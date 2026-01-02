  • Menu
Telugu OTT Hits: 12 కొత్త సినిమాలు OTT లో, 4 తెలుగు సినిమాలతో ఫుల్ ఎంటర్టైన్‌మెంట్

Highlights

నేడు 12 కొత్త OTT విడుదలలు! మౌగ్లి, LBW, రన్ అవే వంటి తెలుగు హిట్లను నెట్‌ఫ్లిక్స్, ప్రైమ్, హాట్‌స్టార్‌లో ఇప్పుడే చూడండి. మీకు నచ్చిన వినోదాన్ని ఎంజాయ్ చేయండి.

జనవరి 1న నెట్‌ఫ్లిక్స్, అమెజాన్ ప్రైమ్, జియో హాట్‌స్టార్, ఈటీవీ విన్, సన్ నెక్స్ట్ వంటి వివిధ ఓటీటీ ప్లాట్‌ఫారమ్‌లలో మొత్తం 12 సినిమాలు మరియు వెబ్ సిరీస్‌లు విడుదలయ్యాయి. హారర్, సస్పెన్స్, కామెడీ మరియు రొమాన్స్ వంటి విభిన్న జానర్లలో అందుబాటులోకి వచ్చిన ఈ చిత్రాలు ప్రేక్షకులకు మంచి వినోదాన్ని అందిస్తున్నాయి. నేడు విడుదలైన వాటిలో 9 చిత్రాలు తప్పక చూడదగ్గవిగా ఉన్నాయి, అందులో 4 తెలుగులో అందుబాటులో ఉండటం విశేషం.

నెట్‌ఫ్లిక్స్ (Netflix) విడుదలలు:

  • స్ట్రేంజర్ థింగ్స్ సీజన్ 5 ఫినాలే (తెలుగు డబ్బింగ్): హారర్ + సైన్స్ ఫిక్షన్ డ్రామా + అడ్వెంచర్.
  • లుపిన్ సీజన్ 4 (ఇంగ్లీష్): యాక్షన్, క్రైమ్, మిస్టరీ థ్రిల్లర్.
  • ది గుడ్ డాక్టర్ (ఇంగ్లీష్): మెడికల్ డ్రామా సిరీస్.
  • లవ్ ఫ్రమ్ 9 టు 5: మెక్సికన్ రొమాంటిక్ కామెడీ.
  • మై కొరియన్ బాయ్‌ఫ్రెండ్: బ్రెజిలియన్ రియాలిటీ డేటింగ్ షో.
  • రన్ అవే (తెలుగు డబ్బింగ్): క్రైమ్, మిస్టరీ థ్రిల్లర్.

అమెజాన్ ప్రైమ్ (Amazon Prime) విడుదలలు:

  • సూపర్ నోవా (ఇంగ్లీష్): సైన్స్ ఫిక్షన్ సినిమా (డిసెంబర్ 29న విడుదల).
  • సీజ్ మీ వోస్ (ఇంగ్లీష్): జనవరి 2న విడుదల.
  • ఫాలో మై వాయిస్: స్పానిష్ టీన్ రొమాంటిక్ బోల్డ్ డ్రామా.

జియో హాట్‌స్టార్ & ఇతర ఓటీటీ విడుదలలు:

  • LBW (తమిళం నుండి తెలుగు డబ్బింగ్): రొమాంటిక్ కామెడీ, స్పోర్ట్స్ డ్రామా.
  • మౌగ్లి (తెలుగు - ఈటీవీ విన్): ఫారెస్ట్ లవ్ స్టోరీ.
  • ఇత్తిరి నేరం (మలయాళం - సన్ నెక్స్ట్): రొమాంటిక్ థ్రిల్లర్ డ్రామా.

నేటి ఓటీటీ హైలైట్స్:

నేడు విడుదలైన 12 చిత్రాలలో ప్రేక్షకులను విశేషంగా ఆకట్టుకుంటున్న 9 ముఖ్యమైన సినిమాలు ఇవే:

స్ట్రేంజర్ థింగ్స్ V, మౌగ్లి, LBW, లవ్ ఫ్రమ్ 9-5, ఇత్తిరి నేరం, రన్ అవే, ది గుడ్ డాక్టర్, ఫాలో మై వాయిస్, మై కొరియన్ బాయ్‌ఫ్రెండ్.

ముఖ్యంగా తెలుగు ప్రేక్షకుల కోసం రొమాన్స్, కామెడీ మరియు థ్రిల్లర్ జానర్లలో 4 చిత్రాలు అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఉత్కంఠభరితమైన థ్రిల్లర్స్ లేదా మనసుని హత్తుకునే ప్రేమ కథలు కోరుకునే వారికి ఈ వారం ఓటీటీలో కావాల్సినంత వినోదం సిద్ధంగా ఉంది. విభిన్నమైన మరియు తాజా కంటెంట్‌ను అందిస్తున్న ఈ ప్లాట్‌ఫారమ్‌లు ఇంటి వద్దే ఉండి బింజ్-వాచ్ చేయడానికి చక్కని అవకాశాన్ని కల్పిస్తున్నాయి.

