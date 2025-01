Pawan Kalyan: సంక్రాంతి స్పెషల్.. హరిహర వీరమల్లు పాట ప్రోమో విడుదల

Hari Hara Veeramallu song promo: సంక్రాంతి కానుగా హరిహర వీరమల్లు సినిమా నుంచి బిగ్ అప్‌డేట్ వచ్చింది. ఈ మూవీలోని ఫస్ట్ సింగిల్ మాట వినాలి అంటూ సాగే పాట ప్రోమోను తాజాగా మేకర్స్ విడుదల చేశారు. ఈ పాటను స్వయంగా పవన్ ఆలపించారు. తాజాగా విడుదలైన ప్రోమోలో వీరమల్లు మాట వినాలి.. అంటూ పవన్ గొంతు అందరిలో జోష్ నింపుతోంది.

ఈ పాటను ఈనెల 6న విడుదల చేస్తామని గతంలో మేకర్స్ ప్రకటించారు. కానీ వాయిదా పడింది. మళ్లీ ఇప్పుడు సాంగ్ ప్రోమోను రిలీజ్ చేసి.. పూర్తి పాటను ఈ నెల 17న రిలీజ్ చేస్తున్నట్టు ప్రకటించారు. గతంలో నాలుగైదు చిత్రాల్లో పాటలు పాడిన పవన్... కొంత గ్యాప్ తర్వాత మళ్లీ ఈ సినిమాలో పాడుతుండడంతో ఫ్యాన్స్ ఖుషీ అవుతున్నారు.

Beginning the Musical Storm 🎵🌪#HariHaraVeeraMallu 1st Single Promo Out Now 💥#MaataVinaali (Telugu) - https://t.co/ebgZz9mHPY



Sung by the one and only, POWERSTAR 🌟 @PawanKalyan garu 🎶🎤



A @mmkeeravaani Musical 🎹

Lyrics by 📝 #PenchalDas



Full song out on 17th Jan at… pic.twitter.com/uTVru2szqg