Balakrishana : అస్వస్థతతో ఆసుపత్రిలో బాలకృష్ణ.. అభిమానుల ఆందోళన!
సీనియర్ హీరో, ఎమ్మెల్యే నందమూరి బాలకృష్ణ అనారోగ్యం కారణంగా ఆసుపత్రిలో చేరారనే వార్తల కారణంగా అభిమానులు ఆందోళన చెందుతున్నారు. అయితే, ఆయనకు ఏమి జరిగింది, ఏ ఆసుపత్రిలో చేరారు అనే విషయాలపై ఇంకా స్పష్టత రాలేదు. దీంతో అభిమానులు అధికారిక ప్రకటన కోసం సోషల్ మీడియాలో ఒత్తిడి చేస్తున్నారు.
Balakrishana : సీనియర్ హీరో, ఎమ్మెల్యే నందమూరి బాలకృష్ణ అనారోగ్యం కారణంగా ఆసుపత్రిలో చేరారనే వార్తల కారణంగా అభిమానులు ఆందోళన చెందుతున్నారు. అయితే, ఆయనకు ఏమి జరిగింది, ఏ ఆసుపత్రిలో చేరారు అనే విషయాలపై ఇంకా స్పష్టత రాలేదు. దీంతో అభిమానులు అధికారిక ప్రకటన కోసం సోషల్ మీడియాలో ఒత్తిడి చేస్తున్నారు.
ఆరోగ్యంపై సస్పెన్స్
ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వంలో స్టార్ ఎమ్మెల్యేగా ఉన్న బాలయ్య, టాలీవుడ్ అగ్రహీరోలలో ఒకరు. ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం నిర్వహిస్తున్న సూపర్ సిక్స్ అనే కార్యక్రమానికి ఆయన హాజరు కాలేదు. ఈ విషయంపై మంత్రి పయ్యావుల కేశవ్ మాట్లాడుతూ.. “బాలకృష్ణకు ఆరోగ్యం బాగాలేదు, అందుకే ఆయన కార్యక్రమానికి రాలేకపోయారు” అని చెప్పారు. కానీ బాలకృష్ణకు ఏమి జరిగింది, ఏ ఆసుపత్రిలో చేరారు అనే వివరాలను మాత్రం ఆయన వెల్లడించలేదు.
అభిమానుల ఆందోళన
నందమూరి బాలకృష్ణ కర్ణాటకకు దగ్గరగా ఉన్న ఆంధ్రప్రదేశ్లోని హిందూపురం ఎమ్మెల్యే. తెలుగులో ఆయన నటించిన చివరి నాలుగు సినిమాలు సూపర్ హిట్ అయ్యాయి. ప్రస్తుతం ఆయన అఖండ 2 సినిమాలో నటిస్తున్నారు. ఈ సినిమా షూటింగ్ క్లైమాక్స్ దశలో ఉంది. ఇలాంటి సమయంలో బాలయ్యకు అకస్మాత్తుగా అనారోగ్యం రావడం సహజంగానే అభిమానులను ఆందోళనకు గురిచేసింది.
బాలకృష్ణ గైర్హాజరీపై చర్చ
బాలకృష్ణ తెరపై, రియల్ లైఫ్ లో కూడా చాలా చురుకుగా ఉంటారు. ఇటీవల ఒక ప్రభుత్వ కార్యక్రమంలో సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు, డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్ ఉన్న బస్సును నడిపి అందరి దృష్టిని ఆకర్షించారు. బహిరంగ కార్యక్రమాల్లో కూడా సినిమా స్టైల్లో డైలాగులు చెబుతూ ప్రేక్షకులను అలరిస్తుంటారు. ఇంత చురుకుగా ఉండే వ్యక్తికి అకస్మాత్తుగా అనారోగ్యం రావడం అభిమానుల ఆందోళనకు కారణమైంది.
బాలకృష్ణ హాజరుకాని సూపర్ సిక్స్ కార్యక్రమానికి ఆయన అల్లుడు, సీఎం కుమారుడు అయిన నారా లోకేష్ కూడా రాలేదు. బాలయ్య అనారోగ్యం కారణంగానే నారా లోకేష్ రాలేదని కొందరు అంటున్నారు. కానీ మంత్రి పయ్యావుల కేశవ్ మాత్రం నేపాల్లో చిక్కుకున్న తెలుగు ప్రజల రక్షణ ప్రయత్నాలలో నారా లోకేష్ ఉన్నందున రాలేకపోయారని చెప్పారు.