నానీ..గ్యాంగ్ లీడర్ ట్విట్టర్ రివ్యూ : నానీ ఇరగదీశాడంట !

నాచురల్ స్టార్ నానీ.. టాలీవుడ్ లో స్పీడ్ ఉన్న హీరో. సంవత్సరంలో రెండు సినిమాలు కచ్చితంగా వచ్చేలా ప్లాన్ చేసుకుంటాడు. ఈ సంవత్సరం ఇప్పటికే 'జెర్సీ' వేసుకుని వచ్చి అందర్నీ మెప్పించిన నానీ ఈసారి గ్యాంగ్ లీడర్ ను అంటూ ఈరోజు ప్రేక్షకులను పలకరిస్తున్నాడు. ఇక నానీ సినిమాలు అంటే వినోదం మినిమం గ్యారంటీ అని అన్ని వర్గాల ప్రేక్షకులు నమ్ముతారు. ఇక గ్యాంగ్ లీడర్ సినిమాకి దర్శకుడు విక్రం. మనం సినిమాతో డీసెంట్ డైరెక్టర్ గా పేరు తెచ్చుకున్న క్లాస్ డైరెక్టర్. నానీ, విక్రం కాంబినేషన్ అంటే సినిమా కచ్చితంగా కొత్తదనంతో ఉంటుంది. పాత పేరుతో కొత్తదనాన్ని అందిస్తారని ప్రేక్షకులతో పాటూ ఇండస్ట్రీ కూడా భావిస్తోంది.



ఈ నేపధ్యంలో గ్యాంగ్ లీడర్ సినిమా ఈరోజు మరికొద్ది సేపట్లో మన థియేటర్స్ లో సందడి చేయబోతోంది. కాకపోతే, ఇప్పటికే యూఎస్ లో సినిమా విడుదలైపోయింది. అక్కడ సినిమా చూసిన వారు ట్విట్టర్ వేదికగా సినిమా ఎలా వుందో చెప్పేస్తున్నారు. ఎక్కువ శాతం మంది ట్విట్టర్ లో పేర్కొన్న దాని ప్రకారం.. గ్యాంగ్ లీడర్ సినిమా పూర్తిగా నానీ సినిమా అంటున్నారు. సినిమా ప్రధమార్థం అంతా ఫుల్ ఎంటర్టైనింగ్ గా సాగిందట. ముఖ్యంగా ఇంటర్వెల్ సీన్ అద్భుతంగా వచ్చిందంటున్నారు. విక్రం దర్శకత్వంలో అంతా ఊహించినట్టే.. సినిమా చాల డీసెంట్ గా.. అన్ని వర్గాల ప్రేక్షకుల్నీ ఆకట్టుకునేలా ఉందని చెబుతున్నారు. ఇక ద్వితీయార్థం మాత్రం కొంచెం రీజన్ లేకుండా సాగిందని ఎక్కువ మంది భావిస్తున్నారు. మొదటి భాగం లో ఉన్నంత చక్కదనం.. చిక్కదనం రెండో భాగంలో మిస్ అయ్యారని చేబుతున్నారు. అంతేకాదు, ద్వితీయార్థం మీద విక్రం కొద్దిగా శ్రద్ధ పెట్టుంటే మంచి సినిమాగా నిలిచిపోయేదని అభిప్రాయపడుతున్నారు. మొత్తమ్మీద సినిమా ఎబౌ ఎవరేజ్ గా నిలుస్తుందని అంటున్నారు. నానీ తన భుజాల మీద సినిమా మొత్తం నడిపించాదనీ, నానీ కోసం సినిమా తప్పనిసరిగా చూడొచ్చని కొందరు అభిప్రాయపడ్డారు.

ఇక ఈ రివ్యూల మాట ఎలా ఉన్నా మరి కొద్ది గంటల్లో మనం కూడా సినిమా చూసేయోచ్చు. ఎలావుందో చెప్పేసుకోవచ్చు. అంతవరకూ ట్విట్టర్ లో సినిమా పై వచ్చిన కొన్ని అభిప్రాయాలు మీ కోసం..

#GangLeader quite looses its flow around the pre-climax and then ends suddenly. But there are many heartwarming scenes, laugh out load moments, terrific BGM & songs and super performance from Nani that makes us have nice time in the movie. Good but not great.