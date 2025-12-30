OTT This Week: 2025కు వీడ్కోలు, 2026కి కొత్త కథలు
2025కి వీడ్కోలు చెప్పే కథలు, 2026కి స్వాగతం పలికే OTT సినిమాలు ఈ వారాంతంలో స్ట్రీమింగ్కు సిద్ధంగా ఉన్నాయి. మోగ్లీ ప్రేమకథ ETV Winలో, ఎకో Netflixలో ప్రేక్షకులను అలరించడానికి రెడీ.
సంవత్సరం ముగింపునకు చేరుతుండగా, ప్రేక్షకులు 2025ని వీడ్కోలు చెప్పి కొత్త ఏడాదిని స్వాగతించేందుకు కొత్త OTT కంటెంట్ కోసం ఎదురుచూస్తున్నారు. ఈ వారాంతం OTT ప్లాట్ఫారమ్లు 2026కి వినోదపు స్వాగతం పలుస్తూ, సినిమాల కొత్త శ్రేణితో ప్రేక్షకులను అలరించడానికి సిద్ధమయ్యాయి.
మోగ్లీ ప్రేమకథ – ETV Win నుంచి స్ట్రీమింగ్
ప్రేమ కోసం యుద్ధం చేసే ప్రతి హీరో ప్రతిభావంతుడే… అని తేల్చిచెప్పిన మోగ్లీ 2025 సినిమా తర్వాత, రోషన్ కనకాల ప్రధాన పాత్రలో నూతన ప్రేమకథతో తిరిగి రాబోతున్నారు. సాహిత్య దర్శకుడు సందీప్ రాజ్ దర్శకత్వంలో, టీజీ విశ్వప్రసాద్, కృతి ప్రసాద్ నిర్మించిన ఈ చిత్రం అడవి నేపథ్యంతో సాగుతుంది. కథానాయికగా సాక్షి మడోల్కర్ నటించింది.
కర్మఫలం, పురాణాలు వంటి అంశాలతో భక్తి, ప్రేమ, యుద్ధ భావాలను మిళితం చేసిన ఈ సినిమా, థియేటర్లలో హిట్ అయిన తర్వాత, ఇప్పుడు ETV Win ద్వారా గురువారం నుంచి మీ ఇళ్లలో అలరించనుంది. “ప్రతి హీరో నగరంలోనే పుట్టడు, కొంతమంది అడవి నుంచి పుట్టుకొస్తారు” అనే స్లోగన్తో సినీప్రియులను ఆకట్టుకుంటుంది.
ఎకో – అడవిలోని రహస్యాలు Netflixపై స్ట్రీమింగ్
అడవిలోని రహస్యాలు, మనుషులు మరియు వన్యప్రాణుల మధ్య సున్నితమైన బంధం చుట్టూ రూపొందిన మలయాళ చిత్రం ఎకో. సందీప్ ప్రదీప్ ప్రధాన పాత్రలో నటించగా, దిన్జిత్ అయ్యతన్ దర్శకత్వం వహించారు.
థియేటర్లలో విడుదలైన తర్వాత, “అడవులలో రహస్యాలు దాగి ఉన్నాయి, సమాధానాలు అక్కడే ఉంటాయా?” అనే ఆసక్తికర మలుపులతో ప్రేక్షకులను కట్టుబెట్టింది. వినీత్, నరైన్, సౌరభ్ సచ్దేవ ముఖ్య పాత్రల్లో నటించారు. ఈ సినిమా బుధవారం నుంచి Netflix లో స్ట్రీమింగ్కి వస్తోంది.