Netflix : సినిమాలు వద్దు.. సిరీస్లే ముద్దు.. నెట్ఫ్లిక్స్ కొత్త వ్యూహం
Netflix : ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద, అత్యంత లాభదాయకమైన ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్లలో ఒకటిగా ఉన్న నెట్ఫ్లిక్స్, తన వ్యాపార విధానాన్ని సమూలంగా మార్చుకునేందుకు సిద్ధమైంది. ఇప్పటివరకు భారీ మొత్తాలు చెల్లించి దక్షిణ భారత సినిమాలను కొనుగోలు చేస్తూ వచ్చిన నెట్ఫ్లిక్స్, ఇప్పుడు ఆ పద్ధతికి స్వస్తి చెప్పి ఒక గేమ్ ఛేంజర్ లాంటి నిర్ణయం తీసుకుంది. ఇకపై పెద్ద మొత్తంలో డబ్బు పెట్టి సినిమాలను కొనుగోలు చేయకుండా, ఆ మొత్తాన్ని దక్షిణ భారత చిత్ర పరిశ్రమలో వెబ్ సిరీస్లు, ఇతర ఒరిజినల్ కంటెంట్ నిర్మాణానికి పెట్టుబడి పెట్టాలని నిర్ణయించుకుంది.
నెట్ఫ్లిక్స్ తీసుకున్న ఈ నిర్ణయం వెనుక బలమైన కారణాలు ఉన్నాయి. గత కొన్నేళ్లుగా సంస్థ దక్షిణాది సినిమాలపై భారీగా పెట్టుబడి పెట్టింది. కొన్ని పెద్ద స్టార్లు నటించిన సినిమాలు లాభాలు తెచ్చిపెట్టినా, మరికొన్ని ప్రాజెక్టులు మాత్రం భారీ నష్టాలను మిగిల్చాయి. అందుకే ఇకపై భారీ సినిమా కొనుగోళ్లకు ఖర్చు చేయకుండా, ఆ మొత్తాన్ని కొత్తగా వెబ్ సిరీస్ల నిర్మాణం లేదా వాటిని నిర్మించే వారికి మద్దతు ఇవ్వడానికి ఉపయోగించాలని నిర్ణయించింది. దక్షిణ భారత కంటెంట్కు ప్రపంచ స్థాయిలో పెరుగుతున్న డిమాండ్ను నెట్ఫ్లిక్స్ గుర్తించింది. ఈ అంతర్జాతీయ డిమాండ్ను అందిపుచ్చుకుని, తమ ప్లాట్ఫామ్పై ఆసక్తికరమైన ఒరిజినల్ కంటెంట్ను ఉంచడమే ఈ కొత్త వ్యూహం లక్ష్యం.
ప్రస్తుతం నెట్ఫ్లిక్స్ ప్రధానంగా తెలుగు, తమిళ భాషల్లో మాత్రమే వెబ్ సిరీస్లను నిర్మించడానికి లేదా నిర్మాణానికి మద్దతు ఇవ్వడానికి సిద్ధమైంది. ఇప్పటికే దాదాపు ఆరు వెబ్ సిరీస్లను విడుదల చేయడానికి సిద్ధంగా ఉంచింది. వీటిలో కొన్ని ప్రముఖ సిరీస్లు: గుల్షన్ దేవయ్య, మాధవన్ నటిస్తున్న లెగసీ ; విజయ్ దేవరకొండ సోదరుడు ఆనంద్ దేవరకొండ నటిస్తున్న తక్షకుడు ; మర్డర్ మిస్టరీ కథాంశంతో వస్తున్న స్టెఫెన్ ; హాస్య ప్రధానమైన సూపర్ సుబ్బు ; అలాగే లవ్, మేడ్ ఇన్ కొరియా సిరీస్లు కూడా త్వరలోనే స్ట్రీమింగ్ కానున్నాయి. నెట్ఫ్లిక్స్ తీసుకున్న ఈ వ్యూహాత్మక మార్పు, రాబోయే రోజుల్లో దక్షిణ భారత ఓటీటీ కంటెంట్ నిర్మాణానికి ఒక కొత్త ఊపునివ్వడంతో పాటు, టాలీవుడ్, కోలీవుడ్ యువ ప్రతిభకు భారీ వేదికను అందించనుంది.