Nenu Ready: పాండిచ్చేరిలో పాట ముగించిన 'నేను రెడీ'.. హవిష్ స్టయిలీష్ యాక్షన్ పోస్టర్ వైరల్!
Nenu Ready: యంగ్ హీరో హవిష్ కథానాయకుడిగా నటిస్తున్న ఈ చిత్రం ప్రస్తుతం షూటింగ్ చివరి దశకు చేరుకుంది. క్రిస్మస్ పండుగ సందర్భంగా చిత్ర బృందం విడుదల చేసిన హవిష్ మోస్ట్ స్టయిలీష్ పోస్టర్ సోషల్ మీడియాలో సెన్సేషన్ క్రియేట్ చేస్తోంది.
పాండిచ్చేరిలో సాంగ్ షూట్ కంప్లీట్
ఈ సినిమా చిత్రీకరణ శరవేగంగా సాగుతోంది. తాజాగా చిత్ర బృందం పాండిచ్చేరిలో హీరో హవిష్ మరియు హీరోయిన్ కావ్య థాపర్లపై ఒక బ్యూటిఫుల్ సాంగ్ను చిత్రీకరించింది. విజయ్ పోలాకి మాస్టర్ కొరియోగ్రఫీలో రూపొందిన ఈ పాట సినిమాకే హైలెట్గా నిలవనుందని మేకర్స్ ధీమా వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఇప్పటికే హైదరాబాద్ షెడ్యూల్ పూర్తి చేసుకున్న ఈ చిత్రం, ప్రస్తుతం పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ పనులను కూడా ఏకకాలంలో జరుపుకుంటోంది.
ఆకట్టుకుంటున్న హవిష్ 'ఇంటెన్స్' లుక్
క్రిస్మస్ స్పెషల్ పోస్టర్లో హవిష్ లుక్ చాలా కొత్తగా ఉంది.
డిఫరెంట్ మేకోవర్: చక్కగా దువ్విన జుట్టు, ట్రిమ్ చేసిన గడ్డం, కళ్లజోడుతో ఒక పక్కా మిడిల్ క్లాస్ ఆఫీస్ గోయర్లా కనిపిస్తూనే.. మరోపక్క కళ్లలో తీక్షణతతో యాక్షన్కు సిద్ధంగా ఉన్నట్లు కనిపిస్తున్నారు.
మల్టీ లేయర్డ్ రోల్: ఎప్పుడూ తన మార్క్ కామెడీతో అలరించే త్రినాధరావు నక్కిన, ఈసారి హవిష్ను హ్యుమర్ తో పాటు మల్టీ లేయర్స్ ఉన్న ఒక పవర్ఫుల్ పాత్రలో ప్రెజెంట్ చేస్తున్నారు.
భారీ తారాగణం - సాంకేతిక నిపుణులు
హర్నిక్స్ ఇండియా LLP బ్యానర్పై నిఖిల కొనేరు నిర్మిస్తున్న ఈ చిత్రంలో భారీ స్టార్ కాస్టింగ్ ఉంది.
నటీనటులు: కావ్య థాపర్ హీరోయిన్గా నటిస్తుండగా.. బ్రహ్మానందం, శ్రీలక్ష్మి, వెన్నెల కిషోర్, మురళీ శర్మ, విటివి గణేష్ వంటి హేమాహేమీలు కీలక పాత్రలు పోషిస్తున్నారు.
సాంకేతిక బృందం: మెలొడీ బ్రహ్మ మిక్కీ జె మేయర్ సంగీతం అందిస్తుండగా, నిజార్ షఫీ సినిమాటోగ్రఫీ అందిస్తున్నారు. విక్రాంత్ శ్రీనివాస్ కథ, స్క్రీన్ప్లే సమకూర్చారు.