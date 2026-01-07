  • Menu
Home  > సినిమా

OTT Releases This Week సందడి చేస్తున్న టాప్ చిత్రాలు ఇవే!

OTT Releases This Week సందడి చేస్తున్న టాప్ చిత్రాలు ఇవే!
x
Highlights

ఓటీటీలో ఈ వారం సరికొత్త సినిమాల జాతర మొదలైంది. బాలయ్య 'అఖండ 2', కవిన్ 'మాస్క్' సహా తెలుగు, తమిళ, మలయాళ భాషల్లో స్ట్రీమింగ్ కానున్న సినిమాల పూర్తి వివరాలు ఇక్కడ ఉన్నాయి.

1. అఖండ 2: తాండవం (తెలుగు)

బాలయ్య-బోయపాటిల సెన్సేషనల్ కాంబినేషన్‌లో వచ్చిన ఈ చిత్రం ఓటీటీలోకి వచ్చేస్తోంది. బయో వార్‌ఫేర్ (జీవాయుధాలు) వంటి వినూత్న కాన్సెప్ట్‌తో తెరకెక్కిన ఈ సినిమాలో అఖండ విశ్వరూపం చూడొచ్చు.

ఎక్కడ: నెట్‌ఫ్లిక్స్ (Netflix)

ఎప్పటి నుండి: జనవరి 9

2. మాస్క్ (తమిళం/తెలుగు డబ్బింగ్)

తమిళ యంగ్ స్టార్ కవిన్ నటించిన హై-వోల్టేజ్ క్రైమ్ థ్రిల్లర్ ఇది. ₹440 కోట్ల దొంగతనం నేపథ్యంలో సాగే ఈ చిత్రం థ్రిల్లర్ మూవీ లవర్స్‌కు మంచి ఆప్షన్.

ఎక్కడ: జీ5 (ZEE5)

ఎప్పటి నుండి: జనవరి 9

3. బాల్టి (మలయాళం/తమిళం)

కబడ్డీ ప్లేయర్లు స్థానిక గూండాల మధ్య ఇరుక్కుంటే ఏం జరుగుతుందనే నేపథ్యంలో సాగే ఎమోషనల్ క్రైమ్ డ్రామా. షేన్ నిగమ్, సెల్వరాఘవన్ వంటి నటులు ఇందులో నటించారు.

ఎక్కడ: అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియో (Prime Video)

ఎప్పటి నుండి: జనవరి 9

4. అంగమ్మల్ (తమిళం)

గ్రామీణ నేపథ్యంలో సాగే ఒక పవర్‌ఫుల్ ఎమోషనల్ డ్రామా. వ్యక్తిగత నిర్ణయాలు, సామాజిక కట్టుబాట్ల మధ్య ఒక తల్లి చేసే పోరాటమే ఈ కథ. విమర్శకుల ప్రశంసలు పొందిన ఈ చిత్రం తప్పక చూడాల్సిన వాటిలో ఒకటి.

ఎక్కడ: సన్ నెక్ట్స్ (Sun NXT)

ఎప్పటి నుండి: జనవరి 9

5. ఫ్రీడం ఎట్ మిడ్‌నైట్ సీజన్ 2 (వెబ్ సిరీస్)

చారిత్రక నేపథ్యం ఉన్న సిరీస్. భారత స్వాతంత్య్ర పోరాటం, దేశ విభజన నాటి క్లిష్ట పరిస్థితులను ఈ రెండో సీజన్‌లో కళ్లకు కట్టినట్లు చూపించబోతున్నారు.

ఎక్కడ: సోనీ లివ్ (Sony LIV)

ఎప్పటి నుండి: జనవరి 9

స్ట్రీమింగ్ క్యాలెండర్ (జనవరి 7 - 9)

Show Full Article
Print Article
More On
Next Story
More Stories
X
sidekick