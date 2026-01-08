  • Menu
Home  > సినిమా

OTT Releases This Week (Jan 5 - Jan 11)! ఈ వారం 'అఖండ 2', 'డే డే ప్యార్ దే 2' సహా 10+ రిలీజ్‌లు!

OTT Releases This Week (Jan 5 - Jan 11)! ఈ వారం అఖండ 2, డే డే ప్యార్ దే 2 సహా 10+ రిలీజ్‌లు!
x
Highlights

ఈ వారం ఓటీటీలో సినిమాల జాతర! బాలయ్య 'అఖండ 2: తాండవం', అజయ్ దేవగన్ 'డే డే ప్యార్ దే 2'తో పాటు 'కానిస్టేబుల్ కనకం సీజన్ 2' స్ట్రీమింగ్‌కు సిద్ధమయ్యాయి. జనవరి 5 నుండి 11 వరకు నెట్‌ఫ్లిక్స్, జీ5, ఈటీవీ విన్ వంటి ప్లాట్‌ఫామ్‌లలో విడుదలవుతున్న సినిమాల పూర్తి లిస్ట్ ఇదిగో..

కొత్త ఏడాది మొదటి వారం ముగిసేలోపే డిజిటల్ తెరపై సందడి మొదలైంది. నెట్‌ఫ్లిక్స్, జియో హాట్‌స్టార్, జీ5 మరియు సోనీ లివ్ వంటి ప్లాట్‌ఫామ్‌లలో ఈ వారం భారీ చిత్రాలు సందడి చేయబోతున్నాయి. ముఖ్యంగా బాలయ్య 'అఖండ 2' డిజిటల్ ఎంట్రీ కోసం ఎదురుచూస్తున్న అభిమానులకు ఇది గుడ్ న్యూస్.

ముఖ్యమైన ఓటీటీ విడుదలలు (జనవరి 5 - 11):

1. అఖండ 2: తాండవం (Akhanda 2: Thaandavam)

నందమూరి బాలకృష్ణ మరియు బోయపాటి శ్రీను కాంబినేషన్‌లో వచ్చిన ఈ సీక్వెల్ బాక్సాఫీస్ వద్ద మాస్ హంగామా సృష్టించింది. ఇప్పుడు డిజిటల్ వినోదానికి సిద్ధమైంది.

స్ట్రీమింగ్ ప్లాట్‌ఫామ్: నెట్‌ఫ్లిక్స్ (Netflix)

రిలీజ్ డేట్: జనవరి 9, 2026

భాషలు: తెలుగు, హిందీ, తమిళం, కన్నడ, మలయాళం.

2. కానిస్టేబుల్ కనకం - సీజన్ 2 (Constable Kanakam S2)

వర్ష బొల్లమ్మ ప్రధాన పాత్రలో నటించిన ఈ ఇన్వెస్టిగేటివ్ థ్రిల్లర్ తొలి సీజన్ మంచి విజయాన్ని అందుకుంది. రెండో సీజన్‌లో తన స్నేహితురాలు చంద్రిక అదృశ్యం వెనుక ఉన్న మిస్టరీని కనకం ఎలా ఛేదించిందనేది ఆసక్తికరం.

స్ట్రీమింగ్ ప్లాట్‌ఫామ్: ఈటీవీ విన్ (ETV Win)

రిలీజ్ డేట్: జనవరి 8, 2026

3. డే డే ప్యార్ దే 2 (De De Pyaar De 2)

అజయ్ దేవగన్, రకుల్ ప్రీత్ సింగ్ మరియు ఆర్. మాధవన్ నటించిన ఈ రొమాంటిక్ కామెడీ సీక్వెల్ హిందీ ప్రేక్షకులతో పాటు సౌత్ ఆడియన్స్‌ను కూడా అలరించనుంది.

స్ట్రీమింగ్ ప్లాట్‌ఫామ్: నెట్‌ఫ్లిక్స్ (Netflix)

రిలీజ్ డేట్: జనవరి 9, 2026

స్ట్రీమింగ్ అవుతున్న ఇతర సినిమాలు & సిరీస్‌లు:

ఈ వారం మిస్ అవ్వకూడని టాప్ పిక్స్:

మాస్క్ (Mask): కవిన్ మరియు ఆండ్రియా నటించిన ఈ డార్క్ కామెడీ హైస్ట్ థ్రిల్లర్ తమిళంలో మంచి క్రేజ్ సంపాదించుకుంది. 440 కోట్ల రూపాయల ఎన్నికల డబ్బు చోరీ చుట్టూ ఈ కథ తిరుగుతుంది.

అంగమ్మాళ్: ఒక పల్లెటూరి మహిళ తన ఆత్మగౌరవం కోసం చేసే పోరాటాన్ని కళ్లకు కట్టినట్టు చూపించే సినిమా ఇది. పెరుమాళ్ మురుగన్ కథ ఆధారంగా తెరకెక్కింది.

ఫ్రీడమ్ ఎట్ మిడ్‌నైట్ 2: భారత స్వాతంత్ర్యానంతరం జరిగిన పరిణామాలు, దేశ విభజన నాటి కఠిన నిర్ణయాలను కళ్లకు కట్టేలా చూపించే చారిత్రక డ్రామా.

నోట్: కొన్ని సినిమాల విడుదల తేదీలు లేదా సమయాల్లో చివరి నిమిషంలో మార్పులు ఉండవచ్చు.

Show Full Article
Print Article
More On
Next Story
More Stories
X
sidekick