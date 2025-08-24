Bigg Boss 9: బిగ్ బాస్ 9 హోస్టింగ్ కు నాగార్జున రెమ్యునరేషన్ వింటే మైండ్ బ్లాక్ అవుతుంది
Bigg Boss 9: రోజురోజుకి బిగ్ బాస్ రియాలిటీ షో పరిధి పెరుగుతూనే ఉంది. టీఆర్పీ కూడా పెరుగుతోంది. అందువల్ల, షో నిర్వహకులు పెట్టే పెట్టుబడి కూడా ప్రతి సంవత్సరం పెరుగుతోంది. అలాగే, షోను హోస్ట్ చేసే స్టార్ నటుల రెమ్యునరేషన్లో కూడా భారీ పెరుగుదల ఉంది. కన్నడలో కిచ్చా సుదీప్, హిందీలో సల్మాన్ ఖాన్, తెలుగులో నాగార్జున బిగ్ బాస్ షోను హోస్ట్ చేస్తున్నారు. బిగ్ బాస్ తెలుగు కొత్త సీజన్ను హోస్ట్ చేయడానికి నాగార్జున తీసుకోబోయే పారితోషికం గురించి ఆశ్చర్యకరమైన సమాచారం బయటికి వచ్చింది.
టాలీవుడ్లో నాగార్జున ఒక స్టార్ హీరో. ఇప్పటికీ ఆయనకు చాలా డిమాండ్ ఉంది. ఇటీవల విడుదలైన కూలీ సినిమాలో ఆయన అద్భుతంగా నటించారు. అదేవిధంగా, బిగ్ బాస్ తెలుగు 9వ సీజన్ను హోస్ట్ చేయడానికి ఆయన సిద్ధమయ్యారు. ఈసారి బిగ్ బాస్ నిర్వాహకులు ఆయనకు ఏకంగా రూ.35 కోట్ల రెమ్యునరేషన్ ఇవ్వనున్నారని చెబుతున్నారు.
గత సీజన్లో నాగార్జున రూ.20 కోట్ల రెమ్యునరేషన్ తీసుకున్నారని సమాచారం. కానీ ఈ సీజన్లో ఆయన రెమ్యునరేషన్ ఒక్కసారిగా భారీగా పెరిగింది. అయితే దీనిపై ఇంకా అధికారిక ప్రకటన రాలేదు. కన్నడలో కిచ్చా సుదీప్ రెమ్యునరేషన్ కూడా పెరిగిందని చెబుతున్నారు, కానీ ఆ మొత్తం ఎంత అనేది మాత్రం గోప్యంగా ఉంచారు.
బిగ్ బాస్ అన్ని భాషల్లోనూ చాలా పాపులర్ అయ్యింది. తెలుగులో ఇప్పటివరకు 8 సీజన్లు విజయవంతంగా ముగిశాయి. 9వ సీజన్ ప్రారంభానికి కౌంట్డౌన్ మొదలైంది. సెప్టెంబర్ మొదటి వారంలో బిగ్ బాస్ తెలుగు 9 ప్రారంభం కానుంది. ఈసారి ఏయే కంటెస్టెంట్స్ వస్తారోనని అభిమానులు చాలా ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు. హిందీలో నటుడు సల్మాన్ ఖాన్ బిగ్ బాస్ షోను నిర్వహిస్తున్నారు. ఈసారి కొత్త థీమ్తో బిగ్ బాస్ రియాలిటీ షో జరగనుంది. మూడు నెలల కంటే ఎక్కువ కాలం ఈ షో ఉంటుందని చెబుతున్నారు. కన్నడలో కూడా చాలా కొత్త విషయాలను పరిచయం చేయనున్నారు.