This Week OTT Release: ఓటీటీలో కొత్త ఏడాది వినోదం.. ఈ వారం స్ట్రీమింగ్ అవుతున్న క్రేజీ మూవీస్/సిరీస్లు ఇవే!
This Week OTT Release: కొత్త ఏడాది తొలి వారంలో ఓటీటీలో సందడి చేస్తున్న చిత్రాలివే! రోషన్ కనకాల 'మోగ్లీ', నెట్ఫ్లిక్స్లో 'ఎకో', జీ5లో 'బ్యూటీ' మరియు 'స్ట్రేంజర్ థింగ్స్ 5' ఫినాలే.. పూర్తి స్ట్రీమింగ్ లిస్ట్
This Week OTT Release: 2026 ప్రారంభంలోనే సినీ ప్రియులకు ఓటీటీ సంస్థలు అదిరిపోయే ట్రీట్ ఇచ్చాయి. డిసెంబర్ చివరలో థియేటర్లలో సందడి చేసిన చిన్న చిత్రాలతో పాటు గ్లోబల్ హిట్ సిరీస్లు ఇప్పుడు డిజిటల్ స్క్రీన్పై అందుబాటులోకి వచ్చాయి.
ప్రధాన ఆకర్షణలు:
మోగ్లీ (Mowgli): 'కలర్ ఫోటో' దర్శకుడు సందీప్ రాజ్ తెరకెక్కించిన ఈ చిత్రంలో రోషన్ కనకాల, సాక్షి మడోల్కర్ జంటగా నటించారు. అడవి నేపథ్యంలో సాగే ఈ వినూత్న ప్రేమకథ ఇప్పుడు 'ఈటీవీ విన్' (ETV Win) లో స్ట్రీమింగ్ అవుతోంది.
ఎకో (Eko): 'కిష్కింధకాండం' ఫేమ్ దిన్జిత్ అయ్యతన్ దర్శకత్వంలో వచ్చిన మిస్టరీ థ్రిల్లర్ ఇది. నెట్ఫ్లిక్స్ వేదికగా మలయాళంతో పాటు తెలుగు, తమిళం, హిందీ భాషల్లో అందుబాటులోకి వచ్చింది.
బ్యూటీ (Beauty): అంకిత్ కొయ్య, నీలఖి నటించిన ఈ రొమాంటిక్ డ్రామా జీ5 (ZEE5) లో స్ట్రీమింగ్ అవుతోంది. ఒక తండ్రి తన కూతురి కోసం చేసే భావోద్వేగ పోరాటం ఈ చిత్ర కథాంశం.
స్ట్రేంజర్ థింగ్స్ 5 (Stranger Things 5 - Finale): ప్రపంచవ్యాప్తంగా మిలియన్ల కొద్దీ అభిమానులు ఎదురుచూస్తున్న 'స్ట్రేంజర్ థింగ్స్' సీజన్ 5 ఫినాలే ఎపిసోడ్స్ ఇప్పుడు నెట్ఫ్లిక్స్లో అందుబాటులో ఉన్నాయి.
మరికొన్ని ముఖ్యమైన అప్డేట్స్:
|ఓటీటీ వేదిక
|సినిమా / సిరీస్ పేరు
|భాష / వర్గం
|నెట్ఫ్లిక్స్
|రన్వే (Run Away)
|వెబ్ సిరీస్ (తెలుగులో కూడా)
|నెట్ఫ్లిక్స్
|హక్ (Haq)
|హిందీ మూవీ (యామీ గౌతమ్)
|అమెజాన్ ప్రైమ్
|120 బహదూర్
|హిందీ మూవీ (ఫర్హాన్ అక్తర్)
|అమెజాన్ ప్రైమ్
|డ్రైవ్ (Drive)
|మూవీ (తెలుగు/తమిళ్)
|జియో హాట్స్టార్
|ఎల్బీడబ్ల్యూ (Love Beyond Wicket)
|తమిళ్ వెబ్ సిరీస్
వీకెండ్ వాచ్ టిప్స్:
మీరు థ్రిల్లర్ ఇష్టపడితే 'ఎకో' మరియు 'రన్వే' చూడొచ్చు. యూత్ఫుల్ లవ్ స్టోరీ కావాలనుకుంటే 'మోగ్లీ' బెస్ట్ ఆప్షన్. ఒకవేళ ఇంటర్నేషనల్ సైన్స్ ఫిక్షన్ ఇష్టమైతే 'స్ట్రేంజర్ థింగ్స్' ముగింపును అస్సలు మిస్ కావద్దు.