Honey Movie: నవీన్ చంద్ర 'హనీ' మూవీ రిలీజ్ డేట్ ఖరారు
Honey Movie: నవీన్ చంద్ర, దివ్య పిళ్లై ప్రధాన పాత్రల్లో సైకలాజికల్ హారర్ మూవీ ‘హనీ’ ప్రేక్షకుల ముందుకు రాబోతోంది.
Honey Movie: నవీన్ చంద్ర, దివ్య పిళ్లై ప్రధాన పాత్రల్లో సైకలాజికల్ హారర్ మూవీ ‘హనీ’ ప్రేక్షకుల ముందుకు రాబోతోంది. కరుణ కుమార్ రచన, దర్శకత్వంలో రూపొందిన ఈ చిత్రాన్ని OVA ఎంటర్టైన్మెంట్స్ బ్యానర్ పై రవి పీట్ల, ప్రవీణ్ కుమార్ రెడ్డి నిర్మించారు. శేఖర్ స్టూడియోస్ సమర్పణలో రూపొందిన ఈ సినిమా ఫిబ్రవరి 6న ప్రపంచవ్యాప్తంగా థియేటర్లలో విడుదల కానుంది.
ఈ చిత్రం నిజ జీవిత సంఘటనల నుంచి ప్రేరణతో రూపొందినది. మూఢనమ్మకాలు, అంధ విశ్వాసాలు, మరియు డార్క్ సైకలాజికల్ అంశాలతో సినిమా ప్రేక్షకులని మంత్రస్మృతిగా ఉంచబోతోంది.
చిత్రంలో దివి, రాజా రవీంద్ర, బేబీ జయన్ని, బేబీ జయత్రి ముఖ్య పాత్రలు పోషిస్తున్నారు.
అజయ్ అరసాడ సంగీతం అందిస్తుండగా, మార్థాండ్ కె. వెంకటేష్ ఎడిటింగ్, నగేష్ బన్నెల్ సినిమాటోగ్రఫీని హ్యాండిల్ చేస్తున్నారు.
డిజిటల్ హక్కులను Amazon Prime Video స్వీకరించిన ఈ సినిమా, థియేట్రికల్ తర్వాత విస్తృత ప్రేక్షకులకు చేరుతుంది.
సైకాలజికల్ డెప్త్, సోషల్ రిలవెన్స్, హారర్ అంశాల సమ్మేళనంతో రూపొందిన ‘హనీ’ ఫిబ్రవరి 6న ప్రేక్షకులకు ఒక అద్భుతమైన సినిమాటిక్ అనుభవాన్ని అందించేందుకు సిద్ధంగా ఉంది.