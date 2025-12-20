MSVG: టీజర్ లేకుండానే ‘మన శంకర వరప్రసాద్ గారు’ ఓవర్సీస్ బుకింగ్స్లో హల్చల్!
మెగాస్టార్ చిరంజీవి హీరోగా, అనిల్ రావిపూడి దర్శకత్వంలో తెరకెక్కుతున్న ‘మన శంకర వరప్రసాద్ గారు’ పై అభిమానుల అంచనాలు ఆకాశాన్ని తాకుతున్నాయి. వచ్చే ఏడాది సంక్రాంతి కానుకగా జనవరి 12 విడుదల కానున్న ఈ సినిమా కోసం అభిమానులు ఆసక్తితో ఎదురు చూస్తున్నారు.
అందులో ఒక విశేషం ఏమిటంటే, టీజర్ కూడా రాకముందే ఈ చిత్రం ఓవర్సీస్ బుకింగ్స్లో సెన్సేషన్ క్రియేట్ చేస్తోంది. తాజా సమాచారం ప్రకారం, యూఎస్, యూకే వంటి దేశాల్లో షోలు ఇప్పటికే ప్రారంభమయ్యాయి.
సాధారణంగా పెద్ద సినిమాలకు టీజర్ లేదా ట్రైలర్ రిలీజ్ అయ్యాక బుకింగ్స్ వేగంగా పెరుగుతాయి. కానీ, ‘మీసాల పిల్ల’, ‘శశిరేఖ’ వంటి పాటలు ఇప్పటికే చార్ట్బస్టర్లు అయ్యాయని, వాటి ప్రాబల్యం కారణంగా ఓవర్సీస్ ప్రేక్షకులలో ఈ సినిమాలో భారీ క్రేజ్ ఏర్పడింది. టీజర్ రాకముందే షోలు సాలిడ్ ఆక్యుపెన్సీ తో రన్ అవుతున్నాయి.
భీమ్స్ సంగీతం, నయనతార హీరోయిన్గా ఉండటం, అలాగే అనిల్ రావిపూడి మార్క్ ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైన్మెంట్. షైన్ స్క్రీన్స్ నిర్మించిన ఈ మెగా పండుగ వినోదం సంక్రాంతి బాక్సాఫీస్ వద్ద ఎలాంటి రికార్డులు సృష్టిస్తుందో చూడాలి.