OTT Watch Guide: ఈ వారం కొత్తగా వస్తున్న మూవీస్ & సిరీస్
ఈ వారం థియేటర్లలో మరియు నెట్ఫ్లిక్స్, ప్రైమ్ వీడియో, జీ5, జియో హాట్స్టార్ వంటి ఓటీటీ ప్లాట్ఫారమ్లలో కొత్త సినిమాలు, వెబ్ సిరీస్ల పండుగ లైనప్ను అందిస్తోంది, ఇది సినీ ప్రేమికులకు నాన్-స్టాప్ వినోదాన్ని అందిస్తుంది.
కొత్త వారం ప్రారంభమైంది, దీనితో పాటు సినీ ప్రియుల కోసం వినోదపు కొత్త అలలు వచ్చి చేరాయి. ఈ వారం థియేటర్లలోనే కాకుండా ఓటీటీ (OTT) ప్లాట్ఫామ్లలో కూడా కొత్త చిత్రాలు సందడి చేయబోతుండటంతో మూవీ లవర్స్కు ఇది పండుగలా ఉండబోతోంది. మీరు సినిమా థియేటర్ అనుభూతిని ఇష్టపడినా లేదా ఇంట్లోనే కూర్చుని చూడాలనుకున్నా, అందరి కోసం ఏదో ఒక కొత్త కంటెంట్ సిద్ధంగా ఉంది.
ఈ వారం థియేటర్లలో విడుదలయ్యే చిత్రాలు
విభిన్న రకాల కథాంశాలతో పలు చిత్రాలు ఈ వారం థియేటర్లలోకి రానున్నాయి. ‘ఛాంపియన్’, ‘శంభాల’, ‘ఈష’, ‘దండోరా’ మరియు ‘పతంగ్’ వంటి సినిమాలు వెండితెరపై ప్రేక్షకులను అలరించడానికి సిద్ధమయ్యాయి.
వీటన్నింటిలో ‘ఛాంపియన్’ సినిమాపై భారీ అంచనాలు నెలకొన్నాయి. నటుడు శ్రీకాంత్ కుమారుడు రోషన్ కథానాయకుడిగా నటించిన ఈ చిత్రంలోని ‘గిర గిర’ పాట అంతర్జాలంలో సెన్సేషన్ సృష్టించినప్పటి నుండి దీనిపై ఆసక్తి పెరిగింది. ట్రైలర్ విడుదలయ్యాక అంచనాలు మరింత పెరిగి, ఈ వారం మోస్ట్ అవేటెడ్ సినిమాల్లో ఒకటిగా నిలిచింది. మరోవైపు, ‘దండోరా’ కూడా తన విభిన్నమైన కథాంశం మరియు వినూత్న శైలితో అందరి దృష్టిని ఆకర్షిస్తోంది.
ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్లలో కొత్త కంటెంట్
ఇంట్లోనే ఉండి సినిమాలు చూడాలనుకునే వారి కోసం ఓటీటీ సంస్థలు వైవిధ్యభరితమైన సినిమాలు మరియు వెబ్ సిరీస్లను సిద్ధం చేశాయి. థియేటర్ల తర్వాత త్వరగా ఓటీటీలోకి వచ్చే ట్రెండ్ పెరగడంతో ప్రేక్షకులు ఎంతో ఉత్సాహంగా ఉన్నారు.
నెట్ఫ్లిక్స్ (Netflix) సందడి:
- డిసెంబర్ 22న ‘పోస్ట్ హౌస్’ విడుదల.
- డిసెంబర్ 24న ‘గుడ్బై జాన్’ మరియు ‘పారడైజ్’.
- డిసెంబర్ 25 నుండి రామ్ పోతినేని నటించిన ‘ఆంధ్ర కింగ్ తాలుకా’ స్ట్రీమింగ్.
- డిసెంబర్ 26న కీర్తి సురేష్ ప్రధాన పాత్రలో నటించిన యాక్షన్-కామెడీ-థ్రిల్లర్ ‘రివాల్వర్ రీటా’.
థియేటర్లలో మిశ్రమ స్పందన పొందిన ఈ చిత్రాలు ఇప్పుడు ఓటీటీ ద్వారా పెద్ద సంఖ్యలో ప్రేక్షకులకు చేరువయ్యే అవకాశం ఉంది.
వివిధ ప్లాట్ఫామ్లలోని ఇతర ముఖ్యాంశాలు:
- అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియో: డిసెంబర్ 22 నుండి ‘సూపర్నేచురల్’ వెబ్ సిరీస్ ప్రారంభం.
- జీ5 (Zee5): డిసెంబర్ 24న ‘మిడిల్ క్లాస్’, డిసెంబర్ 25న ‘రంకిణి భవన్’, మరియు డిసెంబర్ 26న ‘ఏక్ దీవానే కీ దీవానియత్’.
- జియో హాట్స్టార్: డిసెంబర్ 22 నుండి ‘అమేడియస్’ మరియు ‘నోబడీ 2’, డిసెంబర్ 26న ‘హ్యాపీ అండ్ యు నో ఇట్’, డిసెంబర్ 27న ‘నాగిని’, మరియు డిసెంబర్ 28న ‘కాపీ హెన్హాజన్ టెస్ట్’.
- సన్ నెక్స్ట్: డిసెంబర్ 25న ‘ఇతిరి నేరం’, డిసెంబర్ 26న ‘నిధియం భూతవం’.
- లయన్స్గేట్ ప్లే: డిసెంబర్ 26న ‘పవర్ బుక్ IV’ సీజన్ 3 మరియు ‘రెడ్ సోంజా’.
వినోదభరితమైన వారం
థియేటర్ రిలీజ్లు మరియు ఓటీటీ ప్రీమియర్లు ఏకకాలంలో ఉండటంతో ఈ వారం వినోదపు జాతరలా ఉండబోతోంది. యాక్షన్, రొమాన్స్, థ్రిల్లర్స్ మరియు ఫ్యామిలీ డ్రామాలు.. ఇలా ప్రతి ఒక్కరికీ నచ్చే కథలు ఈ వారం అందుబాటులో ఉన్నాయి.
థియేటర్లో అయినా, ఇంట్లో అయినా.. పాప్కార్న్ సిద్ధం చేసుకోండి, వినోదానికి ఇక హద్దుల్లేవు!