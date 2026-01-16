  • Menu
Pawan Kalyan OTT record: పవన్ కళ్యాణ్ సినిమా నెట్‌ఫ్లిక్స్‌తో భారీ డీల్ సాధించింది

Highlights

Pawan Kalyan OTT record: పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ నటిస్తున్న ‘ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్’ సినిమా ఓటీటీ భాగస్వామిగా నెట్‌ఫ్లిక్స్ ఖరారైంది. ఈ సినిమా డిజిటల్ హక్కుల కోసం రూ.80–100 కోట్ల మధ్య భారీ డీల్ జరిగినట్టు సమాచారం.

Pawan Kalyan OTT record: పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ మోస్ట్ అవేటెడ్ చిత్రం 'ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్' మరోసారి వార్తల్లో నిలిచింది - ఈసారి భారీ ఓటిటి డీల్ కారణంగా ఈ సినిమా హాట్ టాపిక్‌గా మారింది. ఈ చిత్ర డిజిటల్ స్ట్రీమింగ్ భాగస్వామి ఎవరనేది అధికారికంగా వెల్లడైంది మరియు ఈ ఒప్పందం భారీ మొత్తంలో జరిగినట్లు తెలుస్తోంది.

ఈ సినిమా థియేటర్లలో విడుదల కావడానికి ముందే, థియేట్రికల్ రన్ తర్వాత 'ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్' తన ప్లాట్‌ఫారమ్‌లో స్ట్రీమింగ్ అవుతుందని నెట్‌ఫ్లిక్స్ ప్రకటించింది. జనవరి 16న ఓటిటి దిగ్గజం చేసిన ప్రకటన ప్రకారం.. తెలుగుతో పాటు హిందీ, తమిళం, మలయాళం మరియు కన్నడ వెర్షన్లు నెట్‌ఫ్లిక్స్‌లో అందుబాటులోకి రానున్నాయి.

భారతీయ పండుగల సందర్భంగా నెట్‌ఫ్లిక్స్ తన రాబోయే చిత్రాల జాబితాలో 'ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్'ను చేర్చడం అందరి దృష్టిని ఆకర్షించింది. నెట్‌ఫ్లిక్స్ తన అధికారిక ఎక్స్ (ట్విట్టర్) ఖాతాలో ఒక పవర్‌ఫుల్ క్యాప్షన్‌తో ఇలా పోస్ట్ చేసింది: "న్యాయం అనుమతి కోసం వేచి ఉండదు - అతను కూడా అంతే. థియేట్రికల్ రన్ తర్వాత ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్ నెట్‌ఫ్లిక్స్‌లోకి వస్తున్నాడు."

ఓటిటి డీల్ విలువ నిజంగా రూ. 80-100 కోట్లా?

ఫిల్మ్ నగర్ సమాచారం ప్రకారం, 'ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్' డిజిటల్ హక్కుల కోసం నెట్‌ఫ్లిక్స్ సుమారు రూ. 80 కోట్ల నుండి రూ. 100 కోట్ల వరకు చెల్లించినట్లు తెలుస్తోంది. 'OG' సినిమా సాధించిన క్రేజ్ తర్వాత పవన్ కళ్యాణ్ భవిష్యత్ ప్రాజెక్టులకు ఓటిటి మార్కెట్‌లో భారీ డిమాండ్ ఏర్పడింది. తెలుగు సినిమాల్లో అత్యధిక ధరకు అమ్ముడైన డిజిటల్ హక్కులలో ఇది ఒకటిగా చర్చించుకుంటున్నారు, ఇది పవన్ కళ్యాణ్ మార్కెట్ స్టామినాను మరో స్థాయికి తీసుకెళ్లింది.

'OG' రికార్డు విజయం తర్వాత భారీ అంచనాలు

సుజీత్ దర్శకత్వంలో వచ్చిన 'OG' సినిమా పవన్ కళ్యాణ్ కెరీర్‌లోనే అత్యధిక వసూళ్లు రాబట్టిన చిత్రంగా నిలవడంతో, 'ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్'పై అంచనాలు ఆకాశాన్ని తాకాయి. ఈ చిత్రంలో రాశీ ఖన్నా మరియు శ్రీలీల కథానాయికలుగా నటిస్తుండగా, దేవి శ్రీ ప్రసాద్ సంగీతాన్ని అందిస్తున్నారు. మైత్రీ మూవీ మేకర్స్ ఈ చిత్రాన్ని నిర్మిస్తోంది. బలమైన తారాగణం, అనుభవజ్ఞులైన సాంకేతిక నిపుణులు మరియు హరీష్ శంకర్-పవన్ కళ్యాణ్ క్రేజీ కాంబినేషన్ కావడంతో ఈ సినిమా బాక్సాఫీస్ వద్ద ఘనవిజయం సాధిస్తుందని ఫ్యాన్స్ నమ్ముతున్నారు.

'ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్' చిత్రం ఏప్రిల్ 2026లో థియేటర్లలో విడుదలయ్యే అవకాశం ఉంది, దీని కోసం అభిమానులు ఇప్పటికే రోజులు లెక్కిస్తున్నారు.



