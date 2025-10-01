  • Menu
Mana Shankara Varaprasad Garu: మన శంకరవరప్రసాద్ గారు: నయనతార ఫస్ట్‌ లుక్‌ అదిరిపోయింది
Mana Shankara Varaprasad Garu: మన శంకరవరప్రసాద్ గారు: నయనతార ఫస్ట్‌ లుక్‌ అదిరిపోయింది

మెగాస్టార్ చిరంజీవి, దర్శకుడు అనిల్ రావిపూడి కాంబినేషన్‌లో వస్తున్న 'మన శంకరవరప్రసాద్ గారు' సినిమా నుండి దసరా కానుకగా నయనతార ఫస్ట్ లుక్ పోస్టర్ విడుదలైంది.

మెగాస్టార్ చిరంజీవి, దర్శకుడు అనిల్ రావిపూడి కాంబినేషన్‌లో వస్తున్న 'మన శంకరవరప్రసాద్ గారు' సినిమా నుండి దసరా కానుకగా నయనతార ఫస్ట్ లుక్ పోస్టర్ విడుదలైంది. ఈ సినిమాలో నయనతార 'శశిరేఖ' పాత్రలో నటిస్తోంది.

పోస్టర్ విశేషాలు:

పోస్టర్‌లో నయనతార సంప్రదాయ వస్త్రధారణలో, పసుపు రంగు చీరలో, గొడుగు పట్టుకుని చిరునవ్వు చిందిస్తూ కనిపించింది.

ఈ లుక్‌లో ఆమె శాంత స్వభావాన్ని ప్రతిబింబిస్తూ అందంగా ఉంది.

మెగాస్టార్‌తో నయనతార జోడీ మరోసారి ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకోనుంది.

మరో సర్ప్రైజ్:

నయనతార ఫస్ట్ లుక్ విడుదల సందర్భంగా దర్శకుడు అనిల్ రావిపూడి రేపు మరో సర్ప్రైజ్ ఉంటుందని ప్రకటించారు. దీంతో దసరా రోజున గ్లింప్స్, టీజర్ లేదా మరో కీలక పాత్ర ఫస్ట్ లుక్ వస్తుందని అభిమానులు ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు.

సినిమాపై అంచనాలు:

గతంలో 'భోళా శంకర్' నిరాశపరిచిన నేపథ్యంలో చిరంజీవి ఈ సినిమాపై ప్రత్యేక దృష్టి పెట్టారని తెలుస్తోంది. అనిల్ రావిపూడి దర్శకత్వం, నయనతార కీలక పాత్ర, విక్టరీ వెంకటేష్ అతిథి పాత్ర ఈ సినిమాపై భారీ అంచనాలను పెంచుతున్నాయి.

