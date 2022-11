Nayanthara: నయనతార సినిమాకి ఇంటర్వెల్ లేదా

Nayanthara: ఈ మధ్యనే మెగాస్టార్ చిరంజీవి హీరోగా నటించిన "గాడ్ ఫాదర్" సినిమాలో చిరు చెల్లెలి పాత్రలో కనిపించిన స్టార్ బ్యూటీ నయనతార తాజాగా ఇప్పుడు "కనెక్ట్" అనే ఒక హారర్ సినిమాతో త్వరలో ప్రేక్షకుల ముందుకి రాబోతోంది. ప్రముఖ బాలీవుడ్ నటుడు అనుపమ్ ఖేర్ కూడా ఈ సినిమాలో ముఖ్య పాత్రలో కనిపించనున్నారు. తాప్సి హీరోయిన్ గా నటించిన "గేమ్ ఓవర్" సినిమాకి దర్శకత్వం వహించిన అశ్విన్ శరవణన్ ఈ సినిమాకి కూడా దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. తాజాగా ఈ సినిమాకి సంబంధించిన టీజర్ ను విడుదల చేశారు దర్శకనిర్మాతలు. ప్రస్తుతం ఈ వీడియో ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో అందరి దృష్టిని ఆకర్షిస్తుంది. అయితే ఈ సినిమా టీజర్ సినిమా గురించిన ఆసక్తికరమైన విషయాన్ని కూడా బయట పెట్టింది. తాజా సమాచారం ప్రకారం ఈ సినిమా ఎటువంటి ఇంటర్వెల్ లేకుండా విడుదల కాబోతోందని తెలుస్తోంది. థియేటర్లలో ఈ సినిమాకి ఎటువంటి ఇంటర్వెల్ ఉండదని సమాచారం. ఇక సినిమా రన్ టైం 95 నిమిషాలు అని తెలుస్తోంది. అయితే ఈ చిత్ర టీజర్ కు ఇప్పుడు ప్రేక్షకుల నుంచి మంచి ఆదరణ లభిస్తోంది. నయనతార తన అద్భుతమైన పర్ఫామెన్స్ తో అందరి దృష్టిని ఆకర్షిస్తుందని చెప్పుకోవచ్చు. సత్యరాజ్, వినయ్ రాయ్, హనియా నఫీసా తదితరులు ఈ సినిమాలో ముఖ్య పాత్రలు పోషిస్తున్నారు. నయనతార భర్త విగ్నేష్ శివన్ ఈ సినిమాని స్వయంగా తన రౌడీ పిక్చర్స్ బ్యానర్ తో నిర్మిస్తున్నారు. పృథ్వీ చంద్రశేఖర్ ఈ సినిమాకి సంగీతాన్ని అందిస్తున్నారు. ఇంటర్వెల్ లేకుండా ఒక సరికొత్త కాన్సెప్ట్ తో ఈ సినిమా ఈ ఏడాది క్రిస్మస్ సందర్భంగా థియేటర్లలో విడుదలకు సిద్ధమవుతోంది.