందన్న వార్త అభిమానులకు రెట్టింపు సంతోషాన్ని ఇచ్చింది.

పవన్ కళ్యాణ్ కొత్త అడుగు: నిర్మాతగా!

ఇటీవల 'వీరమల్లు' ప్రమోషన్ల సమయంలో పవన్ కళ్యాణ్ తన సినీ భవిష్యత్తు గురించి ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశారు:

"నేను ఇకపై హీరోగా నటిస్తానో లేదో తెలియదు కానీ, నిర్మాతగా మాత్రం కచ్చితంగా సినిమాల్లో కొనసాగుతాను."

గతంలో పవన్ తన సొంత నిర్మాణ సంస్థ 'క్రియేటివ్ వర్క్స్' బ్యానర్‌పై 'మేట్ల నీడో సునదే' (చెప్పాలనుకున్నది) మరియు 'ఛల్ మోహన్ రంగ' వంటి చిత్రాలను నిర్మించారు. ఇప్పుడు ఈ నిర్మాణ సంస్థ మళ్ళీ క్రియాశీలకం కాబోతోంది.

క్రియేటివ్ వర్క్స్ పునరాగమనం

చాలా ఏళ్ల తర్వాత తన నిర్మాణ సంస్థను అధికారికంగా పునఃప్రారంభిస్తూ, పవన్ కళ్యాణ్ 'క్రియేటివ్ వర్క్స్' కోసం కొత్త సోషల్ మీడియా ఖాతాలను ప్రారంభించారు. దీని ద్వారా ఆయన స్వయంగా ప్రాజెక్టులను ఎంపిక చేస్తూ, సినీ నిర్మాణ రంగంలోకి వచ్చే యువ ప్రతిభను ప్రోత్సహించాలని నిర్ణయించుకున్నారు.

'OG' కోసం మార్షల్ ఆర్ట్స్ విన్యాసాలు

ఇక 'OG' సినిమా విషయానికి వస్తే, పవన్ కళ్యాణ్ ఈ చిత్రం కోసం చేసిన మార్షల్ ఆర్ట్స్ శిక్షణకు సంబంధించిన వీడియోను అభిమానులతో పంచుకున్నారు. ఈ వీడియోలో పవన్ పడుతున్న శ్రమ, అంకితభావం చూస్తుంటే సినిమాలో స్టంట్స్ ఏ రేంజ్‌లో ఉండబోతున్నాయో అర్థమవుతోంది. దీంతో ఈ సినిమాపై అంచనాలు ఆకాశాన్నంటాయి.

అభిమానుల నిరీక్షణ

నిర్మాతగా పవన్ పునరాగమనం మరియు 'OG' కోసం ఆయన చేస్తున్న మార్షల్ ఆర్ట్స్ విన్యాసాలు అభిమానులను కట్టిపడేస్తున్నాయి. 'క్రియేటివ్ వర్క్స్' బ్యానర్‌పై పవన్ కళ్యాణ్ ఎటువంటి సినిమాలను నిర్మించబోతున్నారు, ఏయే నటీనటులు ఇందులో భాగం కాబోతున్నారు అనే విషయంపై పరిశ్రమలో ఆసక్తి నెలకొంది. మొత్తానికి, పవన్ కళ్యాణ్ అభిమానులకు రాబోయే రోజుల్లో సినీ వినోదం పుష్కలంగా ఉండబోతోంది.

