The Odyssey Trailer: నోళన్ మొదటి వార్ సినిమా, ఫ్యాన్స్ క్రేజ్

క్రిస్టోఫర్ నోలన్ తొలి వార్ మూవీ “ఒడిస్సీ” తెలుగు ట్రైలర్ విడుదలైంది. జూలై 17, 2026న సినిమా విడుదల కానున్న నేపథ్యంలో, అద్భుతమైన విజువల్స్, ఉత్కంఠభరితమైన సంగీతం మరియు టికెట్ బుకింగ్స్ పై విపరీతమైన ఆసక్తి నెలకొంది,

హాలీవుడ్ దిగ్గజ దర్శకుడు క్రిస్టోఫర్ నోలన్ రూపొందించే అద్భుత దృశ్యకావ్యాలకు తెలుగు సినీ అభిమానులు కూడా బ్రహ్మరథం పడుతుంటారు. తన విలక్షణమైన కథాంశాలు, సంక్లిష్టమైన టైమ్-ట్రావెల్ ప్లాట్‌లతో ఆయన ప్రేక్షకుల ఊహశక్తిని తట్టిలేపుతుంటారు. 'ది డార్క్ నైట్', 'ఇన్సెప్షన్', 'ఇంటర్ స్టెల్లార్', 'డంకిర్క్' మరియు 'టెనెట్' వంటి చిత్రాలు ఆయన కెరీర్‌లో ఆల్-టైమ్ హిట్‌లుగా నిలిచాయి.

ఇప్పుడు, ఆయన తన మొట్టమొదటి పూర్తి స్థాయి యుద్ధ చిత్రం (వార్ మూవీ) “ఒడిస్సీ” (Odyssy) తో ప్రేక్షకులను ఆశ్చర్యపరచడానికి సిద్ధమయ్యారు. ఈ చిత్రానికి సంబంధించిన టీజర్ విడుదలైంది. విశేషమేమిటంటే, దీనికి తెలుగు వెర్షన్ కూడా అందుబాటులోకి రావడంతో అభిమానుల ఉత్సాహం గరిష్ట స్థాయికి చేరుకుంది. ఈ ట్రైలర్ కథను ఎక్కువగా బయటపెట్టనప్పటికీ, కళ్ళు చెదిరే విజువల్స్ మరియు ఉత్కంఠభరితమైన నేపథ్య సంగీతం సినిమా థియేటర్లలో ఒక అద్భుతమైన అనుభూతిని అందించబోతున్నాయని సూచిస్తున్నాయి.

విడుదల మరియు క్రేజ్

“ఒడిస్సీ” చిత్రం జూలై 17, 2026న థియేటర్లలో విడుదల కానుంది. స్థానిక ప్రేక్షకుల కోసం తెలుగు వెర్షన్ కూడా అదే రోజున అందుబాటులోకి రానుంది. ఈ సినిమాపై ఉన్న బజ్ అసాధారణంగా ఉంది—విడుదలకు ఏడాది ముందే టిక్కెట్ల బుకింగ్ ప్రారంభించగా, కేవలం నిమిషాల వ్యవధిలోనే అన్నీ అమ్ముడయ్యాయి. నోలన్ కొత్త సినిమాపై ఉన్న విపరీతమైన ఆసక్తికి ఇదే నిదర్శనం.

ఈ వార్ మూవీ నోలన్ కెరీర్‌లో ఒక కొత్త అధ్యాయం కానుంది. భారీ యుద్ధ సన్నివేశాలు, సినిమాటిక్ అద్భుతాలతో కూడిన ఆయన విశిష్ట శైలి ఈ చిత్రంలో ప్రతిబింబించబోతోంది. ఈ వేసవిలో “ఒడిస్సీ” ఖచ్చితంగా మిస్ కాకూడని చిత్రంగా, ముఖ్యంగా నోలన్ వీరాభిమానులకు ఒక గొప్ప విందుగా నిలవనుంది.

