Big Legal Update: పవన్ కళ్యాణ్ & జూనియర్ ఎన్టీఆర్ భద్రతపై ఢిల్లీ హైకోర్టు స్పందన

Highlights

గూగుల్, ఇన్‌స్టాగ్రామ్ వంటి సామాజిక మాధ్యమాల్లో తమ పేర్లు, ఫోటోలు మరియు వీడియోలను అక్రమంగా వాడుతున్నారంటూ పవన్ కళ్యాణ్ మరియు జూనియర్ ఎన్టీఆర్ ఢిల్లీ హైకోర్టును ఆశ్రయించారు; ఈ వ్యవహారంపై స్పందించిన కోర్టు, అనధికారిక కంటెంట్‌పై తప్పనిసరిగా 'డిస్‌క్లైమర్లు' (నిరాకరణలు) ఉండాలని సూచిస్తూ, బాధ్యులపై చర్యలు తీసుకోవాలని ప్లాట్‌ఫారమ్‌లను ఆదేశించింది.

సోషల్ మీడియా మరియు ఆన్‌లైన్ మార్కెట్‌ప్లేస్‌లలో తమ పేర్లు, ఫోటోలు మరియు వీడియోలను అక్రమంగా ఉపయోగించకుండా రక్షణ కల్పించాలని టాలీవుడ్ సూపర్ స్టార్స్ పవన్ కళ్యాణ్ మరియు జూనియర్ ఎన్టీఆర్ ఢిల్లీ హైకోర్టును ఆశ్రయించారు. ఫేక్ న్యూస్, మార్ఫింగ్ చేసిన చిత్రాలు మరియు పరువు నష్టం కలిగించే కంటెంట్‌ను తీవ్రంగా పరిగణించిన నటులు, ఇటువంటి ఉల్లంఘనలపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని కోర్టును కోరారు.

ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ మరియు నటుడు జూనియర్ ఎన్టీఆర్ విడివిడిగా దాఖలు చేసిన పిటిషన్లను సోమవారం న్యాయమూర్తి మన్‌ప్రీత్ ప్రీతమ్ సింగ్ అరోరా విచారించారు. తప్పుడు సమాచారం మరియు డిజిటల్ పద్ధతిలో మార్చబడిన చిత్రాలను విస్తృతంగా ప్రచారం చేస్తున్నారని, ఇది వారి ప్రతిష్టను మరియు వ్యక్తిగత హక్కులను దెబ్బతీస్తోందని ఇద్దరు స్టార్ల తరపు ప్రధాన న్యాయవాది నీల్ దీపక్ కోర్టుకు తెలిపారు.

అనేక మంది వ్యక్తులు మరియు సోషల్ మీడియా ఖాతాలు స్టార్ల పేర్లు, చిత్రాలను కేవలం తప్పుడు సమాచారం కోసమే కాకుండా, ఆన్‌లైన్ మార్కెట్‌ప్లేస్‌లలో ఉత్పత్తులను విక్రయించడానికి మరియు డబ్బు సంపాదించడానికి దుర్వినియోగం చేస్తున్నట్లు విచారణలో వెల్లడైంది. అభ్యంతరకరమైన కంటెంట్‌ను వెంటనే తొలగించాలని మరియు భవిష్యత్తులో ఇటువంటి దుర్వినియోగాన్ని అరికట్టడానికి బలమైన రక్షణ చర్యలను అమలు చేయాలని పిటిషనర్లు కోరారు.

వేదికల (ప్లాట్‌ఫారమ్‌ల) తరపు న్యాయవాదులు స్పందిస్తూ, గత కోర్టు ఉత్తర్వుల ప్రకారం వివాదాస్పదమైన అనేక లింక్‌లను ఇప్పటికే తొలగించినట్లు చెప్పారు. అయితే, ఏదైనా శాశ్వత తొలగింపునకు ముందు కంటెంట్ సృష్టికర్తలకు తమ వాదనను వినిపించే అవకాశం ఇవ్వాలని కోర్టు వ్యాఖ్యానించింది. ముఖ్యంగా, సెలబ్రిటీలకు సంబంధించి అభిమానులు చేసే (ఫ్యాన్-మేడ్) లేదా అనధికారిక కంటెంట్‌పై తప్పనిసరిగా డిస్క్లైమర్లు (నిరాకరణలు) ఉండాలని ఇన్‌స్టాగ్రామ్ ప్లాట్‌ఫారమ్‌కు న్యాయమూర్తి సూచించారు.

అంతేకాకుండా, సెలబ్రిటీల వ్యక్తిత్వ హక్కులను ఉల్లంఘించడం వల్ల కలిగే చట్టపరమైన పరిణామాల గురించి వినియోగదారులకు స్పష్టమైన మరియు సరళమైన రీతిలో అవగాహన కల్పించాలని కోర్టు గూగుల్‌ను ఆదేశించింది. పదేపదే ఉల్లంఘనలకు పాల్పడితే ఖాతాలను నిలిపివేయాల్సి ఉంటుందని కూడా హెచ్చరించింది. వివాదాస్పద పోస్ట్‌లకు సంబంధించిన ఐపి (IP) లాగిన్ వివరాలను మూడు వారాల లోపు సమర్పించాలని ప్రతివాదులను కోర్టు ఆదేశించింది.

ఈ కేసు విచారణను మే 12కు వాయిదా వేశారు. డిజిటల్ యుగంలో సెలబ్రిటీల హక్కుల రక్షణకు సంబంధించి ఈ కేసు కీలకమైన నిబంధనలను ఏర్పరిచే అవకాశం ఉన్నందున దీనిపై సర్వత్రా ఆసక్తి నెలకొంది.

