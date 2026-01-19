Nagarjuna Rejected a ₹1300 Crore.. 'కూలీ' కోసం అంత పెద్ద రిస్క్ చేశారా?
రణ్వీర్ సింగ్ నటించిన రూ.1300 కోట్ల సినిమా 'ధురంధర్'లో విలన్ ఛాన్స్ మిస్ చేసుకున్న నాగార్జున. 'కూలీ', 'కుబేర' డేట్స్ అడ్జస్ట్ కాకపోవడమే కారణం. అలాగే నాగ్ 100వ సినిమా లేటెస్ట్ అప్డేట్స్.
టాలీవుడ్ 'కింగ్' అక్కినేని నాగార్జున ప్రయోగాలకు పెట్టింది పేరు. హీరోగా వందవ సినిమాకు చేరువవుతున్నా, విలన్ పాత్రల్లోనూ తనదైన ముద్ర వేసేందుకు ఆయన వెనకాడటం లేదు. అయితే, తాజాగా ఒక బాలీవుడ్ బ్లాక్ బస్టర్ మూవీకి సంబంధించి నాగ్ గురించి ఒక షాకింగ్ న్యూస్ నెట్టింట హల్ చల్ చేస్తోంది.
‘ధురంధర్’ విలన్ రోల్.. మొదట నాగ్ దగ్గరికే!
రణ్వీర్ సింగ్ హీరోగా నటించిన బాలీవుడ్ సెన్సేషన్ ‘ధురంధర్’ (Dhurandhar) బాక్సాఫీస్ వద్ద రూ.1300 కోట్లకు పైగా వసూళ్లు సాధించి ఇండస్ట్రీ హిట్ గా నిలిచిన సంగతి తెలిసిందే. ఈ సినిమాలో అత్యంత పవర్ ఫుల్ గా ఉండే విలన్ పాత్ర కోసం దర్శకుడు ఆదిత్య థార్ మొదట నాగార్జుననే సంప్రదించారట.
ఎందుకు మిస్ అయ్యారు?: నాగార్జునకు కథ మరియు క్యారెక్టర్ విపరీతంగా నచ్చాయి. కానీ అప్పటికే ఆయన రజనీకాంత్ ‘కూలీ’, ధనుష్ ‘కుబేర’ సినిమాలకు డేట్స్ ఇచ్చారు.
షెడ్యూల్ క్లాష్: ఈ రెండు పెద్ద సినిమాల షూటింగ్స్ వల్ల ‘ధురంధర్’కు బల్క్ డేట్స్ కేటాయించడం కుదరక ఆ ఆఫర్ను వదులుకోవాల్సి వచ్చింది.
చివరికి ఎవరికి దక్కింది?: నాగ్ నో చెప్పడంతో ఆ పాత్ర అక్షయ్ ఖన్నా దగ్గరికి వెళ్లింది. ఆయన నటనకు ప్రశంసలు దక్కినప్పటికీ, నాగ్ చేసి ఉంటే ఆ రేంజ్ వేరేలా ఉండేదని ఫ్యాన్స్ ఫీల్ అవుతున్నారు.
‘King 100’ కి సర్వం సిద్ధం!
ఒకవైపు భారీ ఆఫర్లు వదులుకున్నా, నాగార్జున తన ప్రతిష్టాత్మక 100వ సినిమాపై పూర్తి ఫోకస్ పెట్టారు.
వర్కింగ్ టైటిల్: కింగ్ 100 (King 100).
దర్శకుడు: కోలీవుడ్ డైరెక్టర్ రా. కార్తీక్.
కథా విశేషాలు: ఇది పక్కా యాక్షన్ మరియు ఫ్యామిలీ ఎమోషన్స్ ఉన్న సినిమా. ఇందులో ముగ్గురు హీరోయిన్లు ఉండనున్నారని సమాచారం. టబు, అనుష్క శెట్టి, సుస్మితా భట్ పేర్లు ప్రధానంగా వినిపిస్తున్నాయి.
సంగీతం: రాక్ స్టార్ దేవిశ్రీ ప్రసాద్.
నాగ్ స్వయంగా ఈ చిత్రాన్ని నిర్మిస్తున్నారు. 2026లో షూటింగ్ ప్రారంభం కానున్న ఈ మూవీ తన కెరీర్ లోనే ఒక మైలురాయిగా నిలుస్తుందని షిర్డీ పర్యటనలో ఆయన ధీమా వ్యక్తం చేశారు.