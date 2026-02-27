  • Menu
OTT Release This Week: ఓటీటీలో మూవీ మేళా.. ఒకే రోజు 11 చిత్రాల స్ట్రీమింగ్! ఆ రెండే స్పెషల్!

OTT Release This Week
Highlights

OTT Release This Week Telugu: ఈ వీకెండ్ ఓటీటీలో సినిమాల పండుగ! ఫిబ్రవరి 27న నెట్‌ఫ్లిక్స్, ప్రైమ్, జీ5లలో విడుదలవుతున్న 11 చిత్రాల జాబితా ఇక్కడ ఉంది. శ్రీవిష్ణు థియేటర్ మూవీతో పాటు ఓటీటీలోని లేటెస్ట్ అప్‌డేట్స్ చూడండి.

OTT Release This Week Telugu: ఫిబ్రవరి చివరి వారం బాక్సాఫీస్ వద్ద మిశ్రమంగా ఉన్నా, ఓటీటీ వేదికలు మాత్రం విభిన్నమైన కంటెంట్‌తో సిద్ధమయ్యాయి. హారర్ థ్రిల్లర్స్ నుంచి క్రైమ్ వెబ్ సిరీస్‌ల వరకు ఈ శుక్రవారం డిజిటల్ తెరపై సందడి చేయనున్నాయి.

ఓటీటీ స్ట్రీమింగ్ వివరాలు:

ఓటీటీ ప్లాట్‌ఫామ్సినిమా / వెబ్ సిరీస్ పేరుభాష
అమెజాన్ ప్రైమ్ / సన్ నెక్స్ట్హనీ (స్పెషల్ హారర్ థ్రిల్లర్)తెలుగు
జియో హాట్‌స్టార్రోస్లిన్ (వెబ్ సిరీస్)తెలుగు
నెట్‌ఫ్లిక్స్అక్యూజ్డ్తెలుగు డబ్బింగ్
జీ5డాటర్ ఆఫ్ ప్రసాద్ రావు: కనబడుటలేదుతెలుగు సిరీస్
ఆహాసర్కార్ సీజన్ 6 (రియాలిటీ షో)తెలుగు
జీ5అబార్‌ ప్రోలోయ్ - సీజన్ 2బెంగాలీ క్రైమ్
జీ5తడయమ్తమిళ సిరీస్
జీ5క్రాంతి జ్యోతి విద్యాలయ్మరాఠీ సినిమా
సన్ నెక్స్ట్నీలి హక్కీకన్నడ
ఆపిల్ టీవీ ప్లస్మోనార్క్: లెగసీ ఆఫ్ మానస్టర్స్ 2ఇంగ్లీష్ సిరీస్
జియో హాట్‌స్టార్బ్లాక్ ఫోన్ 2 (ఫిబ్రవరి 28)ఇంగ్లీష్ సినిమా

ప్రత్యేక ఆకర్షణలు ఇవే!

హనీ: ఇప్పటికే ప్రోమోలతో భయపెట్టిన ఈ థ్రిల్లర్ మూవీ అమెజాన్ ప్రైమ్ మరియు సన్ నెక్స్ట్ రెండింటిలోనూ అందుబాటులోకి రానుంది.

రోస్లిన్: జియో హాట్‌స్టార్‌లో రానున్న ఈ తెలుగు వెబ్ సిరీస్‌పై మంచి అంచనాలు ఉన్నాయి. సస్పెన్స్ ఇష్టపడే వారికి ఇది మంచి ఛాయిస్.

థియేటర్లలో: యంగ్ హీరో శ్రీవిష్ణు నటించిన కొత్త సినిమా థియేటర్లలో తన విన్యాసాన్ని చూపేందుకు సిద్ధమైంది. దీంతో పాటు మహేశ్ విట్టా నటించిన 'ఉత్తుత్త హీరోలు' కూడా బాక్సాఫీస్ వద్ద పోటీ పడనుంది.

