Akhanda 2 : ఫ్యాన్సుకు బ్యాడ్ న్యూస్.. ఈ రోజు విడుదల కావాల్సిన అఖండ 2 సినిమా వాయిదా
నందమూరి బాలకృష్ణ అభిమానులు, సినీ ప్రేమికులు ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న అఖండ 2 సినిమా విడుదల నిరవధికంగా వాయిదా పడింది.
Akhanda 2 : నందమూరి బాలకృష్ణ అభిమానులు, సినీ ప్రేమికులు ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న అఖండ 2 సినిమా విడుదల నిరవధికంగా వాయిదా పడింది. డిసెంబర్ 5న (నేడు) ప్రపంచవ్యాప్తంగా విడుదల కావాల్సిన ఈ సినిమాకు, కేవలం కొన్ని గంటల ముందు ఈ ఎదురుదెబ్బ తగిలింది. అంతకుముందు ఇండియాలో వేయాల్సిన ప్రీమియర్ షోలు రద్దు అయిన కొద్ది గంటల్లోనే, సినిమాను పూర్తిగా వాయిదా వేస్తున్నట్లు నిర్మాణ సంస్థ ప్రకటించింది.
డిసెంబర్ 4 సాయంత్రం ఇండియాలో ప్లాన్ చేసిన పెయిడ్ ప్రీమియర్ షోలు అకస్మాత్తుగా రద్దు కావడంతో అభిమానులు తీవ్ర నిరాశకు గురయ్యారు. "సాంకేతిక సమస్యల కారణంగా ఈరోజు షెడ్యూల్ చేసిన అఖండ 2 ప్రీమియర్లు రద్దు చేయబడ్డాయి. మేము చాలా ప్రయత్నించాం, కానీ కొన్ని విషయాలు మా నియంత్రణలో లేవు. అసౌకర్యానికి చింతిస్తున్నాము" అని 14 రీల్స్ ప్లస్ సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫామ్ ద్వారా ప్రకటించింది.
అయితే, విదేశాల్లో ప్రీమియర్లు షెడ్యూల్ ప్రకారమే ప్రదర్శించబడతాయని ప్రకటించడం కొంత గందరగోళానికి దారితీసింది. ఆ తర్వాత అధికారికంగా సినిమా విడుదల నిరవధికంగా వాయిదా పడినట్లు మేకర్స్ తెలిపారు. సినిమా వాయిదాపై నిర్మాణ సంస్థ సోషల్ మీడియాలో ఒక భావోద్వేగ సందేశాన్ని పంచుకుంది. "కొన్ని తప్పనిసరి పరిస్థితుల కారణంగా అఖండ 2 షెడ్యూల్ ప్రకారం విడుదల కావడం లేదు. ఇది మాకు చాలా బాధాకరమైన క్షణం. సినిమా కోసం ఎదురుచూస్తున్న ప్రతి అభిమాని, సినీ ప్రేమికుడి నిరాశను మేము నిజంగా అర్థం చేసుకున్నాము" అని వారు తెలిపారు.
అఖండ 2: తాండవం సినిమాపై అంచనాలు అసాధారణ స్థాయిలో ఉన్నాయి. ఇటీవల తెలుగు సినిమా చరిత్రలో ఘన విజయం సాధించిన అఖండ సినిమాకు ఇది సీక్వెల్ కావడంతో, బోయపాటి శ్రీను-బాలకృష్ణ కాంబినేషన్ మళ్లీ మ్యాజిక్ చేస్తుందని అంతా భావించారు. సినిమాకు ఇప్పటికే సెన్సార్ బోర్డ్ నుంచి U/A సర్టిఫికెట్ కూడా లభించడంతో, విడుదల సాఫీగా జరుగుతుందని అభిమానులు నమ్మారు. ఈ ఫాంటసీ యాక్షన్ డ్రామాలో బాలకృష్ణతో పాటు సంయుక్త కథానాయికగా, ఆది పినిశెట్టి, హర్షాలి మల్హోత్రా ముఖ్య పాత్రల్లో నటించారు. ఈ చిత్రానికి బోయపాటి శ్రీను దర్శకత్వం వహించగా, తమన్ సంగీతం, సి.రామప్రసాద్ సినిమాటోగ్రఫీ అందించారు.