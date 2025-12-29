Telugu Movies 2026: న్యూ ఇయర్ టాలీవుడ్ లైనప్ సూపర్ సర్ప్రైజ్.. స్టార్ కస్ట్, ప్లాట్ ట్విస్ట్స్ ఏమిటి చూడండి!
కొత్త సంవత్సర వినోదం వచ్చేసింది! తెలుగు సినిమాల విడుదలలు మరియు క్లాసిక్ చిత్రాల రీ-రిలీజ్ నుండి ట్రెండింగ్ OTT సిరీస్ల వరకు, జనవరి 1 మరియు 2 తేదీల్లో విడుదలయ్యే సినిమాలు మరియు షోల పూర్తి జాబితాను ఇక్కడ చూడండి.
కొత్త సంవత్సరం ప్రారంభం సందర్భంగా జనవరి మొదటి వారంలో సినీ ప్రేమికులకు భారీ వినోదం లభించనుంది. థియేటర్లలో విడుదలయ్యే కొత్త సినిమాలతో పాటు, ఒక క్లాసిక్ సినిమా రీ-రిలీజ్ మరియు వివిధ OTT ప్లాట్ఫారమ్లలో కొత్త వెబ్ సిరీస్లు ప్రేక్షకులను అలరించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాయి.
🎬 థియేటర్లలో విడుదలయ్యే సినిమాలు:
- సైక్ సిద్ధార్థ (Psych Siddhartha) – జనవరి 1: శ్రీ నందు హీరోగా నటిస్తూ నిర్మించిన ఈ చిత్రంలో యామిని భాస్కర్ కథానాయిక. వరుణ్ రెడ్డి దర్శకత్వం వహించిన ఈ సినిమా యువతను ఉద్దేశించి సందేశాత్మకంగా రూపొందింది.
- వనవీర (Vanaveera) – జనవరి 1: అవినాష్ తిరువీధుల దర్శకత్వం వహిస్తూ హీరోగా నటించిన చిత్రమిది. సిమ్రాన్ చౌదరి హీరోయిన్. గ్రామీణ నేపథ్యం మరియు పౌరాణిక అంశాలతో ఈ సినిమా రానుంది.
- సహకుటుంబానాం (Sahakutumbanam) – జనవరి 1: మేఘా ఆకాష్, రామ్ కిరణ్ ప్రధాన పాత్రల్లో నటించిన ఈ చిత్రంలో రాజేంద్ర ప్రసాద్, బ్రహ్మానందం, సత్య వంటి దిగ్గజ నటులు ఉన్నారు. ఇది ఒక పూర్తి స్థాయి ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైనర్.
- 45 – జనవరి 1 (తెలుగు విడుదల): కన్నడ స్టార్స్ శివరాజ్కుమార్, ఉపేంద్ర, రాజ్ బి. శెట్టి నటించిన ఈ చిత్రం అర్జున్ జన్య దర్శకత్వంలో రూపొందింది.
- ఘంటసాల ది గ్రేట్ – జనవరి 2: సి.హెచ్. రామారావు దర్శకత్వంలో మహానటుడు ఘంటసాల జీవిత విశేషాలతో రూపొందిన ఈ సినిమా యువతకు ఆయన గొప్పతనాన్ని తెలియజేయనుంది.
- నీలకంఠ – జనవరి 2: మాస్టర్ మహేంద్రన్ ప్రధాన పాత్రలో నటించిన ఈ చిత్రంలో స్నేహ ఉల్లాల్ కీలక పాత్ర పోషించింది. ఐదు భాషల్లో విడుదలవుతున్న ఈ చిత్రం సామాజిక మార్పు నేపథ్యంలో సాగుతుంది.
💖 క్లాసిక్ రీ-రిలీజ్:
నువ్వు నాకు నచ్చావ్ (4K రీ-రిలీజ్) – జనవరి 1: వెంకటేష్, ఆర్తి అగర్వాల్ నటించిన ఆల్-టైమ్ క్లాసిక్ ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైనర్ 'నువ్వు నాకు నచ్చావ్' కొత్త సంవత్సర కానుకగా 4K ఫార్మాట్లో మళ్లీ థియేటర్లలో సందడి చేయనుంది.
📺 OTTలో విడుదలయ్యే ముఖ్యమైన చిత్రాలు/సిరీస్లు:
నెట్ఫ్లిక్స్ (Netflix):
- స్ట్రేంజర్ థింగ్స్ సీజన్ 5 (తెలుగు డబ్బింగ్) – జనవరి 1
- లూపిన్ సీజన్ 4 (Lupin Season 4) – జనవరి 1
- హక్ (Haq - హిందీ) – జనవరి 2
అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియో:
- సీగీ మీ వోస్ (Seege Mee Vos) – జనవరి 2
జియో హాట్స్టార్:
- కోపెన్హాగన్ ట్రయల్ (Copenhagen Trial) – స్ట్రీమింగ్ అవుతోంది.
సన్ నెక్స్ట్ (Sun NXT):
- ఇత్తిరి నేరం (మలయాళం) – డిసెంబర్ 31
మీరు థియేటర్లలో సినిమా చూడాలనుకున్నా లేదా ఇంట్లోనే OTTలో ఎంజాయ్ చేయాలనుకున్నా, ఈ కొత్త సంవత్సరం అద్భుతమైన వినోదాన్ని పంచడానికి సిద్ధంగా ఉంది.