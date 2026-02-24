Nani Bloody Romeo: బ్లడీ రోమియోగా నాని.. అనౌన్స్మెంట్ వీడియో హైప్
Nani Bloody Romeo: నేచురల్ స్టార్ నాని కొత్త చిత్రానికి ‘బ్లడీ రోమియో’ టైటిల్ ఖరారు. జన్మదినం సందర్భంగా విడుదలైన పరిచయ వీడియో అభిమానులను ఆకట్టుకుంటోంది.
Nani Bloody Romeo: నేచురల్ స్టార్ నాని తదుపరి చిత్రానికి సంబంధించిన టైటిల్ను చిత్ర బృందం అధికారికంగా ప్రకటించింది. దర్శకుడు సుజీత్ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కుతున్న ఈ చిత్రానికి “బ్లడీ రోమియో” అనే పేరును ఖరారు చేశారు.
ఈ చిత్రంలో నాని రెండు విభిన్న పాత్రల్లో కనిపించనున్నట్లు సమాచారం. ఒకవైపు వంటకారుడిగా, మరోవైపు గ్యాంగ్స్టర్గా కనిపించనున్నారని సినీ వర్గాలు పేర్కొంటున్నాయి. నాని కెరీర్లో వైవిధ్యభరితమైన కథాంశంతో రూపొందుతున్న చిత్రంగా ఇది నిలవనుందని భావిస్తున్నారు.
నాని జన్మదినాన్ని పురస్కరించుకుని చిత్ర బృందం పరిచయ వీడియోను విడుదల చేసింది. ఆ వీడియోలో కనిపించిన నేపథ్య సంగీతం, రూపకల్పన ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకుంటున్నాయి. ముఖ్యంగా చివరి భాగంలో వచ్చే నేపథ్య స్వరాలు చిత్రంపై ఆసక్తిని పెంచుతున్నాయి.
మొదట ఈ చిత్రానికి మరో పేరును పరిశీలించినప్పటికీ, చివరకు “బ్లడీ రోమియో” అనే పేరును ఖరారు చేసినట్లు తెలిసింది. భారీ వ్యయంతో తెరకెక్కుతున్న ఈ చిత్రాన్ని నిహారిక ఎంటర్టైన్మెంట్స్, యూనానిమస్ ప్రొడక్షన్స్ సంస్థలు సంయుక్తంగా నిర్మిస్తున్నాయి.