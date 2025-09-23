National Film Awards 2025: 71వ జాతీయ చలనచిత్ర అవార్డుల ప్రధానోత్సవం
న్యూఢిల్లీ విజ్ఞాన్భవన్లో ఘనంగా జాతీయ చలనచిత్ర అవార్డుల ప్రధానోత్సవం జరిగింది. ప్రతీ ఏటా భారత సినిమా రంగంలో విశిష్టంగా నిలిచిన ప్రతిభలను గుర్తించి సత్కరించే ఈ వేడుకలో పలువురు సినీ ప్రముఖులు, ప్రముఖ రాజకీయ నాయకులు పాల్గొన్నారు.
ఈ కార్యక్రమంలో భారత రాష్ట్రపతి ద్రౌపది ముర్ము స్వయంగా హాజరై విజేతలకు అవార్డులను అందజేశారు. దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న సినీ రంగ ప్రతిభావంతులందరికీ ఇది గౌరవప్రదమైన సందర్భమైంది.
తెలుగు సినీప్రేక్షకులకు గర్వకారణంగా, ఉత్తమ తెలుగు చిత్రంగా "భగవంత్ కేసరి" ఎంపికైంది. బాలకృష్ణ హీరోగా, అనిల్ రావిపూడి దర్శకత్వంలో రూపొందిన ఈ చిత్రం కేవలం వాణిజ్య విజయమే కాకుండా సమాజానికి ఉపయోగపడే అంశాలను ప్రతిబింబించింది. ముఖ్యంగా మహిళల ఆత్మవిశ్వాసం, స్ఫూర్తిదాయకమైన కథనం, కుటుంబానికి దగ్గరగా ఉండే భావోద్వేగాలు ఈ సినిమాను ప్రత్యేకంగా నిలిపాయి.
దర్శకుడు అనిల్ రావిపూడి రాష్ట్రపతి చేతుల మీదుగా అవార్డును స్వీకరించారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ – “భగవంత్ కేసరి చిత్రానికి వచ్చిన ఈ గౌరవం కేవలం నా విజయమే కాదు, మొత్తం తెలుగు సినీ పరిశ్రమకు దక్కిన ప్రతిష్ఠ” అని అన్నారు. అలాగే ఆయన ఈ విజయానికి తమ తారాగణం, సాంకేతిక బృందం మరియు తెలుగు ప్రేక్షకులకే క్రెడిట్ ఇచ్చారు.
అవార్డు అందుకున్న తరువాత బాలకృష్ణ అభిమానులు, తెలుగు సినీ ప్రేమికులు ఆనందంలో మునిగిపోయారు. సోషల్ మీడియాలో "భగవంత్ కేసరి"కి సంబంధించిన హ్యాష్ట్యాగ్లు ట్రెండింగ్లోకి వచ్చాయి.
జాతీయ అవార్డుల వేదికపై తెలుగు సినిమా మరోసారి తన ప్రతిభను చాటుకోవడం విశేషంగా మారింది. ఇది భవిష్యత్తులో మరిన్ని తెలుగు చిత్రాలకు ప్రేరణగా నిలుస్తుందని సినీ విమర్శకులు అభిప్రాయపడ్డారు.
మొత్తానికి, ఈ ఏడాది జాతీయ చలనచిత్ర అవార్డులు తెలుగు సినీ పరిశ్రమకు గర్వకారణంగా నిలిచాయి.