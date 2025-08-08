Mahavatara Narasimha: థియేటర్లలో ఆడుతుండగానే ఓటీటీలోకి 'మహావతార నరసింహ' ?
Mahavatara Narasimha: అశ్విన్ కుమార్ దర్శకత్వంలో హోంబలే ఫిలింస్ సమర్పించిన మహావతార నరసింహ సినిమా థియేటర్లలో దూసుకుపోతోంది. తక్కువ బడ్జెట్లో నిర్మించిన ఈ చిత్రం, విడుదలైన కొద్ది రోజుల్లోనే రూ.100 కోట్ల మార్క్ను దాటింది. సినిమాకు వస్తున్న అద్భుతమైన స్పందనతో, ఇప్పుడు దాని ఓటీటీ విడుదలపై ఊహాగానాలు మొదలయ్యాయి. అయితే, ఈ పుకార్లపై నిర్మాతలు స్పందించారు. అసలు ఓటీటీలో ఈ సినిమా ఎప్పుడు వస్తుంది? నిర్మాతలు ఏం చెప్పారో ఇప్పుడు చూద్దాం.
మహావతార నరసింహ సినిమా ఓటీటీలో త్వరలోనే విడుదలవుతుందని సోషల్ మీడియాలో పుకార్లు షికారు చేస్తున్నాయి. దీనిపై క్లిమ్ ప్రొడక్షన్ హౌస్ అధికారికంగా స్పందించింది. తమ ఎక్స్ అకౌంట్లో ఒక పోస్ట్ను షేర్ చేస్తూ, ఈ సినిమా ప్రస్తుతం ప్రపంచవ్యాప్తంగా థియేటర్లలో మాత్రమే ప్రదర్శించబడుతోందని స్పష్టం చేసింది. ఓటీటీ విడుదలపై ఇప్పటివరకు ఏ ఒప్పందం కూడా కుదరలేదని, అటువంటి వార్తలను నమ్మవద్దని ప్రేక్షకులను కోరింది. అధికారిక హ్యాండిల్స్ ద్వారా వచ్చే సమాచారాన్ని మాత్రమే నమ్మాలని నిర్మాతలు సూచించారు.
జులై 25న విడుదలైన ఈ యానిమేటెడ్ చిత్రం తెలుగుతో పాటు మొత్తం ఐదు భాషల్లో విడుదలైంది. తక్కువ బడ్జెట్లో నిర్మించినప్పటికీ, కేవలం 10 రోజుల్లోనే భారతదేశంలో రూ.91.25 కోట్లు వసూలు చేసింది. పౌరాణిక కథాంశంపై ఆసక్తి ఉన్న ప్రేక్షకులను ఈ సినిమా బాగా ఆకట్టుకుంది. ముఖ్యంగా, విష్ణుమూర్తి నాలుగో అవతారమైన నరసింహ స్వామి కథ, ప్రహ్లాదుడి భక్తిని అద్భుతంగా చూపించారు. ఈ కథ ప్రేక్షకులకు చాలా బాగా కనెక్ట్ కావడంతో సినిమాకు మంచి ఆదరణ లభిస్తోంది.
మహావతార నరసింహ ఫ్రాంచైజీలో మరిన్ని సినిమాలు కూడా త్వరలో రానున్నాయి. ఈ సిరీస్లో తర్వాతి చిత్రం మహావతార పరశురామ్ 2027లో థియేటర్లలో విడుదల కానుంది. ఈ ప్రకటనతో ఈ యానిమేటెడ్ సిరీస్కు ఎంత మంచి భవిష్యత్తు ఉందో స్పష్టమవుతోంది.