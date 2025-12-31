  • Menu
Home  > సినిమా

OTT release :క్యాలెండర్ మార్చుకునే వేళ, సరికొత్త న్యూ ఇయర్ థ్రిల్లర్! 'ఎకో' (Eko) అప్పుడే OTT ప్రపంచంలోకి వచ్చేసింది!

OTT release :క్యాలెండర్ మార్చుకునే వేళ, సరికొత్త న్యూ ఇయర్ థ్రిల్లర్! ఎకో (Eko) అప్పుడే OTT ప్రపంచంలోకి వచ్చేసింది!
x
Highlights

2025లో వచ్చిన థ్రిల్లింగ్ మలయాళ మిస్టరీ బ్లాక్‌ బస్టర్ మూవీ ఎకోను ఇప్పుడు నెట్‌ఫ్లిక్స్‌లో స్ట్రీమ్ చేయండి. రోమాంచకత, డ్రామా, ఆక్‌షన్‌తో నిండిన ఈ కథను చూడండి. తెలుగులో, తమిళంలో, కన్నడలో, హిందీలో జనవరి 7, 2026 నుండి అందుబాటులోకి రానుంది.

మీరు 2026 నూతన సంవత్సర వేడుకల కోసం చివరి నిమిషం వరకు ఉత్కంఠను రేకెత్తించే ఒక అద్భుతమైన థ్రిల్లర్ మూవీ కోసం వెతుకుతున్నట్లయితే, మీకు ఒక మంచి ఆప్షన్ దొరికేసింది. మలయాళ మిస్టరీ థ్రిల్లర్ 'ఎకో' ఈరోజే, అంటే డిసెంబర్ 31, 2025 నుండి అధికారికంగా నెట్‌ఫ్లిక్స్ (Netflix) లో స్ట్రీమింగ్ అవుతోంది. ఇది అప్పుడే సోషల్ మీడియాలో భారీ చర్చకు దారితీసింది.

కేవలం ₹5 కోట్ల బడ్జెట్‌తో తెరకెక్కిన ఈ చిత్రాన్ని దర్శకుడు దేనాజిత్ అయ్యతన్ అద్భుతంగా రూపొందించారు. కేవలం కథా బలంతోనే ఈ సినిమా ప్రపంచవ్యాప్త బాక్సాఫీస్ వద్ద ఏకంగా ₹50 కోట్లు వసూలు చేసి, చిన్న సినిమా అయినా పెద్ద విజయాన్ని సాధించవచ్చని నిరూపించింది.

వెన్నులో వణుకు పుట్టించే మిస్టరీ:

ఈ సినిమా కథ కర్ణాటక మరియు కేరళ సరిహద్దులోని ఒక ప్రశాంతమైన, పొగమంచుతో నిండిన పట్టణం చుట్టూ తిరుగుతుంది. ఇక్కడ ఎస్టేట్ యజమాని మరియు తన వేట కుక్కలకు పేరుగాంచిన కురియాచన్ అనే వ్యక్తి 5 ఏళ్ల క్రితం అకస్మాత్తుగా అదృశ్యమవుతాడు. అతని ఆచూకీ గురించి ఇప్పటికీ ఎవరికీ తెలియదు, కానీ ఆ ఎస్టేట్ చుట్టూ ఉన్న చీకటి రహస్యాల గురించి పుకార్లు మాత్రం ఆగలేదు.

అతని భార్య మాలతి మరియు పియస్ అనే వ్యక్తి అతని కోసం ప్రతిరోజూ నిరీక్షిస్తూ ఉంటారు. అదే సమయంలో, మోహన్ అనే వ్యాపారవేత్త ఈ కథలోకి ప్రవేశించి, స్థానికులు మాట్లాడటానికి భయపడే నిజాలను వెలికితీసే ప్రయత్నం చేస్తాడు. కొండల నుండి వినిపించే కుక్కల అరుపులు, ఎస్టేట్‌లో పాతిపెట్టబడిన రహస్యాలు ప్రేక్షకులను ప్రతి సీన్‌లోనూ కథలోకి లోతుగా లాగుతాయి.

నటీనటుల వివరాలు:

సినిమా విజయంలో ప్రధాన పాత్ర పోషించిన నటీనటులు:

  • సందీప్ ప్రదీప్ మరియు బియానా తమ పాత్రల్లో ఒదిగిపోయి అద్భుతంగా నటించారు.
  • వినీత్, నరైన్ మరియు సౌరభ్ ఈ 'పిల్లి-ఎలుక' ఆటలో ఉత్కంఠను పెంచుతూ కథకు మరింత లోతును అందించారు.

మీ భాషలో ఎప్పుడు చూడవచ్చు?

నెట్‌ఫ్లిక్స్ ఈరోజు అసలు వెర్షన్ అయిన మలయాళ భాషలో ఈ చిత్రాన్ని అందుబాటులోకి తెచ్చింది. ఇది న్యూ ఇయర్ ఈవ్ (New Year’s Eve) కోసం పర్ఫెక్ట్ ఛాయిస్. ఇక డబ్బింగ్ వెర్షన్ల కోసం వేచి చూస్తున్న వారి కోసం షెడ్యూల్ ఇలా ఉంది:

తెలుగు: జనవరి 7, 2026 నుండి స్ట్రీమింగ్ ప్రారంభమవుతుంది.

తమిళం, కన్నడ మరియు హిందీ: జనవరి 2026 మొదటి వారంలో విడుదల కానున్నాయి.

మీరు మలయాళ సినిమాల అభిమాని అయినా లేదా ఒక మంచి "సస్పెన్స్ థ్రిల్లర్" ప్రియులైనా, ఈ చీకటి రహస్యాల 'ఎకో'ను అస్సలు మిస్ అవ్వకండి!

Show Full Article
Print Article
More On
Next Story
More Stories
X
sidekick