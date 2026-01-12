  • Menu
Naa Anveshana Anvesh Stops: ఇక సెలవు.. ప్రపంచ యాత్ర ఆపేస్తున్నా! అన్వేష్ సంచలన ప్రకటన.. అసలు కారణం ఇదేనా?

Highlights

నా అన్వేషణ యూట్యూబర్ అన్వేష్ తన ప్రపంచ యాత్రను ఆపేస్తున్నట్లు ప్రకటించారు. రూ. 8 కోట్లు సంపాదించానని, ఇకపై ప్రజా సమస్యలపై పోరాడుతానని వెల్లడించారు.

తెలుగు యూట్యూబ్ రంగంలో 'ప్రపంచ యాత్రికుడిగా' గుర్తింపు తెచ్చుకున్న అన్వేష్ తన ప్రయాణానికి బ్రేక్ వేయబోతున్నట్లు ప్రకటించారు. ఇప్పటి వరకు 130 దేశాలు తిరిగానని, ఇకపై మీకోసం (వీక్షకుల కోసం) వీడియోలు చేయనని స్పష్టం చేశారు.

సంపాదించింది చాలు.. ఇక ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం!

తాజా వీడియోలో అన్వేష్ మాట్లాడుతూ తన భవిష్యత్తు ప్రణాళికలను వెల్లడించారు:

రూ. 8 కోట్లు ఉన్నాయి: ఇప్పటి వరకు యూట్యూబ్ ద్వారా తాను దాదాపు రూ. 8 కోట్లు సంపాదించానని, ఆ డబ్బుతో హాయిగా బతికేయొచ్చని ధీమా వ్యక్తం చేశారు.

కొత్తవారికి ఛాన్స్: "నేనొక్కడినే తిరిగితే సరిపోదు, కొత్త రక్తం రావాలి.. కొత్తవారికి అవకాశం ఇస్తున్నాను" అని వ్యాఖ్యానించారు.

స్కామ్‌లపై యుద్ధం: ఇకపై ఆన్‌లైన్ బెట్టింగ్ యాప్‌లు, లోన్ యాప్ స్కామ్‌లు, మహిళలపై జరుగుతున్న అన్యాయాలపై పోరాడతానని త్రికరణ శుద్ధిగా ప్రమాణం చేశారు.

వివాదమే 'ఆదాయం'గా..

ఇటీవల హిందూ దేవుళ్లపై అన్వేష్ చేసిన కొన్ని వ్యాఖ్యలు తీవ్ర దుమారం రేపాయి. దీనిపై స్పందిస్తూ ఆయన కొన్ని షాకింగ్ విషయాలు చెప్పారు:

బత్తాయి బ్యాచ్: తనను విమర్శించే వారిని 'బత్తాయి బ్యాచ్' అని సంబోధిస్తూ, వారు తనను రెచ్చగొట్టడం వల్లే వ్యూస్ పెరిగాయని అన్నారు.

ఐదు రోజుల్లో రూ. 15 లక్షలు: కేవలం ఈ వివాదం నడుస్తున్న ఐదు రోజుల్లోనే తనకు రూ. 15 లక్షల ఆదాయం వచ్చిందని, ఆ డబ్బుతోనే బత్తాయి రంగులో ఉన్న కొత్త ఐఫోన్ కొన్నానని ఎద్దేవా చేశారు.

ప్రమాదకరమైన ప్రయాణాలు.. సంపాదన వివరాలు:

అన్వేష్ తన సాహస యాత్రల ద్వారా వచ్చిన ఆదాయాన్ని కూడా బయటపెట్టారు:

అంటార్కిటికా యాత్ర: రూ. 20 లక్షలు

ఆర్కిటిక్ యాత్ర: రూ. 15 లక్షలు

అమెజాన్ అడవులు (100 రోజులు): రూ. 20 లక్షలు

"ధైర్యే సాహసే లక్ష్మి.. ఆంజనేయ స్వామి మంత్రాన్ని జపించుకుంటూ ముందుకు వెళ్లండి, అన్నీ విజయాలే వస్తాయి" అని తోటి యూట్యూబర్లకు సలహా ఇచ్చారు.

నన్ను భగవంతుడు కూడా ఏమీ చేయలేడు!

తనపై ఎన్ని కేసులు పెట్టినా, ఎంతమంది దాడి చేసినా భయపడేది లేదని అన్వేష్ అన్నారు. "న్యాయం, ధర్మం నా వైపు ఉన్నాయి.. అందుకే మీ ముందు తొడకొట్టి మాట్లాడుతున్నాను. న్యాయంగా ఉండే నాలాంటోడ్ని ఆ భగవంతుడు కూడా ఏమీ చేయలేడు" అంటూ వివాదాస్పద వ్యాఖ్యలు చేశారు.

ప్రస్తుతం అన్వేష్ చేసిన ఈ వ్యాఖ్యలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి. మరి నిజంగానే ఆయన వీడియోలు ఆపేస్తారా లేక ఇది కూడా వ్యూస్ కోసమేనా అనేది వేచి చూడాలి.

