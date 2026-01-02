Netflix Top 10: నెట్ఫ్లిక్స్లో రామ్ పోతినేని ‘ఆంధ్రా కింగ్ తాలూకా’ హవా.. టాప్ టెన్ ట్రెండింగ్ లిస్ట్ ఇదే!
నెట్ఫ్లిక్స్ ఇండియా తాజా ట్రెండింగ్ లిస్ట్లో టాలీవుడ్ హీరో రామ్ పోతినేని 'ఆంధ్రా కింగ్ తాలూకా' సత్తా చాటుతోంది. ప్రస్తుతం ఈ మూవీ టాప్ 2లో కొనసాగుతుండగా.. హుమా ఖురేషి 'సింగిల్ సల్మా' మొదటి స్థానంలో ఉంది. మలయాళ థ్రిల్లర్ 'ఎకో'తో పాటు దంగల్, చెన్నై ఎక్స్ప్రెస్ వంటి పాత సూపర్ హిట్ సినిమాలు కూడా ఈ టాప్ 10 జాబితాలో చోటు దక్కించుకోవడం విశేషం.
ఓటీటీ దిగ్గజం నెట్ఫ్లిక్స్ (Netflix) ఇండియాలో ఈ వారం ట్రెండ్ అవుతున్న టాప్ 10 సినిమాల జాబితా విడుదలైంది. ఈ లిస్ట్లో టాలీవుడ్ ఎనర్జిటిక్ స్టార్ రామ్ పోతినేని నటించిన లేటెస్ట్ మూవీ 'ఆంధ్రా కింగ్ తాలూకా' సత్తా చాటుతోంది. థియేటర్లలో మిశ్రమ స్పందన లభించినప్పటికీ, ఓటీటీలో మాత్రం ఈ సినిమాకు ప్రేక్షకులు బ్రహ్మరథం పడుతున్నారు.
టాప్ ప్లేస్లో ‘సింగిల్ సల్మా’
హుమా ఖురేషి ప్రధాన పాత్రలో నటించిన రొమాంటిక్ కామెడీ ఎంటర్టైనర్ 'సింగిల్ సల్మా' ప్రస్తుతం నెట్ఫ్లిక్స్లో నంబర్ వన్ స్థానంలో దూసుకుపోతోంది. లక్నో నేపథ్యంలో సాగే ఈ సరదా కథ ఆడియెన్స్ను బాగా అలరిస్తోంది.
రెండో స్థానంలో ‘RAPO’ మేనియా
రామ్ పోతినేని, ఉపేంద్ర కాంబినేషన్లో వచ్చిన 'ఆంధ్రా కింగ్ తాలూకా' రెండో స్థానంలో ట్రెండ్ అవుతోంది. ఒక స్టార్ హీరో మరియు అతని వీరాభిమాని మధ్య సాగే ఎమోషనల్ అండ్ కామెడీ డ్రామాగా ఈ సినిమా మంచి వ్యూవర్షిప్ను సొంతం చేసుకుంటోంది.
మలయాళ మిస్టరీ ‘ఎకో’ మ్యాజిక్
మలయాళం నుంచి వచ్చిన మిస్టరీ థ్రిల్లర్ 'ఎకో' (Eko) మూడో స్థానంలో నిలిచింది. డింజిత్ అయ్యతన్ దర్శకత్వం వహించిన ఈ సస్పెన్స్ డ్రామా థ్రిల్లర్ ప్రియులను కట్టిపడేస్తోంది. కీర్తి సురేష్ నటించిన 'రివాల్వర్ రీటా' నాలుగో స్థానంలో కొనసాగుతోంది.
ర్యాంక్,సినిమా పేరు,విశేషాలు
1,సింగిల్ సల్మా,హుమా ఖురేషి కామెడీ డ్రామా
2,ఆంధ్రా కింగ్ తాలూకా,రామ్ పోతినేని తెలుగు హిట్
3,ఎకో (Eko),మలయాళ మిస్టరీ థ్రిల్లర్
4,రివాల్వర్ రీటా,కీర్తి సురేష్ యాక్షన్ కామెడీ
5,రాత్ అకేలీ హై,నవాజుద్దీన్ సిద్ధిఖీ ఇన్వెస్టిగేషన్ థ్రిల్లర్
6,స్నైపర్: ది లాస్ట్ స్టాండ్,హాలీవుడ్ యాక్షన్ మూవీ
7,దంగల్,ఆమిర్ ఖాన్ ఆల్-టైమ్ బ్లాక్ బస్టర్
8,ది గ్రేట్ ఫ్లడ్,కొరియన్ సైన్స్ ఫిక్షన్
9,చెన్నై ఎక్స్ప్రెస్,షారుఖ్ ఖాన్ - దీపికా సూపర్ హిట్
10,జాలీ ఎల్ఎల్బీ 3,అక్షయ్ కుమార్ కోర్ట్ రూమ్ డ్రామా
విశేషం ఏంటంటే, పాత సినిమాలైన దంగల్, చెన్నై ఎక్స్ప్రెస్ కూడా మళ్లీ ట్రెండింగ్లోకి వచ్చి అందరినీ ఆశ్చర్యపరుస్తున్నాయి. వీకెండ్ ప్లాన్ చేసుకునే సినీ ప్రియులకు ఈ లిస్ట్ ఒక మంచి గైడ్లా ఉపయోగపడనుంది.