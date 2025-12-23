  • Menu
Home  > సినిమా

Parasakthi New Release: పొంగల్ ఫెస్టివల్‌కు స్పెషల్ రిలీజ్

Parasakthi New Release: పొంగల్ ఫెస్టివల్‌కు స్పెషల్ రిలీజ్
x
Highlights

జనవరి 10కి శివకార్తికేయన్‌ 'పరాశక్తి' విడుదల తేదీ మార్పు.. టాలీవుడ్, కోలీవుడ్ భారీ చిత్రాల మధ్య మరింత పెరిగిన సంక్రాంతి బాక్సాఫీస్ పోరు.

సినిమాల విడుదల విషయంలో సంక్రాంతి సీజన్ అంటేనే థియేటర్ల వద్ద విపరీతమైన పోటీకి నిదర్శనం. అందుకే బాక్సాఫీస్ వద్ద పట్టు సాధించేందుకు నిర్మాతలు ఏడాది ముందే తమ విడుదల తేదీలను ఖరారు చేసుకుంటున్నారు. తెలుగు రాష్ట్రాల్లో పొంగల్ పండుగ ప్రభావం బాక్సాఫీస్ పై చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి, అగ్ర తారలు మరియు భారీ చిత్రాలు ఈ సమయంలోనే ప్రేక్షకుల ముందుకు రావడం సహజం.

వచ్చే ఏడాది సంక్రాంతికి సంబంధించి ఇప్పటికే టాలీవుడ్‌లో పలు సినిమాలు తమ తేదీలను ఫిక్స్ చేసుకున్నాయి. జనవరి 9న 'ది రాజా సాబ్', జనవరి 12న 'మనశంకర వరప్రసాద్ గారు', జనవరి 13న 'భర్త మహాశయులకు విజ్ఞప్తి' విడుదల కానున్నాయి. పండుగ రోజున అంటే జనవరి 14న 'నారీ నారీ నడుమ మురారి' మరియు 'అనగనగా ఒక రాజు' చిత్రాలు బాక్సాఫీస్ వద్ద సందడి చేయబోతున్నాయి.

పండుగ రేసులోకి కోలీవుడ్

ఈ తరుణంలో, కోలీవుడ్ చిత్ర పరిశ్రమ కూడా సంక్రాంతి బాక్సాఫీస్ పోటీలోకి దూకింది. పాపులర్ హీరో శివకార్తికేయన్, శ్రీలీల జంటగా నటిస్తున్న 'పరాశక్తి' చిత్రాన్ని మొదట జనవరి 14న విడుదల చేయాలని భావించారు. అయితే, ఇప్పుడు చిత్ర నిర్మాణ సంస్థ ఎవరూ ఊహించని విధంగా ఒక వ్యూహాత్మక నిర్ణయం తీసుకుంది.

జనవరి 10న టాలీవుడ్ నుండి పెద్ద చిత్రాలేవీ విడుదల కావడం లేదని గమనించిన 'పరాశక్తి' బృందం, తమ చిత్రాన్ని ఆ రోజున విడుదల చేయాలని నిర్ణయించుకుంది. అంటే 'ది రాజా సాబ్' విడుదలైన మరుసటి రోజే ఈ సినిమా థియేటర్లలోకి రాబోతోంది, ఇది పండుగ పోటీని మరింత పెంచుతుంది.

సంక్రాంతి బాక్సాఫీస్ రద్దీగా ఉన్న నేపథ్యంలో, తెలుగు రాష్ట్రాల్లో 'పరాశక్తి' చిత్రానికి ఎన్ని స్క్రీన్లు దక్కుతాయనేది ఇంకా స్పష్టత లేదు. అదే సమయంలో, కోలీవుడ్ బాక్సాఫీస్ కూడా ఒక ఉత్కంఠభరితమైన పోరుకు సిద్ధమవుతోంది. విజయ్ హీరోగా హెచ్. వినోద్ దర్శకత్వంలో రూపొందుతున్న 'జననాయగన్' జనవరి 9న విడుదల కానుంది. విశేషమేమిటంటే, సక్సెస్‌ఫుల్ చిత్రాల దర్శకురాలు సుధా కొంగర ఈ చిత్రానికి దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు.

సంక్రాంతి దగ్గర పడుతుండటంతో, ఈసారి బాక్సాఫీస్ పోటీ ఇటీవలి కాలంలోనే అత్యంత తీవ్రంగా ఉండబోతోందని తెలుస్తోంది. దీంతో ప్రేక్షకులు మరియు పరిశ్రమ వర్గాలు ప్రతి చిన్న పరిణామాన్ని ఎంతో ఆసక్తిగా గమనిస్తున్నాయి.

Show Full Article
Print Article
More On
Next Story
More Stories
X
sidekick