Ormax Top 10 Indian Heroes: పవన్ కళ్యాణ్ అవుట్.. ప్రభాస్ నెంబర్ వన్! మహేష్, బన్నీల స్థానాలు ఎక్కడంటే?
డిసెంబర్ నెలకు సంబంధించి ఓర్మాక్స్ మోస్ట్ పాపులర్ ఇండియన్ హీరోల జాబితా వచ్చేసింది. ప్రభాస్ నెంబర్ వన్ స్థానాన్ని నిలబెట్టుకోగా, పవన్ కళ్యాణ్ టాప్ 10 నుంచి అవుట్ అయ్యారు. మహేష్, అల్లు అర్జున్ స్థానాలు ఇవే.
ప్రతి నెల ఇండియాలో అత్యంత ప్రజాదరణ పొందిన సినీ తారల జాబితాను విడుదల చేసే ఓర్మాక్స్ మీడియా (Ormax Media), తాజాగా డిసెంబర్ నెలకు సంబంధించిన 'మోస్ట్ పాపులర్ మేల్ ఫిల్మ్ స్టార్స్' లిస్ట్ను ప్రకటించింది. ఈ జాబితాలో టాలీవుడ్ హీరోల హవా స్పష్టంగా కనిపిస్తుండగా, ఊహించని విధంగా పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ టాప్ 10 నుంచి తప్పుకోవడం గమనార్హం.
నెంబర్ వన్ స్థానంలో ప్రభాస్ (రెబల్ స్టార్ హవా!)
భారతదేశంలోనే మోస్ట్ పాపులర్ హీరోగా ప్రభాస్ మరోసారి తన అగ్రస్థానాన్ని నిలబెట్టుకున్నారు. వరుస పాన్ ఇండియా సినిమాలు, భారీ బడ్జెట్ ప్రాజెక్టులతో ప్రభాస్ క్రేజ్ దేశవ్యాప్తంగా సాటిలేని విధంగా ఉంది. ఇటీవల 'ది రాజా సాబ్' ఆశించిన స్థాయిలో ఆడకపోయినా, ఆయన ఇమేజ్ ఏమాత్రం తగ్గలేదు.
టాప్ 5లో ఉన్న స్టార్స్ వీరే..
- ప్రభాస్: వరుసగా నెంబర్ 1 స్థానాన్ని కైవసం చేసుకుంటున్నారు.
- దళపతి విజయ్: తమిళ స్టార్ హీరో విజయ్ తన పాపులారిటీతో రెండో స్థానంలో స్థిరంగా కొనసాగుతున్నారు.
- షారుఖ్ ఖాన్: బాలీవుడ్ బాద్షా షారుఖ్ మూడో స్థానంలో నిలిచారు.
- అల్లు అర్జున్: 'పుష్ప 2'తో ఇండియన్ బాక్సాఫీస్ను షేక్ చేసిన ఐకాన్ స్టార్ అల్లు అర్జున్ నాలుగో స్థానంలో ఉన్నారు. ప్రస్తుతం అట్లీ దర్శకత్వంలో రాబోతున్న సైన్స్ ఫిక్షన్ మూవీ చర్చల్లో ఉండటం ఇందుకు కారణం.
- మహేష్ బాబు: సూపర్ స్టార్ మహేష్ బాబు ఐదో స్థానంలో సెటిల్ అయ్యారు. రాజమౌళి దర్శకత్వంలో రాబోతున్న 'వారణాసి' మూవీ అప్డేట్స్తో మహేష్ క్రేజ్ నేషనల్ లెవల్లో పెరిగింది.
మిగిలిన స్థానాల్లో ఎవరెవరు?
6వ స్థానం: కోలీవుడ్ స్టార్ అజిత్ కుమార్.
7వ స్థానం: మెగా పవర్ స్టార్ రామ్ చరణ్. ప్రస్తుతం ఆయన 'పెద్ది' సినిమా ప్రమోషన్లతో సందడి చేస్తున్నారు.
8వ స్థానం: యంగ్ టైగర్ ఎన్టీఆర్. ప్రశాంత్ నీల్ దర్శకత్వంలో 'డ్రాగన్' సినిమాతో తారక్ బిజీగా ఉండటంతో ఆయన పేరు ట్రెండింగ్లో ఉంది.
9వ స్థానం: బాలీవుడ్ భాయ్ జాన్ సల్మాన్ ఖాన్.
10వ స్థానం: అక్షయ్ కుమార్.
పవన్ కళ్యాణ్కు షాక్.. పడిపోయిన ర్యాంక్!
గత నెలలో టాప్ 10 జాబితాలో ఉన్న పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్, ఈ నెల ఏకంగా లిస్ట్ నుంచే తప్పుకోవడం అందరినీ ఆశ్చర్యపరిచింది. సినిమాల కంటే రాజకీయాల్లో బిజీగా ఉండటం, షూటింగ్లకు గ్యాప్ రావడంతో ఆయన స్థానం పడిపోయినట్లు కనిపిస్తోంది. పవన్ ప్లేస్లోకి అక్షయ్ కుమార్ ప్రవేశించారు.