OTT Releases This Week: సంక్రాంతికి ముందే బాలయ్య 'అఖండ 2' తాండవం.. ఈ వారం ఓటీటీలో సందడి చేసే చిత్రాలివే!

Highlights

సంక్రాంతికి ముందే ఓటీటీలో బాలయ్య 'అఖండ 2' జాతర మొదలుకాబోతోంది. నెట్‌ఫ్లిక్స్, జియో హాట్‌స్టార్, ప్రైమ్ వీడియోలో ఈ వారం విడుదలయ్యే టాప్ సినిమాలు, వెబ్ సిరీస్‌ల పూర్తి జాబితా ఇక్కడ చూడండి.

సంక్రాంతి పండగకు ఇంకా వారం రోజుల సమయం ఉన్నప్పటికీ, ఓటీటీ ప్రియులకు మాత్రం ఈ వారమే అసలైన వినోదం మొదలుకాబోతోంది. నటసింహం నందమూరి బాలకృష్ణ 'అఖండ 2' తో పాటు పలు ఉత్కంఠభరితమైన సినిమాలు, వెబ్ సిరీస్‌లు డిజిటల్ తెరపై సందడి చేయనున్నాయి. జనవరి 8 నుంచి 11 మధ్య స్ట్రీమింగ్ కానున్న ఆ క్రేజీ సినిమాల లిస్ట్ ఇదే!

నెట్‌ఫ్లిక్స్ (Netflix): అఘోరా మళ్ళీ వస్తున్నాడు!

ఈ వారం నెట్‌ఫ్లిక్స్‌లో భారీ సినిమాల సందడి నెలకొంది.

  • అఖండ 2 – తాండవం: బాలయ్య-బోయపాటి కాంబినేషన్‌లో వచ్చిన ఈ హై-వోల్టేజ్ యాక్షన్ డ్రామా జనవరి 9 నుంచి స్ట్రీమింగ్ కానుంది. థియేటర్లలో మాస్ జాతర చేసిన అఖండ ఇప్పుడు మీ ఇంట్లోకి వస్తున్నాడు.
  • దే దే ప్యార్ దే 2: అజయ్ దేవగన్, రకుల్ ప్రీత్ సింగ్ నటించిన ఈ రొమాంటిక్ కామెడీ ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైనర్ జనవరి 9 నుంచి అందుబాటులోకి వస్తుంది.
  • హిస్ అండ్ హర్స్: సస్పెన్స్ ఇష్టపడే వారికి ఈ సైకలాజికల్ థ్రిల్లర్ బెస్ట్ ఆప్షన్. (రిలీజ్: జనవరి 8).

జియో సినిమా / హాట్‌స్టార్ (JioHotstar): హారర్ & యాక్షన్

  • వెపన్స్: ఒకేసారి 17 మంది పిల్లలు మాయమైతే ఏమవుతుంది? అనే హారర్ మిస్టరీతో ఈ మూవీ రాబోతోంది. (రిలీజ్: జనవరి 8).
  • ఎ థౌజండ్ బ్లోస్ (సీజన్ 2): లండన్ అండర్ వరల్డ్ నేపథ్యంలో సాగే ఈ పీరియడ్ యాక్షన్ డ్రామా జనవరి 9 నుంచి స్ట్రీమింగ్ అవుతుంది.
  • ది పిట్ (సీజన్ 2): మెడికల్ డ్రామా ఇష్టపడే వారికి ఇది మంచి ఛాయిస్. (రిలీజ్: జనవరి 9).

ఈ వారం రిలీజ్ కానున్న ఇతర ముఖ్యమైన సినిమాలు/సిరీస్‌లు:

స్పెషల్ మెన్షన్:

బాలయ్య బాబు 'అఖండ 2' ఓటీటీ రిలీజ్ కోసం అభిమానులు కళ్ళల్లో ఒత్తులు వేసుకుని ఎదురుచూస్తున్నారు. ఆధ్యాత్మికత, యాక్షన్ కలగలిసిన ఈ చిత్రం వీకెండ్ వ్యూయర్‌షిప్ రికార్డులను తిరగరాయడం ఖాయంగా కనిపిస్తోంది.

ముగింపు: ఈ వీకెండ్ మీరు ఏ సినిమాను మొదట చూడాలనుకుంటున్నారు? కింద కామెంట్స్‌లో షేర్ చేయండి!

