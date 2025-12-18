  • Menu
Nidhhi Agerwal: నిధి అగర్వాల్‌కు చేదు అనుభవం: సెల్ఫీల కోసం ఎగబడ్డ ఫ్యాన్స్.. ఉక్కిరిబిక్కిరి అయిన నటి!

Nidhhi Agerwal: తాజాగా టాలీవుడ్ అందాల భామ నిధి అగర్వాల్‌కు హైదరాబాద్‌లో ఇటువంటి చేదు అనుభవమే ఎదురైంది. అభిమానుల తాకిడితో ఆమె తీవ్ర అసౌకర్యానికి గురయ్యారు.

Nidhhi Agerwal: సినీ తారలకు ఉండే క్రేజ్ ఒక్కోసారి వారికి శాపంగా మారుతుంటుంది. అభిమానుల అత్యుత్సాహం సెలబ్రిటీలను ఇబ్బందుల్లోకి నెట్టేస్తుంటుంది. తాజాగా టాలీవుడ్ అందాల భామ నిధి అగర్వాల్‌కు హైదరాబాద్‌లో ఇటువంటి చేదు అనుభవమే ఎదురైంది. అభిమానుల తాకిడితో ఆమె తీవ్ర అసౌకర్యానికి గురయ్యారు.

అసలేం జరిగిందంటే..?

ప్రస్తుతం నిధి అగర్వాల్, యంగ్ రెబల్ స్టార్ ప్రభాస్ నటిస్తున్న ‘ది రాజాసాబ్’ చిత్రంలో నటిస్తున్న సంగతి తెలిసిందే. ఈ సినిమాకు సంబంధించిన ఒక సాంగ్ లాంచ్ ఈవెంట్‌కు ఆమె అతిథిగా హాజరయ్యారు. కార్యక్రమం ముగించుకుని తిరిగి వెళ్తున్న సమయంలో ఒక్కసారిగా పరిస్థితి అదుపు తప్పింది.

సెల్ఫీల కోసం తోపులాట: నిధి కారు వద్దకు వెళ్తుండగా వందలాది మంది అభిమానులు ఆమెను చుట్టుముట్టారు. సెల్ఫీల కోసం ఒకరినొకరు నెట్టుకుంటూ ఆమె మీదికి ఎగబడ్డారు.

అదుపు తప్పిన జనం: ఈ క్రమంలో కొందరు ఆమెను తాకేందుకు ప్రయత్నించడంతో నిధి తీవ్ర ఆందోళనకు లోనయ్యారు. ముఖంలో అసహనం స్పష్టంగా కనిపించింది.

రంగంలోకి బాడీగార్డ్స్: పరిస్థితిని గమనించిన ఆమె వ్యక్తిగత భద్రతా సిబ్బంది (బాడీగార్డ్స్) అతికష్టమ్మీద జనాలను నియంత్రించి, ఆమెను క్షేమంగా కారు ఎక్కించారు. కారులోకి వెళ్లిన తర్వాతే నిధి ఊపిరి పీల్చుకున్నారు.

సోషల్ మీడియాలో వైరల్.. నెటిజన్ల ఫైర్

దీనికి సంబంధించిన వీడియో ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వైరల్‌గా మారింది. ఈ ఘటనపై నెటిజన్లు మరియు పలువురు సెలబ్రిటీలు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. "అభిమానం ఉండాలి కానీ అది అవతలి వారికి ఇబ్బంది కలిగించేలా ఉండకూడదు" అంటూ కామెంట్స్ చేస్తున్నారు. తారల వ్యక్తిగత భద్రతపై మళ్ళీ చర్చ మొదలైంది.



