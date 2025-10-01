Mana Shankara Varaprasad Garu: మన శంకరవరప్రసాద్ గారు: నయనతార ఫస్ట్ లుక్ అదిరిపోయింది
మెగాస్టార్ చిరంజీవి, దర్శకుడు అనిల్ రావిపూడి కాంబినేషన్లో వస్తున్న 'మన శంకరవరప్రసాద్ గారు' సినిమా నుండి దసరా కానుకగా నయనతార ఫస్ట్ లుక్ పోస్టర్ విడుదలైంది. ఈ సినిమాలో నయనతార 'శశిరేఖ' పాత్రలో నటిస్తోంది.
పోస్టర్ విశేషాలు:
పోస్టర్లో నయనతార సంప్రదాయ వస్త్రధారణలో, పసుపు రంగు చీరలో, గొడుగు పట్టుకుని చిరునవ్వు చిందిస్తూ కనిపించింది.
ఈ లుక్లో ఆమె శాంత స్వభావాన్ని ప్రతిబింబిస్తూ అందంగా ఉంది.
మెగాస్టార్తో నయనతార జోడీ మరోసారి ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకోనుంది.
మరో సర్ప్రైజ్:
నయనతార ఫస్ట్ లుక్ విడుదల సందర్భంగా దర్శకుడు అనిల్ రావిపూడి రేపు మరో సర్ప్రైజ్ ఉంటుందని ప్రకటించారు. దీంతో దసరా రోజున గ్లింప్స్, టీజర్ లేదా మరో కీలక పాత్ర ఫస్ట్ లుక్ వస్తుందని అభిమానులు ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు.
సినిమాపై అంచనాలు:
గతంలో 'భోళా శంకర్' నిరాశపరిచిన నేపథ్యంలో చిరంజీవి ఈ సినిమాపై ప్రత్యేక దృష్టి పెట్టారని తెలుస్తోంది. అనిల్ రావిపూడి దర్శకత్వం, నయనతార కీలక పాత్ర, విక్టరీ వెంకటేష్ అతిథి పాత్ర ఈ సినిమాపై భారీ అంచనాలను పెంచుతున్నాయి.