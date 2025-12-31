Theatres to OTT: 2026లో న్యూ ఇయర్ మరియు సంక్రాంతి కోసం ప్రేక్షకుల కోసం టాప్ మూవీ లైన్-అప్
నూతన సంవత్సర 2026 మరియు సంక్రాంతి సినిమాల పండుగ సీజన్లో సినీ ప్రియుల కోసం ఓటిటి విడుదలలు మరియు థియేటర్ హిట్ చిత్రాలతో పాటు స్టార్ హీరోల సినిమాలు మరియు రీ-రిలీజ్లు అలాగే తప్పక చూడాల్సిన వెబ్ సిరీస్ల వివరాలు ఇక్కడ ఉన్నాయి.
2025 చివరి వారం మరియు 2026 మొదటి రోజు కావడంతో సినీ ప్రియులు పండుగ మూడ్లో ఉన్నారు. థియేటర్లు మరియు OTT ప్లాట్ఫారమ్ల మధ్య గట్టి పోటీ నెలకొంది. మకర సంక్రాంతి కానుకగా బ్లాక్బస్టర్ చిత్రాలు, చిన్న సినిమాలు మరియు ఆసక్తికరమైన వెబ్ సిరీస్లు ప్రేక్షకులను అలరించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాయి.
సంక్రాంతి 2026 బ్లాక్బస్టర్ చిత్రాలు
ఈ సంక్రాంతి సినీ అభిమానులకు కనువిందు చేయనుంది. పాన్-ఇండియా సూపర్ స్టార్ ప్రభాస్ తన 'రాజా సాబ్' (Raja Saab) చిత్రంతో వస్తుండగా, టాలీవుడ్ దిగ్గజాలు చిరంజీవి మరియు వెంకటేష్ కలిసి 'మన శంకర ప్రసాద్ గారు' చిత్రంతో అలరించనున్నారు. వీటితో పాటు నవీన్ పోలిశెట్టి 'అనగనగా ఓ రాజు', రవితేజ 'భారతమహాశయులకు విజ్ఞప్తి' చిత్రాలపై కూడా భారీ అంచనాలు ఉన్నాయి.
కొత్త ఏడాదికి స్వాగతం పలుకుతూ ఈ వారం 'సైక్ సిద్ధార్థ్', 'ఫెయిల్యూర్ బాయ్స్', 'ఇట్స్ ఓకే గురు', 'ఇక్కిస్', 'ఘంటసాల' మరియు 'నీలకంఠ' వంటి వైవిధ్యభరితమైన చిత్రాలు విడుదలవుతున్నాయి. పాత జ్ఞాపకాలను నెమరువేసుకోవాలనుకునే వారి కోసం వెంకటేష్ 'నువ్వు నాకు నచ్చావ్', మహేష్ బాబు 'మురారి' చిత్రాలు రీ-రిలీజ్ అవుతున్నాయి.
ఈ వారం OTT విడుదలలు
ఇంట్లో కూర్చుని సినిమాలు చూడాలనుకునే వారి కోసం ఈ కింది చిత్రాలు సిద్ధంగా ఉన్నాయి:
నెట్ఫ్లిక్స్ (Netflix):
- ఎకో (Echo) – డిసెంబర్ 31
- స్ట్రేంజర్ థింగ్స్ 5 (తెలుగు డబ్బింగ్) – జనవరి 1
- లూపిన్ 4 (వెబ్ సిరీస్) – జనవరి 1
- హక్ (Haq - హిందీ) – జనవరి 2
అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియో (Amazon Prime Video):
- సీజ్ మి వోస్ (Siege Me Vos) – జనవరి 2
జియో హాట్స్టార్ (Jio Hotstar):
- ది కోపెన్హాగన్ టెస్ట్ (The Copenhagen Test) – ఇప్పటికే స్ట్రీమింగ్ అవుతోంది
సన్ నెక్స్ట్ (SunNXT):
- ఇతిరి నేరం (Itiri Neram) – డిసెంబర్ 31
స్టార్ హీరోల సినిమాల నుండి వెబ్ సిరీస్ల వరకు సినీ ప్రియులకు 2026 ప్రారంభం ఒక గొప్ప విందులా ఉండబోతోంది. పాప్కార్న్ సిద్ధం చేసుకోండి, మూవీ ఫెస్ట్ మొదలైంది!