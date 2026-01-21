OTT Bonanza This Week పండగే: 'చీకటిలో' నుంచి 'శంభాల' వరకు.. స్ట్రీమింగ్కు వస్తున్న 5 క్రేజీ సినిమాలు ఇవే!
ఈ వారం ఓటీటీలో విడుదలవుతున్న టాప్ సినిమాలు ఇవే. శోభిత ధూళిపాళ 'చీకటిలో', ఆది సాయికుమార్ 'శంభాల', సుదీప్ 'మార్క్' వంటి క్రేజీ మూవీస్ స్ట్రీమింగ్ వివరాలు ఇక్కడ చూడండి.
ఓటీటీ ప్రియులకు ఈ వారం అదిరిపోయే ఎంటర్టైన్మెంట్ సిద్ధంగా ఉంది. తెలుగుతో పాటు తమిళ, కన్నడ, మలయాళ భాషలకు చెందిన పలు ఆసక్తికరమైన చిత్రాలు ఈ వీకెండ్ డిజిటల్ ప్లాట్ఫామ్స్లో సందడి చేయనున్నాయి. ముఖ్యంగా శోభిత ధూళిపాళ నటించిన డైరెక్ట్ ఓటీటీ మూవీ 'చీకటిలో', ఆది సాయికుమార్ సూపర్ హిట్ 'శంభాల'పై భారీ అంచనాలు ఉన్నాయి. ఆ లిస్ట్ ఏంటో ఓసారి చూద్దాం:
1. చీకటిలో (Cheekatilo) - తెలుగు
శోభిత ధూళిపాళ ప్రధాన పాత్రలో నటించిన ఈ క్రైమ్ సస్పెన్స్ థ్రిల్లర్ నేరుగా ఓటీటీలోనే విడుదలవుతోంది.
కథ: హైదరాబాద్ నేపథ్యంలో సాగే ఈ చిత్రంలో శోభిత ఒక 'ట్రూ క్రైమ్ పాడ్కాస్టర్'గా నటించింది. నగరంలో వరుసగా జరుగుతున్న హత్యల వెనుక ఉన్న భయంకరమైన నిజాలను ఆమె తన పాడ్కాస్ట్ ద్వారా ఎలా బయటపెట్టిందనేది అసలు కథ.
స్ట్రీమింగ్ ప్లాట్ఫామ్: అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియో
తేదీ: జనవరి 23
2. శంభాల (Shambhala) - తెలుగు
ఆది సాయికుమార్ కెరీర్లోనే బిగ్గెస్ట్ హిట్గా నిలిచిన ఈ సూపర్ నేచురల్ హారర్ థ్రిల్లర్ థియేటర్ల తర్వాత ఇప్పుడు ఓటీటీకి వస్తోంది.
కథ: ఒక మారుమూల గ్రామంలో ఉల్క పడిన తర్వాత జరిగే వింత మరణాల వెనుక ఉన్న మిస్టరీని ఒక సైంటిస్ట్ ఎలా ఛేదించాడనేది ఆసక్తికరంగా ఉంటుంది.
స్ట్రీమింగ్ ప్లాట్ఫామ్: ఆహా (Aha)
తేదీ: జనవరి 22
3. సిరై (Sirai) - తమిళం
విక్రమ్ ప్రభు నటించిన ఈ కోర్టు రూమ్ డ్రామా మరియు పోలీస్ ప్రొసీజరల్ ఫిల్మ్ విమర్శకుల ప్రశంసలు అందుకుంది.
కథ: ఒక మర్డర్ కేసులో నిందితుడైన అబ్దుల్ అనే యువకుడిని కోర్టుకు తీసుకెళ్లే బాధ్యత ఒక నిజాయితీ గల పోలీస్ ఆఫీసర్పై పడుతుంది. ఈ ప్రయాణంలో ఎదురయ్యే వ్యవస్థాగత లోపాలు, కుట్రల చుట్టూ కథ తిరుగుతుంది.
స్ట్రీమింగ్ ప్లాట్ఫామ్: జీ5 (ZEE5)
తేదీ: జనవరి 23
4. మార్క్ (Mark) - కన్నడ/తెలుగు/మలయాళం
కన్నడ స్టార్ కిచ్చా సుదీప్ నటించిన హై-వోల్టేజ్ యాక్షన్ థ్రిల్లర్ 'మార్క్'.
కథ: మిస్సింగ్ చిల్డ్రన్ కేసును ఛేదించే క్రమంలో సస్పెండ్ అయిన ఒక పవర్ఫుల్ పోలీస్ ఆఫీసర్ కథ ఇది. ఇందులో సుదీప్ ఇంటెన్స్ పర్ఫార్మెన్స్ ప్రధాన ఆకర్షణ.
స్ట్రీమింగ్ ప్లాట్ఫామ్: జియో హాట్స్టార్ (JioHotstar)
తేదీ: జనవరి 23
5. రెట్ట తల (Retta Thala) - తమిళం
అరుణ్ విజయ్ ద్విపాత్రాభినయం చేసిన మాస్ యాక్షన్ ఎంటర్టైనర్ ఇది.
కథ: పాండిచ్చేరి వీధుల్లో పెరిగిన కాళీ, తనలాగే ఉండే ధనవంతుడైన మల్పే ఉపేంద్ర స్థానాన్ని ఎలా దక్కించుకున్నాడు? దాని కోసం అతను చేసిన సాహసాలు ఏంటి? అనే ట్విస్టులతో సాగుతుంది.
స్ట్రీమింగ్ ప్లాట్ఫామ్: అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియో
తేదీ: స్ట్రీమింగ్ అవుతోంది (Jan 21)
థియేటర్లలో విడుదలయ్యే చిత్రాలు:
ఓటీటీతో పాటు థియేటర్లలో కూడా కొన్ని చిన్న చిత్రాలు సందడి చేయనున్నాయి:
తెలుగు: ఓం శాంతి శాంతి శాంతిహి
తమిళం: ద్రౌపది 2, మాయాబింబం
మలయాళం: బేబీ గర్ల్, మ్యాజిక్ మష్రూమ్స్