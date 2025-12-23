Pakistan Responds: ధురంధర్ విజయంపై స్థానికుల డిమాండ్
కరాచీలోని లియారీ నివాసితులు 'ధురంధర్' చిత్ర వసూళ్లలో వాటా కోరుతున్నారు; సినిమా ₹1,000 కోట్ల మార్కుకు చేరువవుతున్న తరుణంలో, పాకిస్థాన్లో నిషేధం ఉన్నప్పటికీ వైరల్ వీడియో సోషల్ మీడియాలో చర్చకు దారితీసింది.
ఆదిత్య ధర్ దర్శకత్వంలో రూపొందిన హై-వోల్టేజ్ స్పై యాక్షన్ థ్రిల్లర్ 'ధురంధర్' బాక్సాఫీస్ వద్ద కాసుల వర్షం కురిపిస్తూ, ₹1,000 కోట్ల మార్కుకు చేరువలో ఉంది. కరాచీలోని లియారీ (Lyari) నేపథ్యంలో, 1990ల నాటి కుప్రసిద్ధ గ్యాంగ్ వార్ల ఆధారంగా ఈ సినిమా కథ సాగుతుంది. అయితే, ఈ సినిమాకు లభిస్తున్న అద్భుతమైన ఆదరణతో పాటు సరిహద్దు అవతల ఒక ఊహించని వివాదం కూడా తెరపైకి వచ్చింది.
తమ ప్రాంతం ఆధారంగానే ఈ సినిమా నిర్మించబడింది కాబట్టి, సినిమా లాభాల్లో తమకు కూడా వాటా ఇవ్వాలని లియారీ నివాసితులు డిమాండ్ చేస్తున్నారు. దీనికి సంబంధించిన ఒక వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ కావడంతో పెద్ద ఎత్తున చర్చ జరుగుతోంది.
ఆ వీడియోలో ఒక స్థానికుడు మాట్లాడుతూ.. తమ ప్రాంతమే ఈ కథకు ప్రధాన కేంద్రం అయినప్పుడు, సినిమా లాభాలు తమకు ఎందుకు అందకూడదని ప్రశ్నించాడు. మరొకరు ఏకంగా 80 శాతం లాభాలు తమకే ఇవ్వాలని, నిర్మాతలు ఎలాగూ సినిమాలు తీస్తూనే ఉంటారు కాబట్టి తమకు వాటా ఇస్తే నష్టం లేదని విడ్డూరంగా వాదించాడు.
మరికొందరు కనీసం 50 శాతం లాభాలను లియారీ ప్రజలకు పంచాలని "రీజనబుల్" ప్రతిపాదనలు చేశారు. ఇంకొందరు ₹5 కోట్లు లేదా ₹20 కోట్లు ఇవ్వాలని అడిగితే, మరికొందరు ఆ డబ్బుతో తమ ప్రాంతంలో ఒక ఆసుపత్రి కట్టించాలని సూచించారు. అయితే, ఒక వ్యక్తి మాత్రం.. ఒకవేళ నిర్మాత డబ్బులు ఇచ్చినా, ప్రస్తుత ప్రభుత్వ పరిస్థితుల వల్ల అది తమ వరకు చేరుతుందా అని సందేహం వ్యక్తం చేశాడు.
పాకిస్థాన్లో నిషేధం ఉన్నా.. వైరల్ సెన్సేషన్!
పాకిస్థాన్లో 'ధురంధర్' సినిమాపై నిషేధం ఉన్నప్పటికీ, అక్కడ భారీ స్థాయిలో అండర్గ్రౌండ్ ఆడియెన్స్ను సంపాదించుకుంది. దాదాపు 20 లక్షల కంటే ఎక్కువ సార్లు ఈ సినిమా అక్రమంగా డౌన్లోడ్ చేయబడిందంటే దీని క్రేజ్ అర్థం చేసుకోవచ్చు. ఇక సోషల్ మీడియాలో ఈ సినిమా పాటలు రీల్స్గా మారిపోయాయి, పెళ్లిళ్లలో కూడా ఈ ట్రాక్స్నే ప్లే చేస్తున్నారు. ఇలా పరోక్షంగా ఈ సినిమా పొరుగు దేశంలో ఒక సాంస్కృతిక సంచలనంగా మారింది.
నటీనటుల ప్రతిభ మరియు బలమైన కథే విజయరహస్యం
ఈ సినిమాలో రణవీర్ సింగ్ భారతీయ గూఢచారిగా కనిపిస్తారు. శత్రువుల ప్రాంతంలోకి చొరబడి, గ్యాంగ్స్టర్గా మారి, ఆ ముఠాను లోపలి నుండి ఎలా అంతం చేశారనేది కథ. అక్షయ్ ఖన్నా, సంజయ్ దత్, ఆర్. మాధవన్ మరియు అర్జున్ రాంపాల్ వంటి దిగ్గజ నటీనటులు తమ నటనతో సినిమాను మరో స్థాయికి తీసుకెళ్లారు.
అద్భుతమైన సంగీతం, చార్ట్బస్టర్ సాంగ్స్ మరియు అద్భుతమైన యాక్షన్ సీన్లతో ఈ సినిమా ప్రపంచవ్యాప్త ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకుంది. రికార్డుల వేటలో దూసుకుపోతున్న తరుణంలో, ఈ 'లియారీ వివాదం' ధురంధర్ సినిమా ప్రస్థానంలో ఒక ఆసక్తికరమైన మలుపుగా మారింది.