Mythological film India:మనం సిద్ధమేనా? అల్లు అర్జున్ మరియు త్రివిక్రమ్ ప్లాన్ చేస్తున్న రూ. 1,000 కోట్ల పౌరాణిక అద్భుతం!
ఐకాన్ స్టార్ అల్లు అర్జున్ మరియు మాటల మాంత్రికుడు త్రివిక్రమ్ మళ్లీ కలిశారు! వీరి కలయికలో రాబోతున్న రూ. 1,000 కోట్ల భారీ పౌరాణిక గాథ గురించి ఆసక్తికర విశేషాలు, ఈ చిత్రం భారతీయ సినిమా గమనాన్ని ఎలా మార్చబోతోంది మరియు షూటింగ్ ఎప్పుడు మొదలవుతుందో ఇక్కడ తెలుసుకోండి.
ఒకవేళ 'అల వైకుంఠపురములో' చిత్రం అల్లు అర్జున్ మరియు త్రివిక్రమ్ శ్రీనివాస్ కాంబినేషన్లో అత్యుత్తమ స్థాయి అనుకుంటే, మీరు మరోసారి ఆలోచించాల్సిందే. బాక్సాఫీస్ వద్ద ఎప్పుడూ 'మేలిమి బంగారం' లాంటి హిట్స్ ఇచ్చే ఈ ద్వయం, ఇప్పుడు వారి నాలుగో ప్రాజెక్ట్ కోసం చేతులు కలపబోతోంది. ఇది ఇప్పటివరకు వచ్చిన వాటన్నింటికంటే అత్యంత భారీ ప్రాజెక్ట్ అని సమాచారం.
కుటుంబ కథా చిత్రాలు, చమత్కారమైన ఆఫీస్ డైలాగులను పక్కన పెట్టండి; తాజా సమాచారం ప్రకారం వీరు ఒక పౌరాణిక గాథను ఎంచుకున్నారట. దీని బడ్జెట్ ఎంతో తెలుసా? నమ్మశక్యం కాని రీతిలో ఏకంగా రూ. 1,000 కోట్లు!
"డ్రీమ్ టీమ్" తదుపరి స్థాయికి..
వారి మొదటి సినిమా నుండి రికార్డులు సృష్టించిన 'అల వైకుంఠపురములో' వరకు, వారి కలయిక ఒక అద్భుతం అనే చెప్పాలి. అల్లు అర్జున్ "ఐకాన్ స్టార్" స్వాగ్ మరియు త్రివిక్రమ్ "మాటల మాంత్రికుడి" చమత్కారం ఒకదానితో ఒకటి అద్భుతంగా కలిసిపోతాయి.
అయితే, ఈసారి వారు కేవలం తెలుగు ప్రేక్షకులనే కాకుండా, ప్రపంచవ్యాప్త ప్రేక్షకులను లక్ష్యంగా చేసుకున్నారు. భారతీయ సినిమా ఇప్పటివరకు చూడని విధంగా సాంకేతిక మరియు సౌందర్య ప్రమాణాలతో ఈ పాన్-ఇండియా ప్రాజెక్ట్ను రూపొందిస్తున్నారు.
అందరూ దీని గురించి ఎందుకు చర్చించుకుంటున్నారు?
ఈ ప్రాజెక్ట్ పరిశ్రమలో ఇంత ఆసక్తిని రేకెత్తించడానికి కొన్ని కారణాలు ఇక్కడ ఉన్నాయి:
- ప్రత్యేకంగా రూపొందించిన కథ: అల్లు అర్జున్ ఆన్స్క్రీన్ కరిష్మాకు తగినట్లుగా ఈ కథను ప్రత్యేకంగా సిద్ధం చేస్తున్నట్లు సమాచారం. ఇది కేవలం ప్లాట్ మాత్రమే కాదు, గ్లోబల్ సెలబ్రిటీగా ఆయన ఎదుగుదలకు నిదర్శనంగా నిలవనుంది.
- అద్భుతమైన విజువల్స్: వెయ్యి కోట్ల భారీ బడ్జెట్తో, అత్యాధునిక VFX మరియు సరికొత్త టెక్నాలజీని ఉపయోగించి ప్రేక్షకులను ఒక కొత్త ప్రపంచంలోకి తీసుకెళ్లాలని నిర్మాతలు భావిస్తున్నారు.
- భారీ స్థాయి: ఇది కేవలం సినిమా మాత్రమే కాదు, గ్లోబల్ సూపర్ హిట్లకు భారత్ ఇచ్చే సమాధానంగా దీనిని ప్రమోట్ చేస్తున్నారు.
ఎదురుచూపులు మొదలయ్యాయి
ఈ సినిమా రేపే విడుదల కావాలని మనం కోరుకున్నప్పటికీ, ఒక అద్భుతం రూపుదిద్దుకోవాలంటే చాలా ఓపిక అవసరం. ప్రస్తుతం అల్లు అర్జున్ 'పుష్ప' విజయాలను ఎంజాయ్ చేస్తుండగా, త్రివిక్రమ్ ఈ సినిమాకు సంబంధించిన ప్రపంచాన్ని సృష్టించే పనిలో నిమగ్నమై ఉన్నారు. తాజా నివేదికల ప్రకారం, దీనికి సంబంధించిన అధికారిక ప్రకటన వచ్చే కొన్ని వారాల్లోనే వచ్చే అవకాశం ఉంది, కానీ షూటింగ్ మాత్రం ఫిబ్రవరి 2027 కంటే ముందు ప్రారంభం కాకపోవచ్చు.
ఇది సుదీర్ఘమైన నిరీక్షణే, కానీ వారి గత చిత్రాలను బట్టి చూస్తే, ఆ నిరీక్షణకు తగిన ఫలితం ఖచ్చితంగా ఉంటుందని చెప్పవచ్చు.