OTT Movies This Week: ఈ వారం ఓటీటీలో అదిరిపోయే చిత్రాలు.. మిస్ అవ్వకండి!
ఈ వారం ఓటీటీలో కొత్త సినిమాలు, వెబ్సిరీస్లతో ఎంటర్టైన్మెంట్ ఫుల్! జియో హాట్స్టార్, నెట్ఫ్లిక్స్, అమెజాన్ ప్రైమ్, ఆహా, జీ5లో రిలీజ్ అవుతున్న చిత్రాల జాబితా ఇక్కడ చూడండి.
సినిమా అభిమానులకు ఈ వారం ఓటీటీ ప్లాట్ఫార్మ్స్ ఫుల్ ఎంటర్టైన్మెంట్ అందించబోతున్నాయి. థ్రిల్లర్, యాక్షన్, డ్రామా, కామెడీ ఇలా అన్ని రకాల జానర్స్లో ప్రేక్షకులను అలరించడానికి అగ్ర ప్లాట్ఫార్మ్స్ సిద్ధంగా ఉన్నాయి. ప్రత్యేకంగా జియో హాట్స్టార్, అమెజాన్ ప్రైమ్, నెట్ఫ్లిక్స్, ఆహా, జీ5 వేదికలపై కొత్త సినిమాలు, వెబ్సిరీస్లు వరుసగా స్ట్రీమింగ్ అవుతున్నాయి.
ఈ వారం OTT Highlights
- తేదీలు: అక్టోబర్ 29 – నవంబర్ 1
- ప్లాట్ఫార్మ్స్: Netflix, Prime Video, Aha, Zee5, Jio Hotstar
- భాషలు: తెలుగు, తమిళం, హిందీ, మలయాళం, మరాఠీ
కొత్తలోక: చాప్టర్ 1 (Kotha Lokah Chapter 1)
చిన్న బడ్జెట్తో తెరకెక్కి బాక్సాఫీస్ వద్ద భారీ విజయాన్ని సాధించిన ‘కొత్తలోక: చాప్టర్ 1’ ఇప్పుడు ఓటీటీలో ప్రేక్షకులను అలరించబోతోంది. జియో హాట్స్టార్ వేదికగా అక్టోబర్ 31 నుంచి స్ట్రీమింగ్ కానుంది. తెలుగు, తమిళం, మలయాళం, హిందీతో పాటు బెంగాళీ, మరాఠీ భాషల్లో అందుబాటులోకి రానుంది. మలయాళంలో ఇది ఆల్టైమ్ రికార్డు కలెక్షన్లు సాధించిన చిత్రంగా నిలిచింది.
ఇడ్లీ కొట్టు (Idli Kottu Movie)
ధనుష్ (Dhanush) దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన ఈ ప్రత్యేక కథా చిత్రం ప్రస్తుతం నెట్ఫ్లిక్స్ వేదికగా స్ట్రీమింగ్ అవుతోంది. తన వ్యక్తిత్వం కోసం ఉద్యోగాన్ని వదిలి తండ్రి వారసత్వంగా ఉన్న ఇడ్లీ కొట్టు నడిపే యువకుడిగా ధనుష్ ఆకట్టుకున్నారు. నిత్యా మేనన్ (Nithya Menen) హీరోయిన్గా నటించింది.
కాంతార చాప్టర్ 1 (Kantara Chapter 1)
బ్లాక్బస్టర్ మూవీ ‘కాంతార’ కు ప్రీక్వెల్గా రూపొందిన ‘కాంతార చాప్టర్ 1’ ఈ ఏడాది అత్యధిక వసూళ్లు సాధించిన చిత్రాల్లో ఒకటి. రూ.800 కోట్లకు పైగా వసూళ్లు సాధించి సంచలనం సృష్టించింది. ఇప్పుడు ఇది అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియోలో అక్టోబర్ 31 నుంచి స్ట్రీమింగ్ కానుంది. దక్షిణాది భాషలతో పాటు హిందీలోనూ అందుబాటులోకి రానుంది.
ఇతర OTT ప్లాట్ఫార్మ్ల విడుదలలు
నెట్ఫ్లిక్స్
- The Asset (మూవీ) – స్ట్రీమింగ్లో ఉంది
- Alien (మూవీ) – స్ట్రీమింగ్లో ఉంది
- Ballad of a Small Player (మూవీ) – స్ట్రీమింగ్లో ఉంది
ఆహా (Aha)
- తెలుగు ఇండియన్ ఐడల్ (Telugu Indian Idol) ఫినాలే – నవంబర్ 1
- అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియో
- Hedda (మూవీ) – స్ట్రీమింగ్లో ఉంది
- Hazbin Hotel (వెబ్సిరీస్) – అక్టోబర్ 29 నుంచి
ఈటీవీ విన్ (ETV Win)
- Ridhi (కథా సుధ) – స్ట్రీమింగ్లో ఉంది
జియో హాట్స్టార్ (Jio Hotstar)
- మానా కీ హమ్ యార్ నహీ (వెబ్సిరీస్) – స్ట్రీమింగ్లో ఉంది
సన్నెక్ట్స్ (SunNXT)
- Black Mail (మూవీ) – స్ట్రీమింగ్లో ఉంది
జీ5 (Zee5)
- Rangbaaz: The Bihar Chapter – అక్టోబర్ 31
- Bhai Tujhe Paay (మరాఠీ మూవీ) – అక్టోబర్ 31
- Marigallu (మూవీ) – అక్టోబర్ 31