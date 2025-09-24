OG First Review: పవన్ కళ్యాణ్ 'ఓజీ' సినిమా పై సంచలన టాక్..!
OG First Review: పవన్ కళ్యాణ్ నటించిన 'ఓజీ' సినిమాపై First Review వచ్చేసింది. Sujeeth Direction, Power Star Performance, Action Scenes గురించి Censor Board ఏమన్నారో తెలుసుకోండి.
పవర్ స్టార్ Pawan Kalyan అభిమానులు ఎంతగానో ఎదురుచూస్తున్న OG Movie పై ఫస్ట్ రివ్యూ (OG First Review) వచ్చేసింది. విడుదలకు ముందే బాక్సాఫీస్ వద్ద సరికొత్త రికార్డులు (Box Office Records) క్రియేట్ చేస్తుందనే అంచనాలు కనిపిస్తున్నాయి. ఇటీవలే ఈ సినిమా Censor Certificate పొందింది. సెన్సార్ బోర్డు సభ్యులు ఇచ్చిన అభిప్రాయాలు బహిర్గతం కావడంతో, సినిమాపై క్రేజ్ మరింత పెరిగింది.
కథ:
దర్శకుడు Sujeeth పవన్ కళ్యాణ్ లుక్, ఇమేజ్ కి సరిగ్గా తగ్గట్టుగా ఈ సినిమా రూపొందించినట్టు చెబుతున్నారు.
- పవన్ కళ్యాణ్ శక్తివంతమైన Gangster Role లో మెరవనున్నారు.
- ముంబై నగరంలో తన ఆధిపత్యాన్ని చాటుకున్న తర్వాత అజ్ఞాతంలోకి వెళ్ళిన అతను, మళ్ళీ ఎందుకు తిరిగి వచ్చాడు అన్నదే OG Story లో కీలకం.
- కథ రొటీన్గా అనిపించినా, స్క్రీన్ప్లేలోని టర్నింగ్స్, సుజీత్ టేకింగ్ సినిమాకి కొత్త ఫీల్ ఇస్తాయని సెన్సార్ టాక్.
పవన్ కళ్యాణ్ పవర్ప్యాక్డ్ Performance
సెన్సార్ రిపోర్ట్ ప్రకారం –
- పవన్ కళ్యాణ్ ఒక్కడే సినిమా మొత్తాన్ని తన Screen Presence తో మోసుకెళ్లారని చెబుతున్నారు.
- Action Sequences లో ఆయన స్టామినా పూర్తి స్థాయిలో వాడుకున్నారని టాక్.
- ప్రతి 10 నిమిషాలకు ఒక ఎలివేషన్ సీన్ (Powerful Elevation Scenes) ఉండటం అభిమానులకు పండుగగా మారబోతోంది.
- యాక్షన్, ఎమోషన్, స్టైల్ అన్నీ కలిపి పవన్ మరోసారి తన Mass Appeal ను నిరూపించబోతున్నట్టు కనిపిస్తోంది.
సెన్సార్ బోర్డు టాక్: Blockbuster Report
సెన్సార్ సభ్యులు ఈ సినిమాపై స్పష్టంగా Blockbuster Talk ఇచ్చారని సమాచారం.
- సుజీత్, పవన్ కళ్యాణ్ స్టార్డమ్ని సరిగ్గా వాడుకున్నారని వారంటున్నారు.
- OG సినిమా కేవలం పవన్ అభిమానులకు మాత్రమే కాదు, దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న సినీప్రేక్షకులకు కూడా హిట్ అవుతుందని భావిస్తున్నారు.
Box Office Expectations
Censor Talk బయటకు రావడంతో, అభిమానులతో పాటు ట్రేడ్ వర్గాల్లోనూ భారీ ఆతృత నెలకొంది.
- పవన్ స్టార్డమ్, సుజీత్ టేకింగ్, అద్భుతమైన యాక్షన్ సన్నివేశాల కలయిక OGని బాక్సాఫీస్ వద్ద భారీ విజయానికి నడిపే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉన్నాయని విశ్లేషకులు చెబుతున్నారు.
- రాబోయే రోజుల్లో OG Movie Review, Public Talk, Box Office Collections ఎలా ఉండబోతున్నాయో చూడాలి.