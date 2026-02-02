OTT Releases This Week Feb 26: సినిమా లవర్స్కు గుడ్ న్యూస్.. ఈవారం ఓటీటీలో సందడి చేయనున్న సూపర్ హిట్ సినిమాలు
OTT Releases This Week Feb 26: థియేటర్ల దగ్గర క్యూ లైన్లు, ట్రాఫిక్ గొడవలు లేకుండా.. కేవలం రిమోట్ బటన్ నొక్కితే చాలు, వినోదం మీ ఇంట్లోకి వచ్చేస్తోంది.
OTT Releases This Week: థియేటర్ల దగ్గర క్యూ లైన్లు, ట్రాఫిక్ గొడవలు లేకుండా.. కేవలం రిమోట్ బటన్ నొక్కితే చాలు, వినోదం మీ ఇంట్లోకి వచ్చేస్తోంది. ఈ వారం డిజిటల్ స్క్రీన్లపై సందడి చేసేందుకు విభిన్న జానర్ల చిత్రాలు సిద్ధమయ్యాయి. ప్రస్తుతం ప్రేక్షకుల టేస్ట్ మారింది. అందుకే OTT ప్లాట్ఫామ్స్ కూడా సస్పెన్స్, యాక్షన్, హారర్ మరియు ఫ్యామిలీ ఎమోషన్స్తో కూడిన క్రేజీ కంటెంట్ను మన ముందుకు తెస్తున్నాయి. ఈ వారం ఏ ప్లాట్ఫామ్లో ఏ సినిమా స్ట్రీమింగ్ అవుతుందో ఓ లుక్కేయండి.
1. అమెజాన్ ప్రైమ్ (Amazon Prime):
అమెజాన్ ఈసారి థ్రిల్లర్ ప్రియుల కోసం భారీ ప్లాన్ చేసింది.
దల్ దల్: హిందీలో సంచలనం సృష్టించిన ఈ సైకలాజికల్ క్రైమ్ థ్రిల్లర్ సిరీస్ ఇప్పుడు తెలుగులో అందుబాటులోకి వచ్చింది.
గత వైభవ: కన్నడ ఫాంటసీ హిస్టారికల్ డ్రామా ఇష్టపడే వారికి ఇది మంచి ఛాయిస్.
ర్యాబిట్ ట్రాప్: హారర్ మిస్టరీలను ఇష్టపడే వారిని ఈ బ్రిటీష్ మూవీ ఖచ్చితంగా భయపెడుతుంది.
2. నెట్ఫ్లిక్స్ (Netflix):
ధురంధర్: హై-వోల్టేజ్ స్పై యాక్షన్ థ్రిల్లర్ చూడాలనుకునే వారికి ఈ హిందీ డబ్బింగ్ సినిమా పక్కా ఎంటర్టైన్మెంట్ ఇస్తుంది.
3. జియో హాట్స్టార్ (Jio Hotstar):
సర్వం మాయ: హారర్ & కామెడీ మిక్స్ అయితే ఎలా ఉంటుందో ఈ మలయాళ ఫాంటసీ డ్రామాలో చూడవచ్చు.
4. లోకల్ OTTలు (Aha, ETV Win, Sun NXT):
మన ప్రాంతీయ కంటెంట్ కోసం ఎదురుచూసే వారి కోసం:
డ్రైవ్ (Aha): నేటి కాలానికి అవసరమైన సైబర్ క్రైమ్ థ్రిల్లర్ ఇది.
జ్యోతి (ETV Win): గుండెను హత్తుకునే ఎమోషనల్ ఫ్యామిలీ డ్రామా. (ఫిబ్రవరి 1 నుండి)
పతంగ్ (Sun NXT): స్పోర్ట్స్, రొమాన్స్ & కామెడీ కలగలిసిన పక్కా కమర్షియల్ చిత్రం.