OTT: ఈ వారం ఓటీటీ రిలీజ్‌ల జాబితా

Highlights

ఈ వారం థియేటర్లలో పవర్ స్టార్ OG ఒక్కటే హైలైట్‌గా నిలుస్తోంది. అయితే, ఓటీటీ ప్లాట్‌ఫామ్‌లపై మాత్రం సినిమాలు, వెబ్ సిరీస్‌ల వర్షం కురిసేలా ఉంది. ఏ ఏ ఓటీటీలో ఏ కంటెంట్ స్ట్రీమింగ్‌కి వస్తుందో ఒకసారి చూద్దాం.

Netflix

ఒడుమ్ కుతిరా చడుమ్ కుతిరా (తెలుగు) – సెప్టెంబర్ 26

ధడక్ 2 (హిందీ) – సెప్టెంబర్ 26

సన్ ఆఫ్ సర్దార్ 2 (హిందీ) – సెప్టెంబర్ 26

ది గెస్ట్ (ఇంగ్లీష్) – సెప్టెంబర్ 26

రూత్ అండ్ బోజ్ (ఇంగ్లీష్) – సెప్టెంబర్ 26

ఫ్రెంచ్ లవర్ (ఇంగ్లీష్) – సెప్టెంబర్ 26

Amazon Prime Video

ఘాటి (తెలుగు) – సెప్టెంబర్ 26

మాదేవా (కన్నడ) – సెప్టెంబర్ 26

Sun NXT

మేఘాలు చెప్పిన ప్రేమకథ (తెలుగు) – సెప్టెంబర్ 26

దూరతీర యానా (కన్నడ) – సెప్టెంబర్ 26

ZEE5

జనావర్ – ది బెస్ట్ విత్ ఇన్ (హిందీ) – సెప్టెంబర్ 26

సుమతి వళవు (తెలుగు) – సెప్టెంబర్ 26

aha

జూనియర్ (తెలుగు) – సెప్టెంబర్ 30

ఈ వారాంతం ఓటీటీ ప్రియులకి ఎంటర్టైన్‌మెంట్ పండుగ కానుంది.

