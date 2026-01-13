OTT Releases This Week: ఈ వారం ఓటీటీ సందడి.. మమ్ముట్టి క్రైమ్ థ్రిల్లర్ నుంచి ఇమ్రాన్ హష్మీ స్మగ్లింగ్ వేట వరకు!
ఈ వారం ఓటీటీ ప్రియులకు పండుగే! మమ్ముట్టి నటించిన సూపర్ హిట్ థ్రిల్లర్ 'కలంకావల్', ఇమ్రాన్ హష్మీ స్మగ్లింగ్ డ్రామా 'తస్కరి' స్ట్రీమింగ్కు సిద్ధమయ్యాయి. ఈ వారం ఏయే సినిమాలు ఎక్కడ వస్తున్నాయో పూర్తి వివరాలు ఇక్కడ చూడండి.
సంక్రాంతి పండుగ జోరు థియేటర్లలోనే కాదు, డిజిటల్ స్క్రీన్స్పై కూడా గట్టిగానే కనిపిస్తోంది. ఈ వీకెండ్ మీరు మిస్ అవ్వకూడదు అనుకునే ప్రధాన చిత్రాలు ఇవే:
1. మలయాళ సూపర్ స్టార్ మమ్ముట్టి ‘కలంకావల్’ (Kalankaval)
మలయాళ మెగాస్టార్ మమ్ముట్టి నటించిన ఇన్వెస్టిగేషన్ క్రైమ్ థ్రిల్లర్ ‘కలంకావల్’. వాస్తవ సంఘటనల ఆధారంగా తెరకెక్కిన ఈ చిత్రం థియేటర్లలో ఘనవిజయం సాధించింది.
కథా నేపథ్యం: కేరళ-తమిళనాడు సరిహద్దు గ్రామాల నేపథ్యంలో వరుస హత్యలు జరుగుతుంటాయి. ఈ హత్యల వెనుక ఉన్న మాస్టర్ మైండ్ ఎవరు? ఒక సీరియల్ కిల్లర్గా మమ్ముట్టి పండించిన నటన ఈ సినిమాకు హైలైట్. వినాయకన్ కీలక పాత్రలో నటించిన ఈ చిత్రం మిమ్మల్ని థ్రిల్కు గురిచేయడం ఖాయం.
ఎక్కడ చూడొచ్చు: సోనీ లివ్ (SonyLIV)
స్ట్రీమింగ్ తేదీ: ఈ శుక్రవారం నుండి.
2. ఇమ్రాన్ హష్మీ ‘తస్కరి: ది స్మగ్లర్స్ వెబ్’ (Taskari: The Smuggler's Web)
బాలీవుడ్ నటుడు ఇమ్రాన్ హష్మీ ప్రధాన పాత్రలో నటించిన వెబ్ సిరీస్ ‘తస్కరి’. ప్రముఖ దర్శకుడు నీరజ్ పాండే ఈ సిరీస్ను తెరకెక్కించారు.
కథా నేపథ్యం: "ఏటా మన దేశంలోకి విమానాశ్రయాల ద్వారా 300 టన్నుల బంగారం వస్తుంది.. కానీ పట్టుబడింది కేవలం 722 కిలోలేనా?" అనే ఆసక్తికరమైన డైలాగ్తో ఈ సిరీస్ ప్రారంభమవుతుంది. ముంబై ఎయిర్పోర్ట్లో స్మగ్లింగ్ ఎలా జరుగుతుంది? కస్టమ్స్ అధికారులు ఆ నెట్వర్క్ను ఎలా ఛేదిస్తారు? అనే అంశాలను ఉత్కంఠభరితంగా చూపించారు. ఇందులో ఇమ్రాన్ హష్మీ కస్టమ్స్ ఆఫీసర్గా కనిపించనున్నారు.
ఎక్కడ చూడొచ్చు: నెట్ఫ్లిక్స్ (Netflix)
స్ట్రీమింగ్ తేదీ: బుధవారం నుండి.
ఈ వారం మరికొన్ని ఓటీటీ రిలీజ్లు:
పైన పేర్కొన్న సినిమాలతో పాటు ఇతర ప్లాట్ఫారమ్లలో చిన్న చిత్రాలు, డాక్యుమెంటరీలు కూడా అందుబాటులోకి రానున్నాయి. థ్రిల్లర్ జోనర్ ఇష్టపడే వారికి ఈ వారం పండుగే అని చెప్పాలి.