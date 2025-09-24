  • Menu
ఈ వారం ఓటీటీలో స్ట్రీమింగ్ అవుతున్న కొత్త సినిమాలు, సిరీస్‌లు!

Highlights

ఈ వారం ఓటీటీలో విడుదలైన తెలుగు, ఇతర భాషల సినిమాలు, వెబ్ సిరీస్‌ల గురించి తెలుసుకోండి. నారా రోహిత్ 'సుందరకాండ', శ్రీలీల 'జూనియర్' తో పాటు మరిన్ని సినిమాల వివరాలు ఇక్కడ ఉన్నాయి.

ఈ వారం పలు కొత్త సినిమాలు, వెబ్ సిరీస్‌లు ఓటీటీ ప్రేక్షకులను అలరించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాయి. థియేటర్లలో విడుదలైన కొన్ని సినిమాలు ఓటీటీలోకి వస్తుండగా, మరికొన్ని స్ట్రైట్ ఓటీటీ రిలీజ్‌లు కూడా ఉన్నాయి. ఈ వారం ఏయే సినిమాలు ఏయే ప్లాట్‌ఫామ్‌లలో స్ట్రీమింగ్ అవుతున్నాయో తెలుసుకుందాం.

తెలుగు సినిమాలు, వెబ్ సిరీస్‌లు

  • సుందరకాండ (Sundarakanda): నారా రోహిత్, వ్రితి వాఘాని హీరోహీరోయిన్లుగా నటించిన రొమాంటిక్ కామెడీ చిత్రం 'సుందరకాండ' ఈ వారం ఓటీటీలోకి వచ్చింది. థియేటర్లలో పెద్దగా ఆకట్టుకోలేకపోయినా, ఈ చిత్రాన్ని ఇప్పుడు జియో సినిమాలో తెలుగు, తమిళం, హిందీ, కన్నడ, మలయాళ భాషల్లో చూడవచ్చు.
  • జూనియర్ (Junior): కిరీటి రెడ్డి, శ్రీలీల, జెనీలియా నటించిన రొమాంటిక్ కామెడీ 'జూనియర్' కూడా ఓటీటీలోకి వచ్చేసింది. బాక్సాఫీస్ వద్ద ఆశించినంతగా ఆకట్టుకోని ఈ చిత్రం ఇప్పుడు **ఆహా (Aha)**లో స్ట్రీమింగ్ అవుతుంది.

ఇతర భాషల నుంచి..

  • జన్ వి సీజన్ 2 (Gen V Season 2): సూపర్ హీరో ఫ్యాక్షన్ 'ది బాయ్స్' విశ్వంలో భాగంగా వచ్చిన 'జన్ వి' వెబ్ సిరీస్ రెండో సీజన్ ఈ వారం విడుదల అయింది. ఈ సూపర్ హీరో యాక్షన్ సిరీస్ తెలుగు డబ్బింగ్‌తో అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియోలో స్ట్రీమింగ్ అవుతోంది.
  • అలిస్ ఇన్ బోర్డర్‌ల్యాండ్ సీజన్ 3 (Alice in Borderland Season 3): జపాన్ భాషలో అత్యంత ప్రజాదరణ పొందిన సర్వైవల్ సిరీస్ 'అలిస్ ఇన్ బోర్డర్‌ల్యాండ్' మూడో సీజన్ ఈ వారం నెట్‌ఫ్లిక్స్లో స్ట్రీమింగ్ అవుతోంది.
