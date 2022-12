కావాలనే అమెజాన్ వారు నాగచైతన్య "దూత" ని హోల్డ్ లో పెట్టారా?

X కావాలనే అమెజాన్ వారు నాగచైతన్య "దూత" ని హోల్డ్ లో పెట్టారా? Highlights * అందుకే అమెజాన్ వారు "దూత" విడుదలని కొన్ని రోజులు హోల్ లో పెట్టారట.

Amazon Prime: "లవ్ స్టోరీ", "బంగార్రాజు" వంటి సినిమాలతో మంచి హిట్లు అందుకున్న యువ హీరో అక్కినేని నాగచైతన్య తాజాగా "థాంక్యూ" సినిమాతో మాత్రం పెద్దగా మెప్పించలేకపోయారు. తాజాగా ఇప్పుడు నాగచైతన్య మళ్లీ "థాంక్యూ" డైరెక్టర్ విక్రమ్ కే కుమార్ దర్శకత్వంలోనే "దూత" అనే వెబ్ సిరీస్ కు సైన్ చేశారు. ఇప్పటికే దీనికి సంబంధించిన షూటింగ్ కూడా పూర్తయిపోయి చాలా రోజులు గడిచాయి. కానీ ఇంకా ఈ వెబ్ సిరీస్ విడుదలకు నోచుకోలేదు. అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియోలో విడుదల కాబోతున్న ఈ వెబ్ సిరీస్ పై కూడా మంచి అంచనాలు నెలకొన్నాయి. అయితే తాజా సమాచారం ప్రకారం డైరెక్టర్ కి వెబ్ సిరీస్ మీద వచ్చిన కొన్ని అనుమానాల వల్ల రీ షూట్లు, రీ డిస్కషన్లు, మరియు రి ఎడిటింగ్ లు చేస్తున్నారని అందుకే విడుదల ఆలస్యం అవుతుందని పుకార్లు వినిపించాయి కానీ అందులో నిజం లేదట. నిజానికి అటు నాగచైతన్య ఇటు విక్రమ్ ఇద్దరూ ఫామ్ లో లేరు. దీంతో ఈ వెబ్ సిరీస్ విడుదలైనా కూడా మొదట్లోనే అంత క్రేజ్ దక్కే అవకాశం లేదు. నిజంగా "దూత" వెబ్ సిరీస్ బావుంది అని వర్డ్ ఆఫ్ మౌత్ బాగుంటే తప్ప దీనికి అంత బజ్ కూడా రాదు. అందుకే అమెజాన్ వారు "దూత" విడుదలని కొన్ని రోజులు హోల్డ్ లో పెట్టారట. నాగచైతన్య సినిమా ఏదైనా విడుదల అయ్యి సూపర్ హిట్ అయితే అదే సమయంలో ఈ వెబ్ సిరీస్ ని కూడా విడుదల చేస్తే బాగుంటుందని అమెజాన్ వారు అభిప్రాయపడుతున్నట్లు తెలుస్తోంది. మరి అమెజాన్ వారు ఈ వెబ్ సిరీస్ ని ఈ ఎన్నాళ్ళు హోల్డ్ లో పెడతారో చూడాలి. మరోవైపు విక్రమ్ కుమార్ "దూత" సీక్వెల్ కి స్క్రిప్ట్ కూడా త్వరలోనే మొదలు పెట్టనున్నారు. ఇక వెబ్ సిరీస్ రిజల్ట్ తో పని లేకుండా దీనికి సెకండ్ సీజన్ కూడా ఉందని తెలుస్తోంది.