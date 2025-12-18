  • Menu
New Movies & OTT Releases This Week (Dec 19, 2025): థియేటర్లు, ఓటీటీల్లోకి కొంబుసీవి, గుర్రం పాపి రెడ్డి, థమ్మ, రాజు వెడ్స్ రాంబాయి సహా మరెన్నో!

Highlights

డిసెంబర్ 19, 2025 ఈ వారం థియేటర్లు, OTT ప్లాట్‌ఫామ్‌లలో విడుదలవుతున్న కొత్త సినిమాలు, వెబ్ సిరీస్‌లు ఇవే. కొంబుసీవి, గుర్రం పాపి రెడ్డి, థమ్మ, రాజు వెడ్స్ రాంబాయి, అవతార్ 3 సహా పూర్తి జాబితా ఇక్కడ.

New Movies & OTT Releases This Week (Dec 19, 2025): పూర్తి లిస్ట్

డిసెంబర్ 2025 మూడో వారం సినిమా ప్రేమికులకు అసలైన పండుగగా మారింది. భారీ థియేటర్ విడుదలలతో పాటు, ఆసక్తికరమైన ఓటీటీ ప్రీమియర్లు ప్రేక్షకులను అలరించేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నాయి. కొంబుసీవి, గుర్రం పాపి రెడ్డి వంటి థియేటర్ సినిమాల నుంచి థమ్మ, రాత్ అకేలీ హై: ది బన్సాల్ మర్డర్స్, రాజు వెడ్స్ రాంబాయి వంటి ఓటీటీ రిలీజ్‌ల వరకు ఈ వారం చూసేందుకు ఎన్నో ఆప్షన్లు ఉన్నాయి.

ఇక డిసెంబర్ 19, 2025 నుంచి విడుదలవుతున్న సినిమాలు, వెబ్ సిరీస్‌ల పూర్తి వివరాలు ఇవే

థియేటర్లలో విడుదలయ్యే సినిమాలు

బాలీవుడ్ మూవీస్

  • దుర్లభ్ ప్రసాద్ కి దూస్రీ షాది – డిసెంబర్ 19

సంజయ్ మిశ్రా, మహిమా చౌదరి ప్రధాన పాత్రల్లో నటించిన ఈ ఫ్యామిలీ డ్రామా రెండో అవకాశం, భావోద్వేగాల నేపథ్యంలో సాగుతుంది. హాస్యంతో పాటు హృదయాన్ని తాకే కథతో థియేటర్లలోకి వస్తోంది.

తమిళ్ మూవీస్

  • కొంబుసీవి – డిసెంబర్ 19

ఆర్. శరత్‌కుమార్, షణ్ముగా పాండియన్ ప్రధాన పాత్రల్లో నటించిన గ్యాంగ్‌స్టర్ డ్రామా. యాక్షన్, ఎమోషన్ కలబోసిన ఈ చిత్రానికి పొన్రామ్ దర్శకత్వం వహించారు.

  • సాయవనం – డిసెంబర్ 19

మిస్టరీ, సర్వైవల్ అంశాలతో తెరకెక్కిన థ్రిల్లర్ డ్రామా. టెన్షన్ నరేటివ్‌తో ప్రేక్షకులను కట్టిపడేస్తుంది.

మలయాళ మూవీస్

  • భ భ బా – డిసెంబర్ 18

దిలీప్ హీరోగా నటించిన యాక్షన్ థ్రిల్లర్. భావోద్వేగాలు, తీవ్రత కలిసిన కథతో ప్రపంచవ్యాప్తంగా థియేటర్లలో విడుదలైంది.

తెలుగు మూవీస్

  • సహకుటుంబానాం – డిసెంబర్ 19

ఫ్యామిలీ ఎమోషన్స్, కమర్షియల్ అంశాల మేళవింపుతో తెరకెక్కిన యాక్షన్ ఎంటర్‌టైనర్. రామ్ కిరణ్, మేఘా ఆకాశ్ నటించారు.

  • గుర్రం పాపి రెడ్డి – డిసెంబర్ 19

నరేష్ అగస్త్య, ఫారియా అబ్దుల్లా నటించిన ఫుల్ కామెడీ ఎంటర్‌టైనర్. వినూత్న పాత్రలతో నవ్వుల వర్షం కురిపించనుంది.

హాలీవుడ్ మూవీస్

  • అవతార్: ఫైర్ అండ్ యాష్ – డిసెంబర్ 19

జేమ్స్ కామెరూన్ తెరకెక్కించిన అవతార్ సిరీస్ మూడో భాగం. పాండోరా ప్రపంచంలోని కొత్త ప్రాంతాలు, సంస్కృతులతో విజువల్ వండర్‌గా థియేటర్లలోకి వస్తోంది.

ఈ వారం ఓటీటీల్లో విడుదలయ్యే కంటెంట్

బాలీవుడ్ – OTT

  • థమ్మ – ప్రైమ్ వీడియో – డిసెంబర్ 16
  • రాత్ అకేలీ హై: ది బన్సాల్ మర్డర్స్ – నెట్‌ఫ్లిక్స్ – డిసెంబర్ 19
  • మిసెస్ దేశ్‌పాండే – జియో హాట్‌స్టార్ – డిసెంబర్ 19
  • ఫోర్ మోర్ షాట్స్ ప్లీజ్! సీజన్ 4 – ప్రైమ్ వీడియో – డిసెంబర్ 19
  • ది గ్రేట్ ఇండియన్ కపిల్ షో సీజన్ 4 – నెట్‌ఫ్లిక్స్ – డిసెంబర్ 20

తమిళ్ – OTT

  • మాస్క్ – ZEE5 – డిసెంబర్ 19
  • కవిన్, ఆండ్రియా జెరెమియా నటించిన యాక్షన్ థ్రిల్లర్.

మలయాళం – OTT

  • డామినిక్ అండ్ ది లేడీస్ పర్స్ – ZEE5 – డిసెంబర్ 19
  • ఫార్మా – జియో హాట్‌స్టార్ – డిసెంబర్ 19
  • బెస్టీ – మనోరమ మ్యాక్స్ – డిసెంబర్ 19

తెలుగు – OTT

  • రాజు వెడ్స్ రాంబాయి – ETV Win – డిసెంబర్ 18
  • ప్రేమంటే – నెట్‌ఫ్లిక్స్ – డిసెంబర్ 19
  • నయనం – ZEE5 – డిసెంబర్ 19 (తెలుగులో తొలి సైన్స్ ఫిక్షన్ వెబ్ సిరీస్)

మొత్తానికి…

ఈ వారం థియేటర్‌కి వెళ్లాలన్నా, ఇంట్లోనే ఓటీటీ చూస్తూ రిలాక్స్ అవ్వాలన్నా ఆప్షన్లకు కొదవలేదు. మీ వీకెండ్ వాచ్‌లిస్ట్ సిద్ధం చేసుకోండి

