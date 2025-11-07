ఓటీటీ రిలీజ్లు నేడు: ఒక్కరోజే 19 సినిమాలు — అందులో 12 స్పెషల్, తెలుగులో కేవలం 5 ఇంట్రెస్టింగ్!
ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్లలో 19 కొత్త సినిమాలు, వెబ్సిరీస్లు రిలీజ్ అయ్యాయి. అందులో 12 స్పెషల్ టైటిల్స్, తెలుగులో 5 మాత్రమే ఇంట్రెస్టింగ్. Amazon Prime, Netflix, Aha, Hotstar, Zee5 OTT రిలీజ్ల పూర్తి లిస్ట్ ఇక్కడ చూసేయండి!
ఓటీటీ ప్రేక్షకులకు ఈరోజు విందే విందు! ఒక్కరోజే ఏకంగా 19 కొత్త సినిమాలు మరియు వెబ్సిరీస్లు స్ట్రీమింగ్కు వచ్చేశాయి. వీటిలో చూడదగ్గ స్పెషల్గా 12 టైటిల్స్, అలాగే తెలుగులో ఇంట్రెస్టింగ్గా కేవలం 5 సినిమాలు మాత్రమే ఉన్నాయంటే ఓటీటీ లవర్స్కి ఎన్ని ఆప్షన్లున్నాయో చెప్పక్కర్లేదు. మరి ఏ సినిమాలు ఏ ప్లాట్ఫామ్లో వచ్చాయో చూద్దాం.
Disney+ Hotstar OTT
1️. All Her Fault – English Psychological Mystery Thriller Web Series – నవంబర్ 7
2️. Mirai – Hindi Dubbed Telugu Mythological Action Adventure Thriller Movie – నవంబర్ 7
Netflix OTT
1.Baramulla – Telugu Dubbed Hindi Horror Mystery Suspense Thriller – నవంబర్ 7
2. Frankenstein – Telugu Dubbed English Horror Sci-Fi Adventure Action Thriller – నవంబర్ 7
3. As You Stood By – Korean Crime Drama Mystery Thriller Series – నవంబర్ 7
4. Groom and Two Brides – English Romantic Comedy Film – నవంబర్ 7
5. Mango – Danish Romantic Movie – నవంబర్ 7
6. Ek Chatur Naar – Hindi Black Comedy Thriller Film – నవంబర్ 7
Aha OTT Telugu
1.Chiranjeevi – Telugu Mythological Fantasy Comedy Movie – నవంబర్ 7
2. Network – Tamil Dubbed Telugu Thriller Web Series – నవంబర్ 7
Amazon Prime Video
1️. Maxton Hall Season 2 – Telugu Dubbed German Teenage Romantic Drama Web Series – నవంబర్ 7
2️. Nishanchi – Hindi Crime Action Drama Movie – నవంబర్ 7
Zee5 OTT
1.Kiss – Tamil Romantic Fantasy Thriller Film – నవంబర్ 7
2.Thode Door Thode Paas – Hindi Family Comedy Drama Web Series – నవంబర్ 7
Lionsgate Play
1.Arjun Chakravarthy – Telugu Biographical Sports Drama Movie – నవంబర్ 7
Sony LIV OTT
1.Maharani Season 4 – Hindi Political Drama Web Series – నవంబర్ 7
Apple TV+
1.Pluribus – English Science Fiction Drama Web Series – నవంబర్ 7
Manorama Max
1.Karam – Malayalam Action Thriller Movie – నవంబర్ 7
Discovery+ / Lionsgate Special
1.The Hack Season 1 – English True Crime Thriller Series – నవంబర్ 7
తెలుగులో OTT ఇంట్రెస్టింగ్ సినిమాలు – 5 మాత్రమే
తెలుగు ప్రేక్షకుల కోసం ఈరోజు రిలీజ్ అయిన సినిమాల్లో ఎక్కువ ఆసక్తికరంగా ఉన్నవి ఇవే:
- Chiranjeevi (Aha OTT)
- Arjun Chakravarthy (Lionsgate Play)
- Network (Aha)
- Baramulla (Netflix Telugu Dub)
- Maharani Season 4 (Sony LIV)