ఒక్కరే వేల మందిని దోచుకున్నాడు… పోలీసులకు చిరంజీవి ధన్యవాదాలు, ‘ఇది సినిమా సూపర్హిట్ సీన్లా ఉంది’ అన్న రాజమౌళి! ఐబొమ్మ క్లోజ్పై ఇండస్ట్రీ హర్షం
iBomma పైరసీ సైట్ మాలిక్ అరెస్ట్: చిరంజీవి, రాజమౌళి, నాగార్జున హైదరాబాద్ సీపీ సజ్జనార్కు ధన్యవాదాలు తెలిపారు. సినీ పరిశ్రమ పైరసీపై తీవ్రంగా స్పందించింది. ప్రెస్ మీట్ పూర్తి వివరాలు ఇక్కడ.
ఐబొమ్మ పైరసీ సైట్ నిర్వాహకుడు ఇమ్మడి రవి అరెస్టు నేపథ్యంలో, సినీ పరిశ్రమ మొత్తంతో కలిసి హైదరాబాద్ సీపీ సజ్జనార్ మీడియా సమావేశం నిర్వహించారు. ఈ ప్రెస్ మీట్లో మెగాస్టార్ చిరంజీవి, నాగార్జున, రాజమౌళి, దిల్ రాజు, సురేష్బాబు వంటి ప్రముఖులు పాల్గొన్నారు.
పైరసీ కారణంగా సినీ పరిశ్రమకు జరుగుతున్న భారీ నష్టం, కోట్లాది మంది జీవనోపాధిపై పడుతున్న ప్రభావం గురించి అందరూ పెద్ద ఎత్తున ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.
“లక్షల మంది కష్టాన్ని ఒకడు దోచుకున్నాడు” — చిరంజీవి ఫైర్
చిరంజీవి తీవ్ర ధ్వజమెత్తుతూ అన్నారు—
“సినిమా ఇండస్ట్రీకి డైరెక్ట్గా, ఇండైరెక్ట్గా లక్షల మంది ఆధారపడి ఉన్నారు. వాళ్ల అంతా చేసిన కష్టాన్ని ఒక్కరు దౌర్జన్యంగా దోచుకుంటున్నారు. పైరసీ మహమ్మారి నుంచి ఎలా బయటపడాలో ఎన్నో సంవత్సరాలుగా ఆలోచిస్తున్నాం.”
అలాగే సీపీ సజ్జనార్, మాజీ కమిషనర్ సీవీ ఆనంద్పై ప్రశంసలు కురిపిస్తూ…
“ఛాలెంజ్ విసిరిన వాడినే పట్టుకోవడం పెద్ద విజయం. ఇది పరిశ్రమకు చాలా పెద్ద ఉపశమనం.”
అని చిరంజీవి తెలిపారు.
“ఇది సినిమా సూపర్ హిట్ సీన్లా ఉంది” — రాజమౌళి
దర్శకధీరుడు రాజమౌళి తనదైన శైలిలో స్పందించారు.
“విలన్ ఛాలెంజ్ చేస్తే, హీరో రెండు నెలల్లో కటకటాల వెనక వేయడం సినిమాలో చూస్తాం. ఇప్పుడు అది నిజంగా జరిగింది. పోలీసులతో పెడితే ఇలా అవుతుందని తెలుస్తోంది.”
పైరసీ ఉచితమని భావించే ప్రేక్షకులను హెచ్చరిస్తూ అన్నారు—
“ఫ్రీగా సినిమాలు చూడటం కాదు, మీ డేటాని క్రిమినల్స్కి ఇస్తున్నారు. అది ప్రాణాల మీదకి రావచ్చు.”
“ఫ్రీ అనుకొని చూస్తున్నవి… అసలు ఫ్రీ కావు” — రాజమౌళి
ప్రేక్షకులకు స్పష్టంగా హెచ్చరిక:
- పైరసీ సినిమాలు సేవ కాదు,
- మీ పర్సనల్ డేటా హ్యాకర్ల చేతికి చేరే ప్రమాదం,
- క్రిమినల్ గ్యాంగ్స్కి ఆ డేటా అమ్మే అవకాశం,
- ప్రేక్షకులకే అసలు పెద్ద నష్టం.
“వంద రూపాయలు పెట్టి థియేటర్కి వెళ్లటం సేఫ్. పైరసీ చూసి ప్రాణాలు ప్రమాదంలో పడేయడం అసలు లాభం కాదు.”
ఇండస్ట్రీ మొత్తం ఐక్యంగా — iBomma క్లోజ్పై హర్షం
ఈ అరెస్టు తర్వాత సినీ పరిశ్రమకు కొత్త ఆశ కలిగిందని ప్రముఖులు పేర్కొన్నారు.
దిల్ రాజు చిత్రాలు, సురేష్బాబు ప్రాజెక్టులు, భారీ బడ్జెట్ సినిమాలు— అన్నింటికీ పైరసీ వల్ల నష్టం జరిగిందని చెప్పారు.
చిరంజీవి, రాజమౌళి ఇద్దరూ ఒకే మాట చెప్పారు:
“ఇక్కడితో ఆగిపోకూడదు… పూర్తిగా మూలం నుంచే పైరసీని తొలగించాలి.”
సంక్షిప్తంగా:
📌 iBomma నిర్వాహకుడి అరెస్టు,
📌 హైదరాబాద్ పోలీసుల కృషికి సినీ ఇండస్ట్రీ ప్రశంసలు,
📌 పైరసీపై సీరియస్ హెచ్చరికలు,
📌 ప్రేక్షకులకు డేటా భద్రతపై అవగాహన.