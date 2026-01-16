  • Menu
OTT Releases This Week: ఈ వారం స్ట్రీమింగ్ అవుతున్న క్రేజీ సినిమాలు, సిరీస్‌లు ఇవే!

OTT Releases This Week: ఈ వారం స్ట్రీమింగ్ అవుతున్న క్రేజీ సినిమాలు, సిరీస్‌లు ఇవే!
Highlights

ఈ వారం ఓటీటీలో విడుదలైన సినిమాల జాబితా వచ్చేసింది. మమ్ముట్టి 'కలంకావల్', ఇమ్రాన్ హష్మీ 'తస్కరీ'తో పాటు మరిన్ని తెలుగు సినిమాలు ఏ ప్లాట్‌ఫామ్‌లో ఉన్నాయో ఇక్కడ చూడండి.

సంక్రాంతి పండుగ వేళ థియేటర్లు మాత్రమే కాదు, ఓటీటీ ప్లాట్‌ఫామ్‌లు కూడా కొత్త సినిమాలతో కళకళలాడుతున్నాయి. థ్రిల్లర్ల నుండి రొమాంటిక్ కామెడీల వరకు విభిన్నమైన కంటెంట్ ప్రేక్షకులను అలరించేందుకు సిద్ధమైంది. ఈ వారం డిజిటల్ తెరపై సందడి చేస్తున్న ఆ విశేషాలు ఇక్కడ చూసేయండి..

1. కలంకావల్ (Kalamkaval) - సోనీ లివ్ (SonyLIV)

మలయాళ మెగాస్టార్ మమ్ముట్టి ప్రధాన పాత్రలో నటించిన ఇన్వెస్టిగేటివ్ థ్రిల్లర్ 'కలంకావల్'. కేరళ-తమిళనాడు సరిహద్దు గ్రామాల్లో మహిళలే మాస్టర్ మైండ్‌లుగా మారి చేస్తున్న వరుస హత్యల నేపథ్యంలో ఈ కథ సాగుతుంది. జితిన్ కె. జోస్ దర్శకత్వం వహించిన ఈ చిత్రం యదార్థ సంఘటనల ఆధారంగా రూపొందింది. ప్రస్తుతం ఇది SonyLIVలో అందుబాటులో ఉంది.

2. ఇట్లు మీ ఎదవ (Itlu Mee Yedava) - ఈటీవీ విన్ (ETV Win)

తెలుగు ఓటీటీ వేదిక 'ఈటీవీ విన్' సంక్రాంతి కానుకగా ఒక క్రేజీ రొమాంటిక్ కామెడీని తీసుకొచ్చింది. త్రినాథ్ కఠారి హీరోగా నటిస్తూ స్వయంగా దర్శకత్వం వహించిన చిత్రం 'ఇట్లు మీ ఎదవ'. గోపరాజు రమణ, తనికెళ్ల భరణి వంటి దిగ్గజ నటులు కీలక పాత్రల్లో నటించారు. ఫ్యామిలీతో కలిసి హాయిగా నవ్వుకోవాలనుకునే వారికి ఇది బెస్ట్ ఛాయిస్.

3. తస్కరీ (Taskaree) - నెట్‌ఫ్లిక్స్ (Netflix)

బాలీవుడ్ యాక్టర్ ఇమ్రాన్ హష్మీ ప్రధాన పాత్రలో, సెన్సేషనల్ డైరెక్టర్ నీరజ్ పాండే రూపొందించిన వెబ్ సిరీస్ 'తస్కరీ: ది స్మగ్లర్స్ వెబ్'. దేశంలోకి జరుగుతున్న అక్రమ బంగారం రవాణా మరియు స్మగ్లింగ్ ముఠాల గుట్టును ఈ సిరీస్ కళ్లకు కట్టినట్లు చూపిస్తుంది. ఈ హై-వోల్టేజ్ డ్రామా ఇప్పుడు Netflixలో స్ట్రీమింగ్ అవుతోంది.

4. గుర్రం పాపిరెడ్డి (Gurram Paapi Reddy) - జీ5 (Zee5)

నరేష్ అగస్త్య, ఫరియా అబ్దుల్లా జంటగా నటించిన చిత్రం 'గుర్రం పాపిరెడ్డి'. బ్రహ్మానందం, యోగి బాబు వంటి స్టార్ కమెడియన్స్ ఉండటంతో ఈ సినిమాపై మంచి అంచనాలు ఉన్నాయి. డిసెంబర్‌లో థియేటర్లలో విడుదలైన ఈ మూవీ, ఇప్పుడు Zee5 ద్వారా డిజిటల్ ప్రేక్షకులను పలకరిస్తోంది.

5. దండోరా (Dhandoraa) - అమెజాన్ ప్రైమ్ (Amazon Prime Video)

శివాజీ ప్రధాన పాత్రలో, నందు, నవదీప్, బిందు మాధవి కీలక పాత్రల్లో నటించిన విలేజ్ డ్రామా 'దండోరా'. గ్రామీణ నేపథ్యంలో సాగే భావోద్వేగపూరితమైన ఈ చిత్రం ప్రస్తుతం Amazon Primeలో అందుబాటులో ఉంది.

ఇతర ముఖ్యమైన స్ట్రీమింగ్ వివరాలు:

